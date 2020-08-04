Находящийся под следствием вице-министр здравоохранения подал заявление об увольнении

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Находящийся под следствием вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подал заявление об увольнении. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент агентства.

Олжас Абишев подал заявление (об увольнении. - Прим. агентства) по собственному желанию еще на прошлой неделе, поэтому данный вопрос у нас сейчас рассматривается. Если примется решение, то он будет освобожден от занимаемой должности", - сообщил Цой.

При этом он отказался комментировать расследование дела о хищениях в Минздраве.

У нас информации сейчас достоверной нет, потому что идет следствие и уполномоченные органы сами доведут до общественности имеющуюся информацию", - отметил министр.

Напомним, 2 августа в Комитете по финансовому мониторингу Минфина сообщили о задержании Олжаса Абишева . Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Абишев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

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