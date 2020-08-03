Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане задержан вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает Kazakhstan Today.

В комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов республики подтвердили факт задержания Олжаса Абишева сотрудниками службы экономических расследований. Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. В настоящее время проводятся следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Олжас Абишев был назначен на должность вице-министра МЗ РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

Олжас Абишев родился в 1983 году в городе Кызылорда. В различные годы работал в АО "КазАгроМаркетинг", АО "НК "Казахстан Гарыш Сапары", АО "Национальные информационные технологии", АО "Национальный медицинский холдинг", АО "Центр медицинских технологий и информационных систем", АО "Центр военно-стратегических исследований", АО "Astana Innovations", а также в коммерческих структурах.

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