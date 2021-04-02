АТЫРАУ. 1 АПРЕЛЯ - Синтетические наркотики на 50 млн тенге изъяли полицейские Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 марта сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний уроженец Туркестанской области. При обыске в арендованной квартире по улице Гайдара было изъято синтетическое наркотическое вещество общей массой один килограмм, что примерно составляет 3330 доз. На черном рынке стоимость наркотиков составила бы около 50 млн тенге, сообщает Polisia.kz

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)", – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Отметим, что за данное преступление лицо наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Задержанный в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания города Атырау.

Кроме того, в Актобе изъяты наркотики на 27 млн тенге. Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения Национальной гвардии пресечена деятельность преступной группы.

Полицейскими установлено, что участники группировки на территории всей Актюбинской области занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере. Преступная деятельность указанных лиц фиксировалась, проводились и другие негласные мероприятия, благодаря проведенной оперативной работе стражи порядка вышли на след наркодилеров.

Обыски и задержания проводились одновременно по нескольким адресам города, чтобы не произошло утечки информации о проведении операции", - отметил начальник УПН ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.

Так, по улице Братьев Жубановых была остановлена Toyota Rav4. В салоне авто находился предполагаемый поставщик наркотических средств, у которого по месту жительства изъято более 5 килограммов гашиша. Рядом с ним находились еще двое знакомых, у одного из них при себе имелось более 1 килограмма марихуаны и более 10 граммов гашиша, а в квартире при обыске было изъято еще более 22 килограммов марихуаны.

Кроме того, по местам проживания были задержаны еще трое участников преступной группы.

Все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Всего полицейские изъяли более 24 килограммов марихуаны и более 5 килограммов гашиша. К слову, на черном рынке стоимость указанного веса наркотиков составила бы около 27,2 млн тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 (Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой) - влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 25 лет, а также по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Совокупностью собранных доказательств все задержанные изобличены в совершении вышеуказанных преступлений и водворены в ИВС УП города Актобе.

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