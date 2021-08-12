В Алматы специалисты технадзора осуждены на 7 лет

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АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Алматинские прокуроры изучили строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайонах Айгерим-1,2, а также реконструкцию водопроводных сетей и сооружений для ЖК "Хан-Тенгри", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Эти работы по заказу управления энергетики должны были выполнить ТОО "К." и ТОО "Ж." за 760 миллионов тенге еще в январе 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

При этом контроль за качественным выполнением строительно-монтажных работ возлагался на специалистов технического надзора гражданин А. и гражданин А.

Проведя необходимые замеры, прокуроры установили, что работы на 225,5 млн тенге не были выполнены, деньги похищены, а объекты не функционировали.

В частности, вместо предусмотренных двух резервуаров построен один, территория участка не благоустроена, отсутствовали специальные насосы.

Несмотря на это, объекты были приняты в эксплуатацию и денежные средства по договору оплачены в полном объеме.

Указанное стало возможным при содействии специалистов технического надзора. В результате 10 человек, в том числе отмеченные специалисты, руководители строительных компаний и ряд должностных лиц Управления энергетики оказались на скамье подсудимых.

Общий ущерб государству составил 225,5 млн тенге.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались спецпрокуроры Алматы.

Приговором суда 2 представителя технадзора и 8 вышеуказанных лиц, причастных к преступлению, осуждены к реальному лишению свободы от 7 до 8 лет.

В ходе судебного процесса подсудимыми в доход государства возмещено 93,4 млн тенге, остальная сумма ущерба подлежит взысканию в рамках исполнения приговора.

В целом проверками законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации антикризисных мер выявлены хищения на сумму свыше 1 миллиарда тенге, возбуждено 18 дел, по 4 состоялись приговора, остальные на рассмотрении в суде и на стадии расследования.

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