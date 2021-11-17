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Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

16.11.2021, 14:20 11611
Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны
Фото: moslenta.ru
16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев, сообщает «Календарь событий».

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы СССР, но потерпел неудачу в попытке с ходу захватить ее. Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению, сосредоточив главные силы своей армии на ближних подступах к городу. Ожесточенные бои шли уже в 100-120 км от Москвы, крупные танковые группы немцев пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице.

Но ни превосходство противника в численности и технике, ни его напор не сломили боевого духа защитников Москвы. Советские войска, оборонявшие город, получили приказ: задержать врага, во что бы то ни стало. Среди других соединений Советской Армии выполнение этой задачи легло и на 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора И.В. Панфилова, которая должна была не пропустить врага на волоколамском направлении. Один из рубежей обороны этого направления проходил у железнодорожного разъезда Дубосеково. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону, вырваться на Волоколамское шоссе и двинуться к Москве.

16 ноября 1941 года войска вермахта перешли ко второй - решающей - стадии наступления на Москву. Они находились примерно в 80 километрах от столицы - еще в октябре были взяты Калуга, Можайск и подмосковный Боровск. Под Волоколамском 16 ноября перешла в наступление вторая танковая дивизия немецкой группы армий "Центр", чтобы расчистить путь для намеченного на 18 ноября наступления 5-го армейского корпуса. На пути у нее оказался разъезд Дубосеково, который обороняла растянутая почти на 20 километров, только оправившаяся от боев 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.
 
В этот день бойцы дивизии примут бой, который положит начало истории 28 героев-панфиловцев - впервые описанная на страницах "Красной Звезды", их история впоследствии не раз сыграет свою роль в подъеме боевого духа солдат. 
 
После начала наступления немецких войск 16 ноября бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка в течение четырех часов вели бой с вражескими танками, уничтожив при этом 18 машин. Все они погибли. Именно после этого боя получила широкую известность фраза погибшего в тот день политрука Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва". 

Конечно же, при обороне Москвы были другие примеры мужества и героизма среди частей Красной Армии, тысячи советских воинов отдали свои жизни в боях под Москвой (как и сам генерал-майор И.В. Панфилов), но именно подвиг героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль, о силе и мужестве героев ходили легенды.

316-я стрелковая дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию и награждена орденом Красного Знамени, а всем участникам боя у разъезда Дубосеково в 1942 году за беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу советское правительство посмертно присвоило звания Героев Советского Союза.

Как выяснилось позднее, не все 28 панфиловцев погибли. Шестеро из них выжили, но были ранены или контужены – двое потом оказались в госпитале, еще двое попали в плен и испытали на себе все ужасы фашистских концлагерей, а еще двое по разным причинам были исключены из списка Героев.

В 1967 году в деревне Нелидово, расположенной в 1,5 км от разъезда Дубосеково, был открыт Музей героев-панфиловцев. В 1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу 28», состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Их лица обращены в сторону, откуда шли фашистские танки, а за спинами бойцов – Москва…

Напомним, в 2020 году в Алматы презентовали книгу о героях-панфиловцах. Презентация книги доктора исторических наук, профессора Лайлы Ахметовой "Панфиловцы: наша гордость, наша слава" состоялась 5 мая 2020 года на виртуальной площадке Фонда Первого президента Республики Казахстан в Алматы. 

В презентации приняли участие помощник президента РК - заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК Аида Балаева, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, заместитель председателя Совета генералов РК Махмут Телегусов, заместитель главы города Петровска (Российская Федерация) Николай Ларин, внучка И.В. Панфилова Алуа Байкадамова, представитель посольства Республики Казахстан в Кыргызстане Алмат Тоекин, поисковик Макка Каражанова (Украина). 

Объем книги составляет 764 страницы с фотографиями, картами, таблицами. В результате архивных поисков были найдены новые материалы, написаны истории полков и других воинских подразделений Панфиловской дивизии, описаны подвиги бойцов и командиров. Основной акцент сделан на первый состав дивизии, ушедшей 18-19 августа 1941 года семью эшелонами из Алма-Аты в действующую армию.

Ранее министр культуры России, доктор исторических наук Владимир Мединский заявил, что нашел новые доказательства подвига 28 героев-панфиловцев. Выдержки из рассекреченных архивных документов он опубликовал в своей статье в "Российской газете", назвав их "исторической сенсацией".

В статье отмечается, что о легендарном бое 28 героев-панфиловцев страна узнала благодаря двум статьям в "Красной звезде": "Завещание 28 павших героев" от 28 ноября 1941 года, "О 28 павших героях" от 22 января 1942 года, написанных А. Кривицким. Вместе с тем периодически усилиями разных архивистов-публицистов всплывает альтернативная версия событий у разъезда Дубосеково, в некоторых из них ставится под сомнение даже факт самого боя. Данная версия базируется на расследовании Военной прокуратуры 1948 года.

Мединский обращает внимание на то, что указанное расследование проходило через 7 лет после событий и было политически ангажированным, так как готовилась новая волна репрессий против генералитета, собирался компромат на Жукова, командовавшего войсками под Москвой и т.п.

Теперь мы можем поставить точку поверх точки. Российское военно-историческое общество последние 2 года вело поиски в архивах. И вот - удача. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены: 3 новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был; 2 новых описания боя; многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига (скажем, слова политрука Клочкова "Отступать некуда"). Мы всегда говорили о бое и 28 больше как о символе. Но документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии "Красной звезды" даже больше, чем все полагали ранее", - говорится в статье.


Речь идет о материалах папки с надписью: "Главное управление контрразведки "Смерш", 1-е прибалтийское направление". В статье указывается, что это дело тянулось 2 года - открывал его ОО (особый отдел) НКВД, а закрывал уже "Смерш" ("Смерть шпионам"). Расследование шло "по горячим следам", весной - летом 1942 года.
 

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КНБ опубликовал детали дела о крупном хищении госматрезерва в конце 90-х годов

09.11.2021, 18:09 44443
КНБ опубликовал детали дела о крупном хищении госматрезерва в конце 90-х годов
Фото: sputnik.kz
В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан Комитет национальной безопасности РК публикует воспоминания сотрудников органов нацбезопасности об их службе и подвиге в тяжелые 90-е годы.
 
В конце 90-х годов, когда страна переживала трудные годы, сотрудники органов нацбезопасности начали крупное расследование о расхищении госматрезерва. Выявленные факты воровства ценных запасов со складов привели спецслужбы к высокопоставленным чиновникам, сообщает Sputnik.
 
Пропало топливо и консервы
 

Первым звоночком стала информация, полученная от агента: на одном из столичных пунктов отсутствует предусмотренный объем ГСМ. То есть в ведомостях и других инвентарных документах все в порядке, но вот фактически никакого бензина не было", - приводит воспоминания одного из оперативников сайт КНБ.

 
Масштабы халатности или откровенного воровства ужасали. Проверка началась и в других регионах, позже было заведено уголовное дело.
 

Творящийся бардак на складах государственного материального резерва только подтверждал, что ответственными лицами работа провалена, и в случае наступления критической ситуации последствия будут катастрофическими. Ситуация касалась не только топлива. Были установлены факты перепродажи продуктов питания (консервов, макаронных изделий, круп и прочего) из стратегического запаса в некоторые воинские части", - вспоминает оперативник.

 
В рекордные сроки в каждом регионе Казахстана были созданы рабочие группы для организации проверок всех объектов госматрезерва на местах. Координация всех процессов осуществлялась из Центра, куда стекались все полученные материалы о выявленных недостатках.
 
Как отмечается, в течение нескольких месяцев были проведены проверки порядка 280 пунктов ответственного хранения. Операция стала не просто масштабной, а народной - "для решения оперативных задач пришлось задействовать десятки агентов и сочувствующих граждан по всей республике".
 
Склады опустели
 
Летом 1999 года начала вырисовываться картина совершаемых преступлений.
 
Основным направлением деятельности руководства комитета государственного материального резерва Казахстана в 1996-2000 годах было восполнение утраченных материальных ценностей и контроль их сохранности. Однако чиновники эти вопросы активно решали только на бумаге. В действительности же контроль практически не осуществлялся. Кроме того, хранящиеся на складах ценности воспринимались как товар, который можно легко продать, а прибыль положить себе в карман. При этом ликвидная продукция списывалась как испорченная и якобы подлежащая обновлению путем ликвидации.
 
В результате склады стояли пустыми, имеющаяся на них продукция не имела надлежащей ценности и в случае мобилизационной или чрезвычайной ситуации не могла покрыть потребности населения и государства.
 
Угроза нацбезопасности
 
Тогда было подготовлено письмо на имя главы государства, в котором подробно представили ситуацию в сфере государственного материального резерва и расписали все угрозы национальной безопасности в случае непринятия действенных мер реагирования.
 

Направленная информация имела эффект разорвавшейся бомбы. Шокирующие данные о произволе, творящемся на складах госматрезерва, произвели сильное впечатление на президента Казахстана, а наша работа была высоко оценена. В итоге на одном из заседаний правительства глава государства озвучил сложившуюся ситуацию и обрушился с критикой в адрес чиновников", - говорится в опубликованных воспоминаниях.

 
КНБ получил добро на дальнейшие действия на самом высоком уровне, руководство департамента приняло решение о проведении широкомасштабной спецоперации по задержанию и привлечению к ответственности всех виновных лиц.
 
Чиновников арестовывали в рабочих кабинетах
 
Десятки оперативников и следователей проводили мероприятия по изъятию документации и фиксации улик. Были арестованы счета в банках, отменены многомиллионные сделки.
 
Всего в период с 1999 по 2003 год департаментом экономической безопасности КНБ было возбуждено 37 уголовных дел по фактам злоупотреблений и хищений государственного имущества.
 
Установлена недостача материальных ценностей на общую сумму более 160 миллионов тенге (в ценах закладки 1991-1992 годов, при переоценке по среднерыночным ценам указанная сумма возрастала в 1000 и более раз).
 
В местах заключения, помимо руководителей среднего звена, оказались как действующий председатель комитета государственного материального резерва, так и два предыдущих руководителя.
 
Для недопущения повторения подобных фактов были внесены серьезные изменения в законодательство.
 
Принятые меры позволили выстроить новую систему ответственного хранения и дали толчок дальнейшему совершенствованию процессов формирования и хранения резерва Казахстана.
 

Пекин начал отсчет 100 дней до Олимпиады-2022

27.10.2021, 22:10 90397
Пекин начал отсчет 100 дней до Олимпиады-2022
Медали XXIV зимней Олимпиады представили в Китае. До начала Игр в Пекине осталось 100 дней. Все объекты к соревнованиям готовы. Только в этот раз у спортсменов не будет возможности опробовать арены и трассы заранее, все тестовые старты из-за COVIDа отменены. Особое внимание, конечно, уделяют мерам санитарной безопасности, сообщает Первый канал.
 
100 дней до открытия пекинской Олимпиады. Китайцы не были бы китайцами, если как-то не отметили красивую дату. На большой пресс-конференции представители оргкомитета и разных ведомств отчитались о проделанной работе. Чтобы не слушать длинных речей, сразу главное: Пекин готов. Игры состоятся, как бы ни лютовал коронавирус.
 

Олимпийская деревня открывается с 27 января. Мы искренне приветствуем гостей со всего мира", — заявил вице-мэр Пекина Чжан Цзяньдун.

 
В первую очередь мир волнует то, как Китай собирается принимать спортсменов в COVIDную эру. Здесь тоже есть новости. Олимпиада пройдет со зрителями, но только китайскими. Из-за рубежа, при всей "искренности", болельщиков не ждут. Спортсмены и члены официальных делегаций должны предъявить сертификат о прививке — любой вакциной, но не позднее, чем за две недели до открытия Игр. Если прививки нет, нужно отсидеть три недели карантина по прибытии в Китай. А далее для всех жизнь в так называемых пузырях — ограниченных пространствах, куда не проникнут посторонние и откуда не выйти.

 

Все это не означает ограничения свобод спортсменов или членов делегаций. Они смогут свободно передвигаться в пределах большого пузыря", — отмечает замдиректора Бюро по эпидемконтролю Хуан Чунь.

 
В COVIDной реальности Китай оказался гораздо раньше, чем все остальные страны и поэтому давно привык к ограничениям. Ходить в маске здесь гораздо более естественно, чем без. Ну и теперь китайский метод борьбы с вирусом оценят и иностранные атлеты.
 
Каждый день спортсмены будут сдавать ПЦР-тесты. Олимпийские деревни — их две — строили уже в COVIDную эпоху, поэтому риски распространения заразы пытались исключить заранее.
 

В каждой комнате, где будут жить атлеты, индивидуальная система кондиционирования и вентиляции. С ее помощью мы исключили воздухообмен между разными комнатами и разными этажами, создавая дополнительную помеху распространению вируса", — рассказывает представитель оргкомитета Олимпийских игр Хуэй Сяофэй.

 
Перемещение между объектами также строго регламентировано. Организуют шаттлы — автобусы из олимпийской деревни проследуют на арены и потом обратно. Шаг вправо, шаг влево недопустимы. Единственное исключение — для тех, кто что-то выиграет. На тех же шаттлах организованно отвезут на церемонию награждения, и прежде, чем вернуть в деревню, вручат медали. Их представили публике накануне.
 

Мы намеренно представили медали ровно за 100 дней до открытия Игр. Это символичный знак всему миру: Пекин готов к Олимпиаде и рад принять у себя атлетов из разных стран", — заявил замначальника Управления культуры Пекина Гао Тянь.

 
Для атлетов эти Игры будут особенными еще и потому, что почти никто из них не смог попробовать трассы: большинство тестовых соревнований отменены из-за COVIDа. Если иностранные мастера бобслея и санного спорта еще смогли прокатиться по новому желобу, то фигуристы, лыжники и биатлонисты увидят свои арены только тогда, когда выйдут на олимпийские старты. Неприятно, но в нынешних условиях не до жиру — важнее, что Игры вообще состоятся.
 

4 октября — начало освоения космоса

05.10.2021, 09:49 189946
4 октября — начало освоения космоса
В понедельник, 4 октября 2021 года, человечество отмечает 64-ю годовщину начала космической эры. В 1957 году в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, созданный в Советском Союзе. Благодаря этому событию произошел огромный прорыв в науке, и человечество ступило на дорогу в космос. Именно с этого дня ведет отсчет мировая космонавтика!

Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 (сегодня — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в ноябре 1956 года. Спутник был разработан как очень простой аппарат, поэтому и получил название — космический аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой шар диаметром 58 см весом 83,6 кг и был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Над созданием первого искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Павловичем Королевым, работали ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, Г. Ю. Максимов, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие.

Запуск был выполнен 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там» (ныне — космодром Байконур) на ракете-носителе «Спутник» (Р-7 № 8К71ПС). Через 295 секунд после старта первый спутник и центральный блок ракеты были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров, в перигее 288 километров. На 314,5 секунде после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. «Бип! Бип!» — так звучали его позывные. На полигоне их ловили 2 минуты, потом спутник «ушел» за горизонт.

На первом витке его полета прозвучало сообщение ТАСС: «...В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли...»
Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг нашей планеты, пролетев около 60 млн километров, а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.


Главными задачами, стоявшими перед этим спутником, были:

  • проверка расчетов и основных технических решений, принятых для запуска;
  • ионосферные исследования прохождения радиоволн, излучаемых передатчиками спутника;
  • экспериментальное определение плотности верхних слоев атмосферы по торможению спутника;
  • исследование условий работы аппаратуры в космической среде.

Запуск искусственного спутника Земли имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.

5 октября 1957 года газета «Правда» сообщила:

«...4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника. По предварительным данным, ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли, его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов (биноклей, подзорных труб и т. п.).

Согласно расчетам, которые сейчас уточняются прямыми наблюдениями, спутник будет двигаться на высотах до 900 километров над поверхностью Земли; время одного полного оборота спутника будет 1 час 35 минут, угол наклона орбиты к плоскости экватора равен 65°. Над районом города Москвы 5 октября 1957 года спутник пройдет дважды — в 1 час 46 минут ночи и в 6 часов 42 минуты утра по московскому времени. Сообщения о последующем движении первого искусственного спутника, запущенного в СССР 4 октября, будут передаваться регулярно широковещательными радиостанциями.

Спутник имеет форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На нем установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 20,005 и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 и 7,5 метра соответственно). Мощности передатчиков обеспечивают уверенный прием радиосигналов широким кругом радиолюбителей. Сигналы имеют вид телеграфных посылок длительностью около 0,3 секунды с паузой такой же длительности. Посылка сигнала одной частоты производится во время паузы сигнала другой частоты...»

 

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