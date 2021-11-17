Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

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16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев, сообщает « Календарь событий ».





Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы СССР, но потерпел неудачу в попытке с ходу захватить ее. Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению, сосредоточив главные силы своей армии на ближних подступах к городу. Ожесточенные бои шли уже в 100-120 км от Москвы, крупные танковые группы немцев пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице.





Но ни превосходство противника в численности и технике, ни его напор не сломили боевого духа защитников Москвы. Советские войска, оборонявшие город, получили приказ: задержать врага, во что бы то ни стало. Среди других соединений Советской Армии выполнение этой задачи легло и на 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора И.В. Панфилова, которая должна была не пропустить врага на волоколамском направлении. Один из рубежей обороны этого направления проходил у железнодорожного разъезда Дубосеково. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону, вырваться на Волоколамское шоссе и двинуться к Москве.





16 ноября 1941 года войска вермахта перешли ко второй - решающей - стадии наступления на Москву . Они находились примерно в 80 километрах от столицы - еще в октябре были взяты Калуга, Можайск и подмосковный Боровск. Под Волоколамском 16 ноября перешла в наступление вторая танковая дивизия немецкой группы армий "Центр", чтобы расчистить путь для намеченного на 18 ноября наступления 5-го армейского корпуса. На пути у нее оказался разъезд Дубосеково, который обороняла растянутая почти на 20 километров, только оправившаяся от боев 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

В этот день бойцы дивизии примут бой, который положит начало истории 28 героев-панфиловцев - впервые описанная на страницах "Красной Звезды", их история впоследствии не раз сыграет свою роль в подъеме боевого духа солдат.

После начала наступления немецких войск 16 ноября бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка в течение четырех часов вели бой с вражескими танками, уничтожив при этом 18 машин. Все они погибли. Именно после этого боя получила широкую известность фраза погибшего в тот день политрука Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва".





Конечно же, при обороне Москвы были другие примеры мужества и героизма среди частей Красной Армии, тысячи советских воинов отдали свои жизни в боях под Москвой (как и сам генерал-майор И.В. Панфилов), но именно подвиг героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль, о силе и мужестве героев ходили легенды.





316-я стрелковая дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию и награждена орденом Красного Знамени, а всем участникам боя у разъезда Дубосеково в 1942 году за беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу советское правительство посмертно присвоило звания Героев Советского Союза.





Как выяснилось позднее, не все 28 панфиловцев погибли. Шестеро из них выжили, но были ранены или контужены – двое потом оказались в госпитале, еще двое попали в плен и испытали на себе все ужасы фашистских концлагерей, а еще двое по разным причинам были исключены из списка Героев.





В 1967 году в деревне Нелидово, расположенной в 1,5 км от разъезда Дубосеково, был открыт Музей героев-панфиловцев. В 1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу 28», состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Их лица обращены в сторону, откуда шли фашистские танки, а за спинами бойцов – Москва…









В презентации приняли участие помощник президента РК - заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК Аида Балаева, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, заместитель председателя Совета генералов РК Махмут Телегусов, заместитель главы города Петровска (Российская Федерация) Николай Ларин, внучка И.В. Панфилова Алуа Байкадамова , представитель посольства Республики Казахстан в Кыргызстане Алмат Тоекин, поисковик Макка Каражанова (Украина).





Объем книги составляет 764 страницы с фотографиями, картами, таблицами. В результате архивных поисков были найдены новые материалы, написаны истории полков и других воинских подразделений Панфиловской дивизии, описаны подвиги бойцов и командиров. Основной акцент сделан на первый состав дивизии, ушедшей 18-19 августа 1941 года семью эшелонами из Алма-Аты в действующую армию.









В статье отмечается, что о легендарном бое 28 героев-панфиловцев страна узнала благодаря двум статьям в "Красной звезде": "Завещание 28 павших героев" от 28 ноября 1941 года, "О 28 павших героях" от 22 января 1942 года, написанных А. Кривицким. Вместе с тем периодически усилиями разных архивистов-публицистов всплывает альтернативная версия событий у разъезда Дубосеково, в некоторых из них ставится под сомнение даже факт самого боя. Данная версия базируется на расследовании Военной прокуратуры 1948 года.





Мединский обращает внимание на то, что указанное расследование проходило через 7 лет после событий и было политически ангажированным, так как готовилась новая волна репрессий против генералитета, собирался компромат на Жукова, командовавшего войсками под Москвой и т.п.





Теперь мы можем поставить точку поверх точки. Российское военно-историческое общество последние 2 года вело поиски в архивах. И вот - удача. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены: 3 новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был; 2 новых описания боя; многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига (скажем, слова политрука Клочкова "Отступать некуда"). Мы всегда говорили о бое и 28 больше как о символе. Но документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии "Красной звезды" даже больше, чем все полагали ранее", - говорится в статье.





Речь идет о материалах папки с надписью: "Главное управление контрразведки "Смерш", 1-е прибалтийское направление". В статье указывается, что это дело тянулось 2 года - открывал его ОО (особый отдел) НКВД, а закрывал уже "Смерш" ("Смерть шпионам"). Расследование шло "по горячим следам", весной - летом 1942 года.