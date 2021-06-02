100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ

Информационное агентство Kazakhstan Today представляет специальный проект, посвященный знаменательной дате – 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китайской Народной Республики

На сайте Kazakhstan Today спецпроект будет представлять тематическая колонка , которая поможет читателям узнать о событиях, связанными с вековым юбилеем Коммунистической партии Китайской Народной Республики.

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году при содействии Коминтерна — в процессе подъема национально-революционного движения и распространения идей марксизма-ленинизма в КНР, вызванного влиянием Октябрьской революции 1917 года.





I съезд КПК проходил в конце июня—начале июля 1921 года в Шанхае нелегально. Съезд провозгласил конечной целью партии построение в Китае социализма. Происходившие в период события стали началом новой эпохи в жизни китайского народа. Китай начала двадцатого века представлял собой бедную и ослабленную страну после пережитого тяжелейшего периода интервенций и притеснения со стороны мировых держав. Создание Коммунистической партии дало новые ориентиры и цели стране, а основная цель была сформулирована самой КПК – это служение своему народу. Это особенность, которая стала основным принципом работы партии, принявшей на вооружение марксистскую идеологию.

В наши дни, спустя сто лет, КПК из небольшого кружка, в котором состояли представители левой интеллигенции Китая, превратилась в самую большую политическую партию в мире.





Под руководством Компартии в стране была создана система социалистической рыночной экономики, а Китай добился выдающихся успехов, в частности, искоренив абсолютную бедность, выведя на новый уровень жизнь своего народа и став одной из самых сильных и высокоразвитых стран в мире.

Успешно сдержав распространение опасного вируса, КНР активно помогает странам мира, делясь и вакцинами, и знаниями в этой сфере, оказывая содействие экспертам в исследовании COVID-19.





1 июля по всей республике будут проходить торжественные мероприятия. В Пекине с речью выступит генеральный секретарь Центрального комитета партии Си Цзиньпин. Как в городах, так и в сельском местности пройдут тематические выставки, концерты, театральные представления. Гражданам покажут специально снятые к юбилею фильмы и представят книжные новинки на эту тему.

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