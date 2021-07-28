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100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Сильное руководство и способность эффективного исполнения - ключ к успеху КПК

27.07.2021 5887
100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Сильное руководство и способность эффективного исполнения - ключ к успеху КПК
Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель поздравил КПК со 100-летней годовщиной ее основания. Руссель уверен, что Коммунистическая партия Китая, будучи приверженной делу повышения благосостояния народа, позволила Китаю сделать значительный скачок в развитии. 
 
Глава Компартии Франции отметил, что КПК привержена улучшению благосостояния людей, обладает сильным руководством и способностью эффективного исполнения, что является ключом к ее успеху.
 

Китай совершил невероятный экономический скачок за короткий период времени, и я очень впечатлен целями, поставленными Коммунистической партией Китая, в особенности по борьбе с бедностью и ее искоренению", - подчеркнул французский политик.

 
Китай стал первой страной за пределами Европы, которую Фабьен Руссель посетил после того, как был избран национальным секретарем Французской коммунистической партии. Вспоминая свою поездку в Пекин и Шанхай в 2019 году, политик рассказал, что был впечатлен и хотел бы провести в Китае больше времени.
 
Руссель высоко оценил решимость Китая решать климатические проблемы и его огромные усилия по сокращению загрязнения воздуха и защите окружающей среды, особенно в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай.
 
Кроме того, политик выразил свое уважение солидарности китайского народа в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 под руководством КПК и вклад китайской стороны в глобальную борьбу с заболеванием.
 

Я приветствую подход и большую солидарность, которые Китай продемонстрировал в этой борьбе с пандемией", - заявил Руссель. 

 
Французский политик при этом подчеркнул, что Китай оказал помощь многим странам, в частности, государствам Африки.
 
В декабре 2020 года Руссель активно выступал за то, что "Франция должна предложить новые отношения Китаю, создавать новые пространства мира, сотрудничества и коллективной безопасности между народами и суверенными нациями".
 
Еще одно ценное поздравление Китай получил от заместителя генерального секретаря правящей партии ЮАР Джесси Дуарте. Представитель Африканского национального конгресса заявила, что сокращение масштабов нищеты и экономические успехи Китая под руководством Коммунистической партии служат примером для многих развивающихся стран.
 
Джесси Дуарте подчеркнула, что "Китай является примером для многих развивающихся стран, у него можно поучиться в таких областях, как искоренение нищеты, а также экономический рост и развитие".
 
Политик из ЮАР высоко оценила книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении": по ее мнению, книга "развивает смелые, новаторские цели развития Китая, которые подчеркивают максимальное качество и скорость, сохраняя при этом верность китайской культурной самобытности".
 

Книга содержит глубокий обзор о социализме с китайской спецификой, искоренении нищеты и построении среднезажиточного общества во всех отношениях", - добавила политик.

 
Говоря об усилиях Китая по строительству социализма с китайской спецификой, Дуарте заявила:
 

Важно, чтобы нации выбирали идеологии и пути развития, которые верны их собственной истории, национальной идентичности и уникальным обстоятельствам, а не просто следовали тому, что делают другие".

 
Подход КПК, ориентированный на людей, заключается в преданности служению обществу с непоколебимым усердием, и эта идея созвучна идеям Африканского национального конгресса, который уважает веру в принцип Бато Пеле ("Люди превыше всего"), уверена зампред.
 

От имени национального исполнительного комитета АНК и его членов я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить КПК с успешным столетием. Желаем вам еще больших успехов в новом столетии", - сказала Джесси Дуарте.

 
Одними из первых поступили поздравления от Сирии: еще в феврале состоялся телефонный разговор глав МИД КНР Ван И и Сирии Фейсала Микдада. Сирийский министр выразил свои поздравления КПК и КНР в связи со столетием правящей в Китае Компартии, а также отметил высочайшие достижения страны под ее руководством.
 
По совам Микдада, Сирия твердо придерживается принципа одного Китая и поддерживает Пекин в ключевых для него вопросах международной повестки. Официальный Дамаск также решительно осуждает давление на Китай со стороны западных стран в вопросе об эпидемии коронавируса и выражает Пекину искреннюю благодарность за своевременную противоэпидемическую помощь.
 

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