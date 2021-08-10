100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Стремительное развитие науки в Китае помогает осваивать космос

В июне на орбиту успешно вышел пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12", а космонавты на борту стали первыми обитателями основного модуля китайской космостанции, которая активно строится в рамках программы космических пилотируемых полетов КНР. 4 июля они вышли в открытый космос .

Таким образом, численность людей в космосе выросла на 43%, заявил французский астронавт Томас Песк.

В современном мире космонавтика является важной сферой высоких технологий, которая глубоко изменила человеческое понимание Вселенной и стала важной движущей силой прогресса человеческого сообщества.

С момента своего зарождения в 1956 году космическая индустрия Китая за 65 лет развития преодолела различные невероятные трудности и добилась ряда исторических успехов, встав, таким образом, на путь независимого инновационного развития в области мирного освоения космоса.

Исследование бескрайнего таинственного космоса - общая мечта всего человечества, и Китай - не исключение. Китайцы издревле рассказывали многочисленные мифические сказки, передавая мечту о путешествии по небесам. В 1992 году Центральный комитет Коммунистической партии Китая разработал "трехэтапную стратегию" развития пилотируемой космической программы (ПКП). Спустя почти 30 лет самостоятельного развития и непрерывных усилий Китай успешно выполнил все задачи, намеченные на первый и второй этапы, и в настоящий момент страна перешла к третьему этапу, уверенно продвигаясь к созданию собственной орбитальной станции.

За период с 1999 по 2002 год Китай с экспериментальной целью запустил четыре беспилотных корабля серии "Шэньчжоу", чтобы заложить основу для последующего пилотируемого космического полета. В 2003 и 2005 году Китай дважды вывел своих космонавтов в космос с помощью кораблей "Шэньчжоу-5" и "Шэньчжоу-6", соответственно, став таким образом третьей в мире страной, обладающей самостоятельной возможностью развертывания пилотируемых космических полетов.

На этом страна закончила первый этап национальной стратегии ПКП. В 2008 году в ходе миссии "Шэньчжоу-7" китайский космонавт совершил первый в истории китайской космонавтики выход в открытый космос. В 2011-2013 годах корабли "Шэньчжоу-8", "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-10" успешно совершали орбитальное сближение и стыковку с первой китайской космической лабораторией и орбитальным модулем "Тяньгун-1". Таким образом, второй этап китайской стратегии ПКП был успешно завершен.

После этого пилотируемая космонавтика Китая полностью перешла на этап строительства космической станции, задачи в рамках которого должны быть выполнены в 2022 году. Для этого Китай вывел на орбиту вторую обитаемую космическую лабораторию "Тяньгун-2", решил задачи по сближению и стыковке с ней корабля "Шэньчжоу-11", а также первого и второго китайских грузовых кораблей "Тяньчжоу-1" и "Тяньчжоу-2".

Луну Китай рассматривает как трамплин и отправную точку для похода в глубокий космос. Китайская лунная программа, получившая свое название от имени мифической богини Луны Чанъэ, была запущена в 2004 году. В программе предусматриваются такие задачи, как полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю.

К настоящему моменту Китай завершил техническое обоснование четвертой фазы своей программы исследования Луны (ПИЛ) и готов к созданию Международной научно-исследовательской станции в районе Южного полюса естественного спутника Земли.

Наряду с этим, Китай вышел на путь к гораздо более далекой планете - Марсу. В июле 2020 года стартовала китайская миссия на Марс под названием "Тяньвэнь-1", которое восходит к одноименной поэме Цюй Юаня, одного из величайших поэтов древнего Китая, и означает "Вопросы к Небу".

В мае 2021 года посадочный модуль с марсоходом в рамках миссии "Тяньвэнь-1" приземлился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса, после чего марсоход "Чжужун" спустился с посадочной платформы на поверхность Марса, начав свою одиссею по его поверхности. Таким образом, Китай стал второй страной после США, которая осуществила посадку космического аппарата на поверхность Марса, а также запустила марсоход на Красной планете.

В начале июня Китайское национальное космическое управление CNSA представило изображения, полученные с марсохода "Чжужун", на которых запечатлены панорама Марса, его рельеф в месте посадки, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также сам марсоход. Это событие стало свидетельством абсолютной успешности первой китайской миссии по исследованию Марса.

Как заявил официальный представитель CNSA Сюй Хунлян, примерно в 2030 году Китай также планирует осуществить запуск миссии по возвращению образцов с Марса и миссии по исследованию системы Юпитера.

Исследование космоса является общим делом человечества, а не "исключительным правом" какой-то одной страны. Китай намерен внести свой вклад в создание благ для всего человечества и разделить с миром результаты исследования космоса.

С самого начала осуществления программы исследования Луны Китай придерживается основных принципов мирного использования и взаимовыгодного сотрудничества, заявил заместитель главы CNSA У Яньхуа, отметив, что в ходе выполнения соответствующих миссий Китай добровольно открыл миру часть ресурсов, помогал вывести в космос на борту своих космических аппаратов научно-исследовательское оборудование и приборы многих других стран.

В качестве двух крупных аэрокосмических держав Китай и Россия в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по совместному строительству Международной научной лунной станции - МНЛС. По плану обе страны также опубликуют "дорожную карту" по реализации проекта МНЛС и уточнят процедуру присоединения других заинтересованных стран или международных организаций к проекту.

Как говорится в совместном заявлении, опубликованном CNSA и Госкорпорацией "Роскосмос" в апреле в китайском городе Нанкин, МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в области планирования, обоснования, проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации МНЛС. Стороны приветствуют материальный и нематериальный вклад международных партнеров на любом уровне и на всех этапах проекта МНЛС.

В будущем китайский план по исследованию планет будет ориентирован на Луну, Марс и более далекий космос, причем взаимовыгодное сотрудничество будет неизменным "китайским вариантом" по мирному использованию космического пространства для всего человечества, заверили в CNSA КНР.





*По материалам "Синьхуа

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