Впервые за 13 лет космонавты из Китая вышли в открытый космос

АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прямую трансляцию миссии вело Центральное телевидение Китая . Для Китая это произошло впервые за последние 13 лет. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году, это был экипаж корабля "Шэньчжоу-7".

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Его длина составила 16,6 метра, а максимальный диаметр – 4,2 метра. Сегодня это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа, тут же будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубометров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя для пилотируемых и грузовых кораблей.

В следующем году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

Создание станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности космонавты выполнят 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.

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