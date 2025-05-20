19.05.2025, 10:26 10371

19 мая отмечают День пионерии

19 мая отмечают День пионерии
Фото: Depositphotos
Пионерская организация появилась почти сразу с образованием СССР - датой ее рождения считается 19 мая 1922 года. Тогда Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов, сообщает historyrussia.org.

Принятая резолюция гласила:

Принимая во внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о детском движении и применении в нем реорганизованной системы "скаутинг". Учитывая опыт Московской организации, Конференция постановляет распространить этот опыт на тех же основаниях на другие организации РКСМ под руководством ЦК".


Пионерская организация объединила миллионы советских школьников от 9 до 14 лет и стала одной из самых массовых детских организаций в мире. К 1970-м годам в СССР было более 25 миллионов пионеров. Почти каждый школьник становился пионером - это считалось честью.

В пионерских лагерях, таких как "Артек" и "Орленок", отдыхали лучшие ученики со всей страны. Пионеры участвовали в субботниках, собирали металлолом, помогали ветеранам и младшим школьникам. У каждого отряда был знаменосец и барабанщик, а на линейках поднимали флаг и пели гимн, сообщает ura.news.

Ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров, пионерские парады и митинги. В вечернее время при школах в отдельных микрорайонах организовывались и менее формальные гуляния с традиционным "пионерским костром".

Считается, что именно революционерка и жена Ленина Надежда Крупская стояла у истоков основания пионерского движения. Иннокентий Жуков, один из идеологов скаутизма в России, предложил оставить старый скаутский девиз "Будь готов!" и назвать новую детскую организацию "пионерской", пишет РБК.

У пионерской организации появился собственный гимн - "Марш юных пионеров". Тот самый, где первые строки "Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих". Песню написали пианист Сергей Кайдан-Дёшкин и поэт Александр Жаров.

Пионерская организация переняла из движения скаутов ключевую структуру: организацию по отрядам, институт вожатых, а также известные традиции, такие, как сборы у костра, и основные элементы символики и формы: красный галстук вместо зеленого, белая рубашка вместо зеленой.

21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя В. И. Ленина, а спустя два года пионерская организация стала именоваться Всесоюзная пионерская организация им. Ленина.

Пионеры всегда помогали в решении самых острых вопросов общества - в годы хаоса после Гражданской войны боролись с беспризорностью и безграмотностью. А во время Великой Отечественной собирали металлолом для нужд фронта и сражались в партизанских отрядах.

За боевые заслуги десятки тысяч пионеров были удостоены орденов и медалей, а четверым были посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик - все они бесстрашно сражались с врагом на оккупированных территориях, совершали диверсии, добывали крайне важную разведывательную информацию для нужд фронта. Например, Зина Портнова, работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила суп. В результате, по некоторым данным, погибло свыше ста офицеров вермахта. 17-летняя Зина впоследствии подверглась пыткам, но не выдала товарищей по партизанскому отряду. Марат Казей подорвал гранатой себя и наступавших гитлеровцев из состава карательной зондеркоманды СС "Дирлевангер", когда оказался в окружении. А Лёня Голиков в августе 1942-го добыл бесценную информацию - в числе документов были, например, чертежи и описание новых образцов немецких мин.

Просуществовав почти 70 лет, в годы перестройки организация, как и вся страна, переживала явный внутренний кризис. В 1980-х были предприняты некоторые попытки реформировать пионерскую организацию, но в прежнем масштабе она так и не была создана.

После распада СССР в 1991 году организация прекратила работу, но для многих 19 мая до сих пор остается днем, который напоминает о детстве, верности, дружбе и духе той эпохи.
 
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новости по теме

16.05.2025, 15:18 22811

33 года назад был подписан Договор о коллективной безопасности

Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств - членов ОДКБ
33 года назад был подписан Договор о коллективной безопасности
Фото: Акорда
33 года назад, 15 мая 1992 года, в Ташкенте главами шести государств - участников СНГ - Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана был подписан Договор о коллективной безопасности. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года - Грузия и Беларусь, сообщает РИА Новости.

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года сроком на пять лет. В апреле 1999 года протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран, кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана.

14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности, объединившая Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

7 октября 2002 года был принят устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности организации, является совет коллективной безопасности, состоящий из глав государств-членов. Председателем совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.

В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже одного раза в год. В 2022 году в ОДКБ председательствует Армения.

Фото: Акорда

Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются:

  • Совет министров иностранных дел, осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ;
  • Совет министров обороны, обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества;
  • комитет секретарей советов безопасности курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности.

Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год. В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на постоянный совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов.

Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются секретариат и объединенный штаб, высшее административное должностное лицо ОДКБ - генеральный секретарь.

Кроме того, в формате ОДКБ осуществляется военное сотрудничество. В 2001 году были сформированы коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования, предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ, а в 2007 году было принято решение о создании миротворческих сил ОДКБ, в 2014 году - Коллективных авиационных сил ОДКБ.


Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств - членов ОДКБ. Также с 2006 года работает межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

В области внешнеполитической координации традиционный характер приобрели рабочие встречи на уровне министров иностранных дел государств - членов ОДКБ на полях крупных международных форумов для выработки согласованных позиций.

Договорно-правовая база ОДКБ помимо уставных документов насчитывает порядка 50 различных соглашений и протоколов. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями.

В 2022 году в Казахстане впервые были успешно использованы силы ОДКБ.

5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января генсек ОДКБ сообщил о полном выводе миротворцев из Казахстана.

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Теги:ИсторияОДКБсоздание
14.05.2025, 17:40 31941

70 лет назад был подписан Варшавский договор

Целями Варшавского договора провозглашались обеспечение безопасности стран - участниц договора и поддержание мира в Европе
70 лет назад был подписан Варшавский договор
Фото: wikipedia.org
Ровно 70 лет назад, 14 мая 1955 года, на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией.

Представители восьми европейских государств, собравшиеся на совещание 11 мая 1955 года в Варшаве, мотивировали заключение Варшавского договора необходимостью ответных мер на создание Организации Североатлантического договора, включение в этот блок Западной Германии и политику ее ремилитаризации. Совместные меры по обеспечению безопасности и обороны, основанные на двусторонних договорах 1943-1949 годов о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, были признаны недостаточными, сообщает РИА Новости.

Целями Варшавского договора провозглашались обеспечение безопасности стран - участниц договора и поддержание мира в Европе.

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В преамбуле были сформулированы цели заключения Варшавского договора и указывалось, что участники договора будут уважать независимость и целостность союзных государств, не вмешиваться в их внутренние дела.

Декларировался сугубо оборонительный характер Варшавского договора. Государства - участники Варшавского договора обязались в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения, разрешать споры мирными средствами, консультироваться между собой по всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие интересы, заявили о готовности принимать участие во всех международных действиях, направленных на обеспечение международного мира и безопасности, добиваться принятия эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению оружия массового уничтожения, предусмотрели оказание немедленной помощи всеми средствами, включая применение вооруженной силы, в случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств - участников договора.

Для реализации целей и задач Варшавского договора в нем было предусмотрено создание соответствующих политических и военных органов, в том числе политического консультативного комитета и объединенного командования вооруженными силами государств-участников.

Варшавский договор вступил в силу 5 июня 1955 года, после сдачи на хранение Польше как стране-депозитарию ратификационных грамот всеми участниками договора. Варшавский договор был заключен на 20 лет с автоматическим продлением на последующие 10 лет для тех государств, которые не денонсируют договор за год до истечения этого срока.

Албания с 1962 года в работе органов Варшавского договора не участвовала, а в 1968 году объявила о его денонсации. 26 апреля 1985 года государства - участники Варшавского договора подписали в Варшаве протокол о продлении срока действия договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В соответствии с протоколом, вступившим в силу 31 мая 1985 года, Варшавский договор был продлен на 20 лет с возможностью последующей пролонгации еще на 10 лет.

ГДР перестала быть членом Варшавского договора в 1990 году в связи с ее объединением с ФРГ. В связи с социально-политическими преобразованиями в СССР и других государствах Восточной Европы на рубеже 1980-90-х годов в феврале 1991 года странами-участницами было принято решение об упразднении военных структур Варшавского договора. 1 июля 1991 года в Праге Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан протокол о полном прекращении действия Варшавского договора.

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Теги:ИсторияДоговорСССР
08.05.2025, 15:15 65641

Путин поздравил Токаева и казахстанцев с 80-й годовщиной Великой Победы

Путин поздравил Токаева и казахстанцев с 80-й годовщиной Великой Победы
Фото: Акорда
Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

По случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдовы.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.

Наш священный долг - бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - отметил глава Российского государства.


В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств президент России передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.


 
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08.05.2025, 09:25 69301

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: 8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: 8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
Фото: historyrussia.org

В этот день был подписан документ, ознаменовавший победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение Второй мировой войны в Европе, сообщает historyrussia.org.

Акт о капитуляции подписывался дважды. В первый раз акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе.

От имени германского Верховного командования его подписал начальник оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны - начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил генерал-лейтенант армии США Уолтер Беделл Смит, от СССР - представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. Он не получил к этому времени инструкций от Верховного Главнокомандования и подписал акт с оговоркой, что этот документ не должен исключать возможность подписания другого акта по требованию одной из стран-союзниц. Акт также в качестве свидетеля подписал заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский текст был признан официальным.

Кроме того, союзниками был разработан и согласован документ, озаглавленный "Безоговорочная капитуляция Германии", который был утвержден правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР - 21 августа 1944 года и правительством Англии - 21 сентября 1944 года. Он состоял из четырнадцати статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия "будут обладать в отношении Германии верховной властью" и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. В свою очередь, текст, подписанный в Реймсе, содержал пять статей, затрагивающих только вопрос о капитуляции немецких армий на поле боя.

8 мая руководители США, Великобритании и Франции объявили о победе над Германией, а советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались: подписанный реймский акт немецкая сторона нарушила - канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем.

Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в Берлине:

"Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, - в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".

Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил в Берлине, сообщает РИА Новости.

Подходящее помещение было найдено в Карлхорсте, так как в Берлине было сложно найти целое здание.

Принятие безоговорочной капитуляции фашистской Германии от советской стороны было поручено командующему 1-м Белорусским фронтом Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, отмечает ТАСС. 8 мая 1945 года в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, где должна была пройти церемония подписания. Церемонию открыл маршал Жуков, поприветствовавший представителей союзных армий в занятом Советской Армией Берлине.

Акт был составлен в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). От германской стороны документ подписали: начальник Верховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург.

Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что подлинными являлись английский и русский тексты. Один экземпляр акта был сразу же вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в Ставку Верховного главнокомандования Красной армии. Полный экземпляр (т.е. на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранится в фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Еще один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США, говорится в материале РИА Новости.

Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.

Этот день стал одной из главных дат в истории человечества. 9 мая мы в буквальном смысле "со слезами на глазах" отмечаем праздник, важный абсолютно для каждого из нас, - День Победы.


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Теги:День Победы
07.05.2025, 11:12 76791

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: фото казахстанских героев "оживили" с помощью ИИ   

В боевых действиях участвовали 7747 женщин из Казахстана
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: фото казахстанских героев "оживили" с помощью ИИ
Фото: Depositphotos
Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы Бакдаулет Бекжанов и Владимир Лукашов при помощи искусственного интеллекта "оживили" фото героинь Великой Отечественной войны.

Наш проект - это напоминание о героизме казахстанских женщин в годы войны… В боевых действиях участвовали 7747 женщин из Казахстана, 637 из них - офицеры… Этот проект - попытка сохранить память о них", - отметили его авторы Бакдаулет Бекжанов и Владимир Лукашов.


Бакдаулет Бекжанов также с помощью нейросетей "оживил" редкие фото казахских воинов.

 
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Теги:ГеройВОВИИ
05.05.2025, 19:52 89951

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Алматы представили обновленную экспозицию Музея боевой славы

На открытом воздухе представлены 28 единиц техники
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Алматы представили обновленную экспозицию Музея боевой славы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 5 мая, в Алматы состоялось торжественное открытие нового раздела Музея боевой славы - "Музей под открытым небом", сообщает пресс-служба акимата города.

Церемония прошла на территории Дома армии с участием заместителя министра обороны РК генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева, представителей акимата, военных и гостей.

акимат Алматы

На открытом воздухе представлены 28 единиц техники, включая танк Т-34 и БМ-13 "Катюша". Во время реконструкции музея был восстановлен фонтан и благоустроена зона отдыха. Помимо этого, модернизированы витрины, добавлены диорамы о штурме Рейхстага и обороне дома Павлова.

Основанный в 1965 году, музей продолжает свою миссию по сохранению памяти и патриотическому воспитанию.

акимат Алматы
 
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Теги:ПобедаМузейВОВ
05.05.2025, 18:53 90641

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: Нацбанк РК выпускает посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: Нацбанк РК выпускает посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Ұлы Жеңіс 80 жыл" из серии "Выдающиеся события и люди", сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты Ұлы Жеңіс 80 жыл выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие", - говорится в сообщении регулятора.


Нацбанк РК

На монетах изображен Вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе "80" символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами государственного флага Республики Казахстан.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением, массой 31,1 г, диаметром 38,61 мм, с применением технологии цветной печати, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 штук; из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 7,5 г, диаметром 26 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 млн штук.

Нацбанк РК

Биколорные монеты номиналом 200 тенге предназначены для свободного обращения на территории Казахстана наряду с циркуляционными монетами.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте.
 
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Теги:НацбанкДень ПобедыМонеты
05.05.2025, 11:10 97596

Международный День сайгаков отмечают сегодня в мире

На сегодняшний день более 98% всей мировой популяции сайгаков обитает именно в Казахстане
Международный День сайгаков отмечают сегодня в мире
Фото: Depositphotos
Ежегодно 5 мая в мире отмечают Международный день сайгака - уникального и древнего обитателя степей.

Сайгак - один из древнейших представителей фауны Евразии, и на сегодняшний день более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане", - сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.


В комитете подчеркнули, что защита сайгака имеет значение не только для сохранения одного вида, но и играет ключевую роль в поддержании биоразнообразия и устойчивости экосистем в целом.

По данным из Сети, праздник был учрежден в 2010 году с целью привлечения внимания к проблеме сокращения популяции сайгака в мире. Государства, на территории которых обитает животное (Россия, Казахстан, Узбекистан и Монголия), стали принимать меры для спасения уникального животного.

В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн. По данным на май 2025 года, она выросла до 4,1 млн особей.

В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.

Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.


В сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.

В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен.

Вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.

В настоящее время Казахстан ведет переговоры с Россией о свободном перемещении сайгаков.
 
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Теги:животныеСайгакиприродаэкология

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      Сайгаки -  уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?

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