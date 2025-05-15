70 лет назад был подписан Варшавский договор

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Ровно 70 лет назад, 14 мая 1955 года, на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией.





Представители восьми европейских государств, собравшиеся на совещание 11 мая 1955 года в Варшаве, мотивировали заключение Варшавского договора необходимостью ответных мер на создание Организации Североатлантического договора, включение в этот блок Западной Германии и политику ее ремилитаризации. Совместные меры по обеспечению безопасности и обороны, основанные на двусторонних договорах 1943-1949 годов о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, были признаны недостаточными, сообщает РИА Новости.





Целями Варшавского договора провозглашались обеспечение безопасности стран - участниц договора и поддержание мира в Европе.





Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В преамбуле были сформулированы цели заключения Варшавского договора и указывалось, что участники договора будут уважать независимость и целостность союзных государств, не вмешиваться в их внутренние дела.





Декларировался сугубо оборонительный характер Варшавского договора. Государства - участники Варшавского договора обязались в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения, разрешать споры мирными средствами, консультироваться между собой по всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие интересы, заявили о готовности принимать участие во всех международных действиях, направленных на обеспечение международного мира и безопасности, добиваться принятия эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению оружия массового уничтожения, предусмотрели оказание немедленной помощи всеми средствами, включая применение вооруженной силы, в случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств - участников договора.





Для реализации целей и задач Варшавского договора в нем было предусмотрено создание соответствующих политических и военных органов, в том числе политического консультативного комитета и объединенного командования вооруженными силами государств-участников.





Варшавский договор вступил в силу 5 июня 1955 года, после сдачи на хранение Польше как стране-депозитарию ратификационных грамот всеми участниками договора. Варшавский договор был заключен на 20 лет с автоматическим продлением на последующие 10 лет для тех государств, которые не денонсируют договор за год до истечения этого срока.





Албания с 1962 года в работе органов Варшавского договора не участвовала, а в 1968 году объявила о его денонсации. 26 апреля 1985 года государства - участники Варшавского договора подписали в Варшаве протокол о продлении срока действия договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В соответствии с протоколом, вступившим в силу 31 мая 1985 года, Варшавский договор был продлен на 20 лет с возможностью последующей пролонгации еще на 10 лет.





ГДР перестала быть членом Варшавского договора в 1990 году в связи с ее объединением с ФРГ. В связи с социально-политическими преобразованиями в СССР и других государствах Восточной Европы на рубеже 1980-90-х годов в феврале 1991 года странами-участницами было принято решение об упразднении военных структур Варшавского договора. 1 июля 1991 года в Праге Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан протокол о полном прекращении действия Варшавского договора.





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