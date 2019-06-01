Лекция по некрополистике в Алматы

Открытая лекция известного казахстанского некрополиста Георгия Афонина "Новые страницы в изучении Алматинского некрополя: находки памятников выдающихся деятелей российской культуры" состоялась 30 мая 2019 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы. Её слушателями стали представители общественных организаций, известные историки, архивисты, преподаватели алматинских школ и вузов.

Представляя публике лектора, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что Георгий Афонин уже не первый раз является гостем программы "Перекрёстки истории". Его предыдущее выступление состоялось в ноябре 2018 года и касалось истории Алматинского Некрополя. Прозвучавшая тогда информация была встречена слушателями с таким интересом, что организаторы решили продолжить тему некрополистики.

Георгий Афонин познакомил собравшихся с итогами десятилетних поисков ранее считавшихся утраченными погребений известнейших личностей, живших в разное время в Алматы. Среди наиболее важные и резонансных находок - места захоронений гигиениста Николая Попова, первой женщины-наркома Нагимы Идрисовой, Героя социалистического труда Александра Орлова, астронома Дмитрия Казанли и других.

Особое внимание в повествовании было уделено судьбам всемирно известного скульптора, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Исаака Иткинда, чьи работы хранятся в Лувре и Эрмитаже. Героем лекции стал также Гавриил Тихов, один из основоположников мировой астробиологии, академик АН Казахской ССР, основатель Астрофизического института, чьим именем названа малая планета и один из астрофизических институтов в США. Огромный интерес аудитории вызвала история жизни Владимира Мессмана, первого советского капельмейстера, автора многих военных маршей, друга известнейших советских военачальников, который был сослан в Алматы.

Всех этих без преувеличения выдающихся людей, к несчастью, объединяет одно - их захоронения считались утраченными, и Георгию Афонину вместе с группой энтузиастов потребовалось около десяти лет, чтобы их найти и вновь напомнить миру о тех, кто всю свою жизнь положил на алтарь развития человечества.

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