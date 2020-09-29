Литературный календарь: Марина Цветаева

Русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева родилась 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1892 года в Москве. В детстве из-за болезни матери (чахотка) Марина Цветаева подолгу жила в Италии, Швейцарии, Германии; перерывы в гимназическом образовании восполнялись учебой в пансионах в Лозанне (Швейцария) и Фрейбурге (Германия). Свободно владела французским и немецким языками. В 1909 году Цветаева слушала курс французской литературы в Сорбонне.

По собственным воспоминаниям, Марина Цветаева начала писать стихи в шестилетнем возрасте. В 1906-1907 годах она создала повесть "Четвертые", в 1906 году перевела на русский язык драму французского писателя Эдмона Ростана "Орленок", посвященную трагической судьбе сына Наполеона (ни повесть, ни перевод драмы не сохранились).

В печати произведения Марины Цветаевой появились в 1910 году, когда она издала на собственные средства свою первую книгу стихов "Вечерний альбом".

На раннее творчество Цветаевой значительное влияние оказали Валерий Брюсов и Максимилиан Волошин, который стал одним из самых близких ее друзей.

В 1912 году вышел второй сборник стихов Цветаевой "Волшебный фонарь", в 1913 году — сборник "Из двух книг".

На протяжении 1913-1915 годов произошла постепенная смена поэтической манеры Цветаевой — место трогательно-уютного детского быта заняли эстетизация повседневных деталей (в цикле "Подруга" (1914-1915), обращенном к поэтессе Софии Парнок), и идеальное, возвышенное изображение старины (стихотворения "Генералам двенадцатого года" (1913), "Бабушке" (1914) и другие).

В 1915-1918 годах Марина Цветаева создала стихотворные циклы "Стихи о Москве", "Бессонница", "Стенька Разин", "Стихи к Блоку" (которые были дописаны в 1920-1921 годах), "Ахматовой", "Дон-Жуан", "Комедьянт", а также пьесы "Червонный валет" и "Метель".

В 1922 году вышел ее сборник "Версты".

Эмигрантский, и особенно "чешский", период был одним из самых удачных в поэтической судьбе Цветаевой; проходили творческие вечера, вышло несколько книг: "Ремесло", "Психея" (обе — 1923), "Молодец" (1924), "После России" (1928). Цветаева написала трагедии на античные сюжеты "Ариадна" (1924), "Федра" (1927); эссе о поэтах "Мой Пушкин" (1937), "Живое о живом" (1933); мемуарные очерки "Дом у Старого Пимена" (1934), "Мать и музыка" (1935), "Повесть о Сонечке" (1938); поэмы "Поэма Горы" и "Поэма Конца" (обе — 1926); лирическая сатира "Крысолов" (1925-1926), антифашистский цикл "Стихи к Чехии" (1938-1939).





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