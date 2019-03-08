Литературный календарь на март

1 марта 1863 года родился Фёдор Сологуб — русский поэт, писатель, драматург, публицист. Один из виднейших представителей символизма.

1 марта 1892 года родился Рюноскэ Акутагава — японский писатель, классик новой японской литературы. Известен своими рассказами и новеллами.

2 марта 1800 года родился Евгений Абрамович Баратынский — один из крупнейших русских поэтов эпохи романтизма, поэт, о творчестве которого восторженно отзывался А. С. Пушкин.

2 марта 1820 года родился Эдуард Доувес Деккер (писавший под псевдонимом Мультатули) — один из крупнейших представителей нидерландской литературы.

2 марта 1824 года родился Константин Дмитриевич Ушинский, писатель, основоположник научной педагогики в России.

2 марта 1859 года родился Шолом-Алейхем — еврейский писатель и драматург, один из основоположников современной художественной литературы на идише, в том числе детской. Писал также на иврите и русском языке.

2 марта 1942 года родился Джон Уинслоу Ирвинг (настоящее имя Джон Уоллас Блант младший) — американский писатель и сценарист, обладатель премии «Оскар». Книги Ирвинга переведены на 35 языков.

3 марта 1876 года родился Дэвид Линдсей — британский писатель-фантаст, автор романа «Путешествие к Арктуру».

3 марта 1899 года родился Юрий Карлович Олеша — русский советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик. Э. Казакевич, большой друг Олеши, писал: «Олеша — один из тех писателей, которые не написали ни единого слова фальши. У него оказалось достаточно силы характера, чтобы не писать то, чего он не хотел».

3 марта 1906 года родился Артур Нильс Лундквист — шведский поэт, прозаик и эссеист. Член Шведской академии языка и литературы (с 1968 года), лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» 1957 года, автор более 100 книг — сборников стихотворений, лирической прозы, рассказов, литературоведческих эссе, переводов лирики, романов, путевых очерков и книг по киноискусству.



3 марта 1939 года родилась Ирина Михайловна Пивоварова, писательница удивительного, волшебного таланта. Ей удается превратить нашу повседневную жизнь в увлекательную сказку.

3 марта 1929 года родилась Ирина Петровна Токмакова, поэтесса, писательница, переводчица.

4 марта 1865 года родился Эдуард Вильде — выдающийся эстонский писатель, драматург и журналист, представитель критического реализма в эстонской литературе.

5 марта 1703 года родился Василий Кириллович Тредиаковский — известный русский поэт и учёный XVIII века.

5 марта 1896 года родился Кондрат Крапива ( настоящее имя — Кондрат Кондратович Атрахович), белорусский советский писатель, поэт, сатирик, драматург, переводчик, общественный деятель. Народный писатель Белорусской ССР. Герой Социалистического Труда.

5 марта 1919 года родился Алексей Иванович Фатьянов — русский советский поэт, автор многих популярных в 1940—1970 годах песен.

5 марта 1922 года родился Семён Петрович Гудзенко — русский советский поэт-фронтовик.

5 марта 1922 года родился Пьер Паоло Пазолини — итальянский поэт, кинорежиссер, сценарист, художник. Автор ряда поэтических сборников на итальянском и фриульском языках.

5 марта 1952 года родилась Маргарет Астрид Линдхольм Огден, более известна под псевдонимами Мэган Линдхольм и Робин Хобб, — американская писательница, в основном работает в жанре фэнтези.

6 марта 1619 года родился Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак — французский драматург, философ, поэт и писатель, предшественник научной фантастики, гвардеец. Прототип героя пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак».

6 марта 1806 года родилась Элизабет Барретт Браунинг — известная английская поэтесса Викторианской эпохи.

6 марта 1815 года родился Петр Павлович Ершов — поэт, прозаик, драматург.

6 марта 1889 года родился Хамза Хакимзаде Ниязи — узбекский поэт, драматург, общественный деятель, народный поэт Узбекской ССР (1926).

6 марта 1909 года родился Станислав Ежи Лец — польский поэт, философ, писатель-сатирик и афорист XX века.

6 марта 1927 года родился Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Гáбо» Гарсиа Маркес — колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель. Лауреат Нейштадтской литературной премии (1972) и Нобелевской премии по литературе (1982). Представитель литературного направления «магический реализм».

6 марта 1929 года родился Фазиль Абдулович Искандер — русский писатель, советский и российский прозаик и поэт.Читательское признание Искандер получил благодаря ряду сатирических повестей и рассказов, и, прежде всего —большому циклу произведений под общим названием «Сандро из Чегема».

7 марта 1785 года родился Алессандро Франческо Томмазо Мандзони — знаменитый итальянский писатель-романтик, автор романа «Обручённые».

7 марта 1855 года родился Робер де Монтескью — французский писатель, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств, характерная фигура конца века.

7 марта 1924 года родился Кобо Абэ ( настоящее имя — Абэ Кимифуса) — выдающийся японский писатель, драматург и сценарист, один из лидеров японского послевоенного авангарда в искусстве.

7 марта 1928 года родился Владимир Алексеевич Чивилихин — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.

7 марта 1945 года родилась Элизабет Мун — американская писательница, работающая в жанре научной фантастики.

8 марта 1761 года родился Ян Потоцкий — польский писатель-романтик, учёный-археолог, путешественник.

8 марта 1859 года родился Кеннет Грэм — британский писатель, мировую славу которому принесла книга «Ветер в ивах», написанная в 1908 году.

8 марта 1920 года родился Иван Фотиевич Стаднюк — советский прозаик, сценарист, драматург и военный журналист, наиболее известный своими книгами об украинском селе и о пройденной им Великой Отечественной войне, написанными на русском языке.

8 марта 1930 года родился Юрий Сергеевич Рытхэу — советский, российский и чукотский писатель. Писал на чукотском и русском языках.

9 марта 1814 года родился Тарас Григорьевич Шевченко — национальный украинский поэт. Известен также как художник, прозаик, этнограф.

9 марта 1879 года родилась Агнес Мигель — немецкая поэтесса и прозаик.

10 марта 1788 года родился Йозеф Карл Бенедикт фон Эйхендорф — немецкий поэт и прозаик эпохи романтизма. Его лирические сочинения были переложены на музыку около 5000 раз.

10 марта 1920 года родился Борис Виан (писал не только под своим именем, но и под 24 псевдонимами, самый известный из которых Вернон Салливан.) — французский прозаик, поэт, джазовый музыкант и певец.

10 марта 1930 года родился Юстинас Марцинкявичюс — литовский поэт, прозаик, драматург.

11 марта 1544 года родился Торквато Тассо — итальянский поэт XVI века, автор поэмы «Освобождённый Иерусалим».

11 марта 1952 года родился Дуглас Ноэль Адамс — английский писатель, драматург и сценарист, автор юмористических фантастических произведений. Известен как создатель знаменитой серии книг «Автостопом по галактике».

12 марта 1672 года крещён сэр Ричард Стил - ирландский писатель, журналист, политик. Один из родоначальников просветительской литературы в Англии.

12 марта 1863 года родился Габриэле д’Аннунцио — итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель.

12 марта 1909 года родился Пятрас Цвирка — литовский советский прозаик, поэт, публицист.

12 марта 1922 года родился Джек Керуак — американский писатель, поэт, важнейший представитель литературы «бит-поколения».

12 марта 1923 года родился Святослав Владимирович Сахарнов, писатель-натуралист. Он принадлежит к редкому типу писателей, которые поставили перед собой две задачи: как можно полнее увидеть мир и обо всем увиденном рассказать. Почти все его книги написаны для детей.

12 марта 1925 года родился Гарри Гаррисон (настоящее имя Генри Максвелл Демпси) — американский писатель-фантаст и редактор.

12 марта 1928 года родился Эдвард Олби — американский драматург.

12 марта 1940 года родился Григорий Израилевич Горин — русский писатель-сатирик, драматург, сценарист, автор ряда литературно-публицистических статей.

13 марта 1838 года родился Рафаэлло Джованьоли — итальянский романист-историк. Известность приобрёл романом «Спартак», который открывает собой большой цикл его исторических романов из истории Древнего Рима. В своей поэтике Джованьоли следует романтической традиции.

13 марта 1839 года родится Александр Александрович Навроцкий — русский поэт, драматург, прозаик, издатель; офицер, военный юрист; автор слов популярной русской народной песни «Утёс Стеньки Разина».

13 марта 1860 года родился Сальваторе Ди Джакомо — итальянский поэт, прозаик и драматург. Автор книги по истории театра «Сан-Карлино».

13 марта 1888 года родился Антон Семенович Макаренко — советский педагог и писатель. Свидетельством международного признания А. С. Макаренко стало известное решение ЮНЕСКО, касающееся всего четырёх педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке.

13 марта 1900 года родился Йоргос Сеферис ( настоящая фамилия — Сефериадис) — крупнейший поэт в современной греческой литературе. В 1963 году удостоен Нобелевской премии по литературе.

13 марта 1913 года родился Сергей Владимирович Михалков — советский русский писатель, поэт, баснописец, драматург, военный корреспондент, автор текстов гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации.



13 марта 1922 года родился Давид Никитич Кугультинов — калмыцкий советский поэт. Народный поэт Калмыцкой АССР. Лауреат Государственной премии СССР.



13 марта 1937 года родился Владимир Семёнович Маканин — советский и российский писатель. Лауреат литературной премии «Большая книга» 2008 года. Книги Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах.



13 марта 1940 года родился Владимир Владимирович Личутин — русский писатель, представитель русской деревенской прозы. Сэр Томас Мэлори (1405 — 14 марта 1471) — английский писатель, автор «Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола». Она состоит из восьми романов о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола и представляет собой исчерпывающий свод артуровской легенды.



14 марта 1823 года родился Теодор де Банвиль — французский поэт, драматург, критик, журналист и писатель.



14 марта 1913 года родился Георгий Дмитриевич Гулиа — русский писатель абхазского происхождения. Все произведения Г.Д.Гулиа написаны на русском языке. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР. Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР.



14 марта 1915 года родилась Зульфия Исраилова — узбекская советская поэтесса. Народная поэтесса Узбекской ССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР.



14 марта 1930 года родился Кирилл Владимирович Ковальджи — русский поэт, прозаик, литературный критик и переводчик.



14 марта 1930 года родился Василий Михайлович Песков — советский писатель, журналист, фотокорреспондент, тележурналист, телеведущий программы «В мире животных», путешественник.



14 марта 1957 года родился Тэд Уильямс — американский писатель-фантаст.



15 марта 1830 года родился Пауль Хейзе — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1910 года «за художественность, идеализм, которые он демонстрировал на протяжении всего своего долгого и продуктивного творческого пути в качестве лирического поэта, драматурга, романиста и автора известных всему миру новелл». Он издал 24 тома новелл, 6 романов, около 60 пьес и 9 поэтических сборников.



15 марта 1852 года родилась Изабелла Августа Грегори, леди Грегори ( урожденная Изабелла Августа Персе) — ирландская писательница, драматург и собирательница фольклора.



15 марта 1884 года родился Валентин Иванович Костылев — русский прозаик, известный преимущественно своими историческими романами. Лауреат Сталинской премии второй степени за роман-трилогию «Иван Грозный».



15 марта 1924 года родился Юрий Васильевич Бондарев — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР.



15 марта 1937 года родился Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, представитель так называемой деревенской прозы, Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 2012 года.



16 марта 1792 года родился Михаил Васильевич Милонов — русский поэт.Автор поэтических посланиий, элегий, стихотворений гражданственной тематики, сатиры.



16 марта 1803 года родился Николай Михайлович Языков — русский поэт эпохи романтизма, один из ярких представителей золотого века русской поэзии.



16 марта 1825 года родился Камилу Каштелу Бранку — португальский беллетрист. Он первый ввёл в португальскую литературу бытовую повесть.



16 марта 1839 года родился Сюлли-Прюдом (настоящее имя Рене Франсуа Арман Прюдомм) — французский поэт и эссеист, член группы «Парнас», в 1901 году стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе.



16 марта 1884 года родился Александр Романович Беляев — русский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы. Его творчество интересно тем, что большинство научно- технических предвидений Беляева к настоящему времени сбылись.



16 марта 1892 года родился Сесар Авраам Вальехо Мендоса — перуанский поэт, бунтарь и новатор. Писал прозу, обращался к драматургии. Поэзия Вальехо, одна из вершин испаноязычной лирики XX века, вобрала индейские традиции, достижения латиноамериканского модернизма, элементы сюрреалистской поэтики, особенно ощутимой в книге «Трильсе» (1922).



16 марта 1903 года родилась Тамара Григорьевна Габбе — русская советская писательница, переводчица, фольклористка, драматург, редактор и литературовед. Автор популярных сказочных пьес для детей («Город мастеров, или Сказка о двух горбунах», «Авдотья-Рязаночка», «Хрустальный башмачок», «Оловянные кольца» («Волшебные кольца Альманзора») и др.).



16 марта 1923 года родился Валерий Владимирович Медведев — советский и российский писатель, получил известность в качестве автора литературных произведений для детей и юношества. Наибольшую популярность приобрёл цикл произведений Валерия Медведева о Юрии Баранкине: повести «Баранкин, будь человеком!» (1961) , «И снова этот Баранкин, или Великая погоня» (1989), «Неизвестные приключения Баранкина» (1996).



17 марта 1903 года родился Юрий Петрович Дольд-Михайлик — украинский советский писатель, драматург, критик, публицист. Известность получил благодаря приключенческому роману «И один в поле воин» (1956), переведённому на многие иностранные языки, который описывает подвиг советских разведчиков в немецком тылу в годы Великой Отечественной войны. По роману снят фильм «Вдали от Родины» на киностудии имени Довженко по сценарию, написанному самим

Ю. Дольд-Михайликом.

17 марта 1908 года родился Борис Николаевич Полевой — русский советский журналист и прозаик, киносценарист. Лауреат двух Сталинских премий второй степени. Лауреат Международной премии Мира.



17 марта 1926 года родился Зигфрид Ленц — немецкий писатель, новеллист, драматург. Ленц был одним из самых знаменитых современных авторов романов и рассказов немецкой литературы после

Второй мировой войны.



17 марта 1948 года родился Уильям Форд Гибсон — американский писатель-фантаст, с 1967 года живущий в Канаде и имеющий двойное гражданство. Он считается основателем стиля киберпанк, определившего жанровое лицо литературы 1980-х.

18 марта 1634 года родилась Мари Мадлен де Лафайет — французская писательница, известная своим романом «Принцесса Клевская».



18 марта 1790 года родился маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин — французский аристократ и монархист, писатель, путешественник, приобрел мировую известность изданием своих записок о России — «Россия в 1839 году», —

которую он посетил в 1839 году.



18 марта 1813 года родился Фридрих Кристиан Хеббель - немецкий драматург и лирический поэт.



18 марта 1823 года родился Николай Иванович Кроль — русский поэт, прозаик, драматург и публицист.



18 марта 1842 года родился Стефан Малларме — французский поэт, примыкавший сначала к парнасцам, а позднее стал одним из вождей символистов. Отнесён Полем Верленом к числу «прóклятых поэтов».



18 марта 1932 года родился Джон Хойер Апдайк — плодовитый американский писатель, автор 23 романов и 45 других книг: сборников рассказов, стихотворений, эссе. На протяжении многих десятилетий публиковал рассказы и рецензии в журнале The New Yorker.



18 марта 1902 года родилась Лидия Яковлевна Гинзбург — российский литературовед, писатель, мемуарист. Автор статей о Бенедиктове, Вяземском, Веневитинове и других, монографий о М. Ю. Лермонтове, А. И. Герцене. Значительными вехами в истории российского литературоведения стали её книги «О лирике» (1964) и «О психологической прозе» (1971), несколько раз переизданные. Мемуаристика Гинзбург и её уникальные записные книжки 1920-х — 1980-х годов (автор называл этот жанр «промежуточной прозой») стали публиковаться лишь с середины 1980-х и до сих пор не напечатаны полностью.



18 марта 1891 года родился Алексей Венедиктович Кожевников — русский советский писатель. Лауреат Сталинской премии второй степени (1951).



19 марта 1895 года родился Максим Фадеевич Рыльский — украинский советский поэт, классик украинской поэзии XX века.



19 марта 1933 года родился Филип Милтон Рот — американский писатель, автор более 25 романов, лауреат Пулитцеровской премии.



20 марта 43 г. до н. э. родился Публий Овидий Назон — древнеримский поэт. Более всего известен как автор поэм «Метаморфозы» и «Наука любви», а также любовных элегий.



20 марта 1754 года родился Александр Семёнович Шишков — русский писатель, военный и государственный деятель, адмирал. Государственный секретарь и министр народного просвещения.



20 марта 1770 года родился Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин — выдающийся немецкий поэт.



20 марта 1828 года родился Генрик Юхан Ибсен — норвежский драматург, основатель европейской «новой драмы»; поэт и публицист.



20 марта 1872 года родилась Карин Микаэлис — датская писательница, печаталась под фамилией мужа. Сочинения Микаэлис, многие из которых носят автобиографический характер, посвящены в основном проблеме положения женщины в семье и обществе,

воспитанию детей.



20 марта 1905 года родилась Вера Фёдоровна Панова — русская советская писательница. Лауреат трёх Сталинских премий.



20 марта 1933 года родился Александр Моисеевич Городницкий — российский учёный-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы.



20 марта 1933 года родился Снегирёв Геннадий Яковлевич — советский писатель. Печатался с 1954. Работал препаратором на кафедре ихтиологии МГУ, был звероловом, плавал на экспедиционном судне «Витязь».



21 марта 1840 года родился Богушевич, Франциск Бенедикт — белорусский поэт, один из основоположников новой белорусской литературы.



21 марта 1854 года родился Лео Таксиль — французский писатель и общественный деятель, известный противник католицизма и клерикализма, автор неоднократно издававшихся в СССР антирелигиозных пародий.



21 марта 1892 года родился Александр Георгиевич Малышкин — русский советский писатель, классик социалистического реализма.



21 марта 1889 года родился Александр Николаевич Вертинский — выдающийся русский и советский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века.



22 марта 1908 года родился Луис Ламур — американский писатель, наиболее знаменитый и плодовитый автор вестернов.



22 марта 1928 г ода родился Дмитрий Антонович Волкогонов — советский и российский историк, политический деятель, писатель. Написал около 30 книг по истории, философии, проблемам политики, среди последних работ — 6-томник «Вожди» (Сталин, Троцкий, Ленин) и двухтомник «Семь вождей» (о всех генеральных секретарях ЦК КПСС). Его книги переведены на многие языки, изданы в более чем 20 странах мира. Опубликовал свыше 500 научных и публицистических статей по актуальным вопросам политики, философии и истории; был награждён советскими и иностранными орденами, медалями; являлся лауреатом научных и литературных премий. В 1996 году трилогия Д. А. Волкогонова «Вожди» в шести томах («Сталин», «Троцкий», «Ленин») удостоена Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.



23 марта 1821 года родился Алексей Феофилактович Писемский — русский писатель.



23 марта 1881 года родился Роже Мартен дю Гар — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1937 года «За художественную силу и правду в изображении человека и наиболее существенных сторон современной жизни».



24 марта 1834 года родился Уильям Моррис — английский поэт, художник, издатель, социалист. Крупнейший представитель второго поколения «прерафаэлитов», неофициальный лидер Движения искусств и ремёсел.



24 марта 1877 года родился Алексей Силыч Новиков-Прибой — русский советский писатель-маринист. Лауреат Сталинской премии второй степени. Новиков-Прибой служил на флоте, отлично знал морские традиции, участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Неудивительно, что большинство его книг посвящено морякам: «Море зовёт», «Подводники», «Морские рассказы», «Во власти моря»… О походе и гибели русской эскадры в годы Русско-японской войны говорится и в главном его произведении — эпическом романе «Цусима»…



24 марта 1907 года родилась Лидия Корнеевна Чуковская — редактор, писательница, поэт,

публицист, мемуаристка.



24 марта 1926 года родился Дарио Фо — итальянский драматург, режиссёр, теоретик сценического мастерства, ивописец. Лауреат Нобелевской премии по литературе.



25 марта 1808 года родился Хосе де Эспронседа, полное имя Хосе Игнасио Хавьер Ориоль Энкарнасьон де Эспронседа-и-Дельгадо — испанский поэт эпохи романтизма. Считается крупнейшим представителем байронического направления в Испании.



25 марта 1897 года родился Егише Чаренц — выдающийся армянский поэт, прозаик и переводчик. Классик армянской литературы.



25 марта 1906 года родился Лев Романович Шейнин — советский юрист, писатель и киносценарист. Лауреат Сталинской премии первой степени.



25 марта 1902 года родился Алексей Кузьмич Югов – русский советский писатель, литературовед, переводчик.



26 марта 1859 года родился Альфред Эдвард Хаусман - один из самых популярных поэтов-эдвардианцев, автор стихотворного сборника «Шропширский парень» (1896), получившего широкую известность в годы Первой мировой войны.

26 марта 1874 года родился Роберт Ли Фрост — один из крупнейших поэтов в истории США, четырежды лауреат Пулитцеровской премии.



26 марта 1908 года родился Сергей Венедиктович Сартаков — российский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР. Герой Социалистического Труда.



26 марта 1911 года родился Томас Ланир «Теннесси» Уильямс III — американский драматург и прозаик, лауреат Пулитцеровской премии. Широко известен как автор пьесы «Трамвай „Желание“», неоднократно экранизированной и поставленной на мировых театральных сценах.



27 марта 1781 года родился Александр Христофорович Востоков — русский филолог-славист, поэт, исследователь памятников древнеславянской письменности, грамматики славянских (в том числе русского) языков, русского тонического стихосложения, один из основателей сравнительного славянского языкознания в России, член Российской академии.



27 марта 1797 года родился Альфред Виктор де Виньи — граф, французский писатель. Крупнейший представитель французского аристократического, консервативного романтизма.



27 марта 1812 года родился Иван Иванович Панаев — русский писатель, литературный критик, журналист.



27 марта 1871 года родился Генрих Манн — немецкий писатель-прозаик и общественный деятель, старший брат Томаса Манна.



27 марта 1881 года родился Аркадий Тимофеевич Аверченко — русский писатель, сатирик, театральный критик.



27 марта 1908 года родился Виталий Александрович Закруткин — русский советский писатель и литературовед. Лауреат Государственной премии СССР и Сталинской премии третьей степени.



27 марта 1913 года родился Александр Яковлевич Яшин (настоящая фамилия — Попов) — русский советский прозаик и поэт. Лауреат Сталинской премии второй степени.



27 марта 1915 года родилась Вероника Михайловна Тушнова — русская советская поэтесса, писавшая в жанре любовной лирики. Переводчица. Член Союза писателей СССР.



27 марта 1974 года родился Дмитрий Александрович Емец — российский писатель-фантаст. В 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Наиболее широкую известность приобрели его книги о девочке-волшебнице Тане Гроттер, построенные по мотивам произведений

Джоан Роулинг.



28 марта 1778 года родился Алексей Фёдорович Мерзляков — русский поэт, литературный критик, переводчик, профессор Московского университета.



28 марта 1868 года родился Максим Горький - литературный псевдоним Алексея Максимовича Пешкова, устоявшимся является также неверное употребление настоящего имени писателя в сочетании с псевдонимом — Алексей Максимович Горький, — русский писатель, прозаик, драматург.



28 марта 1878 года родился Василий Васильевич Адикаевский — русский журналист и поэт-сатирик.



28 марта 1923 года родился Михаил Леонидович Анчаров — советский писатель, поэт, бард, драматург, сценарист и художник. Является одним из первых исполнителей в жанре авторской песни.



28 марта 1936 года родился Хорхе Марио Педро Варгас Льоса — перуанский прозаик и драматург, публицист, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года.



29 марта 1735 года родился Иоганн Карл Август Музеус — немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника литературных сказок «Народные сказки немцев».



29 марта 1960 года родился Ю Несбё — норвежский писатель и музыкант. Обладатель нескольких литературных премий. Несбё является главным вокалистом и автором песен норвежской рок-группы Di Derre. Известность ему принесли детективные романы об инспекторе Харри Холе.



30 марта 1843 года родился Константин Михайлович Станюкович, — русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота. Его называют «певцом моря». Сын видного флотоводца, Станюкович знал суровую матросскую жизнь не понаслышке — он сам ходил в плавания на различных судах и разделил все тяготы службы с простыми моряками. Его морские рассказы до сих пор остаются лучшими художественными документами о прошлом русского флота.



30 марта 1844 года родился Поль Мари Верлен — французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма.



30 марта 1880 года родился Шон О’Кейси — знаменитый ирландский драматург. В своём творчестве О’Кейси рисовал жизнь ирландских рабочих, которая была ему хорошо знакома. Первые пьесы писателя были пацифистскими сатирическими трагикомедиями, написанными, тем не менее, с сочувствием к героям. Впоследствии О’Кейси перешёл к созданию мистических морализаторских драм, а в конце жизни — к фантастическим комедиям.



30 марта 1895 года родился Жан Жионо — французский писатель, действие произведений которого, как правило, происходит в Провансе.



30 марта 1899 года родился Николай Николаевич Туроверов — русский и казачий поэт. Донской казак, русский и белый офицер, участник Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн. русский и казачий поэт.



30 марта 1912 года родился Александр Константинович Гладков — русский советский драматург и киносценарист. Александра Гладкова прославила первая же сочинённая им пьеса — героическая комедия «Давным-давно»— о женщине-гусаре, прототипом которой послужила героиня Отечественной войны 1812 года Надежда Дурова. А дополнительную популярность драматургу принёс знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», поставленный по мотивам этой весёлой комедии.



30 марта 1928 года родился Том Шарп — английский писатель-сатирик.



31 марта 1621 года родился Эндрю Марвелл — английский поэт, один из последних представителей школы метафизиков и один из первых мастеров поэзии английского классицизма.



31 марта 1800 года родился Осип-Юлиан Иванович Сенковский — русский востоковед, полиглот, писатель, редактор, коллекционер. Писал под псевдонимом Барон Брамбеус.



31 марта 1822 года родился Дмитрий Васильевич Григорович, прозаик, поэт, переводчик, искусствовед.



31 марта 1882 года родился Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Корнейчуков Николай Васильевич) — русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист.



31 марта 1914 года родился Октавио Пас — мексиканский поэт, эссеист-культуролог, переводчик, политический публицист, исследователь цивилизаций Запада и Востока. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1990).



31 марта 1926 года родился Джон Роберт Фаулз — английский писатель, романист и эссеист. Один из выдающихся представителей постмодернизма в литературе.

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