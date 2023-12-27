По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов   

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8 декабря 1991 года на встрече глав России, Украины и Белоруссии было заключено соглашение о создании СНГ. По сути, стороны объявили о прекращении существования Советского Союза, официально объявят две с половиной недели спустя, сообщает РБК





Союз к началу декабря 1991 года





17 марта. В СССР прошел референдум о сохранении Союза. При явке в 79,5% (148,5 млн человек) единое государство поддержали 76,4% проголосовавших.





Март-август. Идет так называемый Новоогаревский процесс, в ходе которого идет работа над новым союзным договором, который должен заменить действующий, принятый в 1922 году. Нарастает противостояние союзного центра (президент СССР Михаил Горбачев) с руководством России (президент Борис Ельцин).





19-22 августа. Августовский путч - неудачная попытка госпереворота - произошел в Москве. В его результате резко ослабели позиции Горбачева, а подписание союзного договора, намеченное на 20 августа, было сорвано.





Август-ноябрь. Большинство союзных республик заявляют о своей независимости и объявляют даты президентских выборов.





Начало декабря. Лидеры Украины, Белоруссии и России анонсировали встречу в Минске, на которой стороны должны обсудить вопросы отношений между республиками. Президент СССР Михаил Горбачев активно призывает стороны как можно скорее подписать новый союзный договор.









Беловежское соглашение





Трое глав союзных республик: Борис Ельцин (РСФСР), Леонид Кравчук (Украинская ССР) и Станислав Шушкевич (Белорусская ССР) собрались в белорусском городке Вискули 7 декабря 1991 года. Днем позже именно в ходе этой встречи был подписан документ под названием "Соглашение о создании Содружества независимых государств", больше известный как Беловежские соглашения, в котором стороны заявляли о том, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование".





Совместную работу над проектом документа начали три президента, позже к ним присоединились первый зампред российского правительства Геннадий Бурбулис, председатель белорусского кабинета министров Вячеслав Кебич и премьер-министр Украины Витольд Фокин. По словам Шушкевича, для начала стороны договорились о концептуальных вещах: СССР де-факто распался, этот процесс неконтролируем, три республики должны сохранить военную связку.





Мы сошлись на том, что это нужно оформить официальным документом, и дали поручения рабочей группе, в которую входили представители от каждой стороны. И было сказано: за ночь - сделать", - говорил Шушкевич в интервью "Огоньку" .





Российская сторона занималась только теми параграфами, которые имели политические цели. Их не волновало, что мы напишем по экономическим вопросам. Поэтому экономическую часть создавали мы с Фокиным... Больше всего обсуждалась судьба президента Горбачева, как быть с государствами, которые не участвуют в совещании, схема внешнеполитической деятельности и схема обороны страны". Из воспоминаний главы кабинета министров Белоруссии Вячеслава Кебича.





Тот же Кебич позднее опровергал ставшей народной легенду о том, что работа над текстом Беловежских соглашений сопровождалась большим количеством выпитого спиртного. "Во время работы, когда получалось сформулировать особенно сильную фразу, мне давали задание: иди налей по рюмке шампанского. Крепленые и крепкие напитки, когда мы работали, вообще не употребляли. Только потом, когда уже все закончилось", - вспоминал он.





Окончания работы группы с нетерпением ожидали представители прессы. По словам белорусского журналиста Якова Алексейчика, работников СМИ поселили в сельской неотапливаемой гостинице в деревне Каменюки на окраине Беловежской пущи. "Мы там чуть богу душу не отдали за ночь... Журналисты ходили голодные и холодные. После 13 часов в фойе внесли белые столы и нам сказали: будут подписывать какой-то документ", - вспоминал Алексейчик.





После того как работа над текстом соглашения была закончена, президенты трех стран договорились о том, что в известность должны быть поставлены президенты СССР и США. По воспоминаниям Шушкевича, Горбачеву пришлось сообщать ему, а Бушу должен был позвонить Ельцин.





Реакция в Кремле





В момент подписания соглашения между Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком президент СССР Михаил Горбачев давал интервью украинскому телевидению, в котором рассуждал о необходимости сохранить Союз, аргументируя свои слова тем, что в этом заинтересован сам многонациональный народ.





Я получаю на этот счет очень много информации. Месяц назад был опрос в Киеве, в Москве, в Ленинграде, в Красноярске, в Алма-Ате, в Новосибирске, кажется. Данные известны. Сейчас почти в тех же местах провели новый опрос. И вот: в Москве 80% высказались за сохранение Союза, естественно, обновленного, нового. В Киеве - 64% опрошенных, в Алма-Ате - 72%", - говорил Горбачев.





В тот момент, когда в Белоруссии главы трех республик подписывали договор, фактически ставящий точку в существовании Советского Союза, Горбачев говорил, что децентрализация власти в СССР не даст никакого положительного эффекта и лишь распылит управленческую бюрократию на уровень руководства республик.





Ну что мы глупее всех? В Испании, в Мадриде, Буш, король Хуан Карлос, Гонсалес три часа убеждали в необходимости сохранить Союз. Это поразительно. До чего же мы дожили... Валенса, президент Польши, призывал по нашему телевидению поддержать Горбачева в его стремлении сохранить Союз, не делить страну... Иначе развал. И все погибнем в этом развале", - говорил Горбачев.





Фрагменты интервью Горбачева вышли в эфир по московскому и киевскому телевидению, но текст этой беседы не появился ни в одной из газет.





Полночь. Только что радио принесло весть: Ельцин, Кравчук, Шушкевич объявили о прекращении существования Советского Союза как субъекта международного права, о недействительности всех законов, относящихся к нему как государству. Договорились, как совместно финансировать оборону... Об экономическом механизме договорятся в течение декабря.





Перед тем я полтора часа слушал записанное вчера интервью М. С. [Горбачева] (по украинскому ТВ), где он яростно и страстно доказывал, что "разойтись" невозможно и что отказ от Союза - гибель для всех. Интервьюеру-украинцу слова не давал вставить... Обещал через головы "этих новоявленных политиков, возникших за два года" обратиться к народу, и будто у него есть еще "средства, о которых он сейчас говорить не будет". Словом, с этого момента я живу в другом государстве - России, и я в ней уже фактически безработный". Анатолий Черняев, "Дневник помощника президента СССР"





Реакция прессы





Президенты трех славянских республик подвели черту под существованием Советского Союза, рожденного большевистской революцией. Решающее значение будет иметь заседание Госсовета 9 декабря, которое в свете последних событий может принять самый драматический оборот. Главный вопрос - как отреагирует Михаил Горбачев на "политическую бомбу", заложенную под него Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем" (France Presse).





Россия, Украина и Беларусь, договорившись о создании нового содружества государств, готовятся к столкновению с лишенным власти и униженным Горбачевым, которое должно произойти на Госсовете" (Reuters).





Горбачев был отстранен от власти в результате бескровного переворота" (Daily Express).





Отчаянная попытка советского президента построить новый Союз закончилась провалом" (Associated Press).





День 8 декабря в 1991 году пришелся на воскресенье, поэтому советские медиа отреагировали на новости из Белоруссии лишь на следующий день.