100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость добиваться новых достижений

В преддверии 100-летнего юбилея основания Коммунистической партии Китая генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул важность усилий для достижения новых успехов, которые выдержат проверку временем и будут достойны народа.

Он сделал вышеуказанное заявление накануне во время выступления на очередной сессии коллективной учебы Политбюро ЦК КПК 26 июня.

Си Цзиньпин отметил, что места и объекты наследия, имеющие отношение к истории КПК, являются самым драгоценным духовным богатством.

По его словам, революционное наследие КПК для китайских коммунистов является источником духовной силы в новую эпоху.

Си Цзиньпин потребовал усилий по защите и надлежащему развитию страны, созданной павшими героями революции. Он также призвал добиваться новых успехов, которые могли бы оправдать ожидания революционных предков, выдержать испытание временем и быть достойными народа.

25 июня во второй половине дня Си Цзиньпин вместе с членами Политбюро ЦК КПК посетил "Красное здание", которое некогда было главным корпусом Пекинского университета, и ознакомился на выставке с историей подготовки и основания КПК.

Си Цзиньпин и члены Политбюро ЦК КПК также посетили бывшую резиденцию Мао Цзэдуна, где он работал и жил 17 лет с 1949 года.

*По материалам Агентства Синьхуа

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