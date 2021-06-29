100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость добиваться новых достижений

Он сделал вышеуказанное заявление накануне во время выступления на очередной сессии коллективной учебы Политбюро ЦК КПК 26 июня.
Си Цзиньпин отметил, что места и объекты наследия, имеющие отношение к истории КПК, являются самым драгоценным духовным богатством.
По его словам, революционное наследие КПК для китайских коммунистов является источником духовной силы в новую эпоху.
Си Цзиньпин потребовал усилий по защите и надлежащему развитию страны, созданной павшими героями революции. Он также призвал добиваться новых успехов, которые могли бы оправдать ожидания революционных предков, выдержать испытание временем и быть достойными народа.
25 июня во второй половине дня Си Цзиньпин вместе с членами Политбюро ЦК КПК посетил "Красное здание", которое некогда было главным корпусом Пекинского университета, и ознакомился на выставке с историей подготовки и основания КПК.
Си Цзиньпин и члены Политбюро ЦК КПК также посетили бывшую резиденцию Мао Цзэдуна, где он работал и жил 17 лет с 1949 года.
*По материалам Агентства Синьхуа
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