Депутат: Рост цен на топливо - результат системного кризиса в управлении отраслью

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект "О промышленной политике", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Законопроекты направлены на создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности, модернизации действующих производств и развития новых конкурентоспособных производств, на повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала сферы промышленности. Депутаты предложили сократить количество институтов развития, которых в настоящее время 7, и передать их полномочия в части предоставления мер господдержки отечественных предпринимателей фонду развития промышленности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Сегодня эти структуры превратились в мини-министерства, со своим штатом, со своим содержанием, которые недёшево обходятся бюджету. Думаю, можно и нужно внести в данный законопроект норму о том, что на базе одного из институтов развития государственные услуги бизнесу должны оказываться по принципу "одного окна", - сказал на заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Он предложил разработчикам законопроекта изучить как опыт других стран, так и использовать зарекомендовавшие себя механизмы организации работы в некоторых отечественных институтах.
Когда промышленник обращается в институт развития, выполняющий функцию "одного окна", он должен получить необходимую информацию, все необходимые консультации для получения мер государственной поддержки, помощь в подготовке и оформлении необходимых документов. Все эти услуги должны быть стандартизированы", - считает Нигматулин.
По мнению депутатов, основные виды и типы встречных обязательств должны быть прописаны в законе.
Если принять норму по встречным обязательствам в том виде, как это изложено в правительственном варианте законопроекта, то для предпринимателей возникают дополнительные риски, связанные с содержанием этих обязательств", - считает спикер.
По его мнению, предприниматель не может планировать развитие своего бизнеса, рассчитывать на финансовую господдержку без чёткой информации о встречных обязательствах.
Правительственный вариант предлагает схему, в которой предприниматель должен идти на поклон к чиновнику и молиться, чтобы этот чиновник, что называется, не "загнул" эти встречные требования так, что завтра весь его бизнес остановится. Ведь понятно, что, дай чиновнику право бесконтрольно принимать решение, это сразу создаёт возможность коррупционного правонарушения. Поэтому оставлять эту норму в правительственной редакции нельзя", - отметил Нигматулин.
Спикер предложил до второго чтения норму по встречным обязательствам дополнить чётким, ясным, понятным определением видов и типов таких обязательств.
Бизнес должен быть защищен от возможного "навязывания" ему невыполнимых обязательств при получении мер государственной поддержки", - сказал спикер.
По мнению депутатов, в законопроект также необходимо заложить принципы и критерии обеспечения отечественным сырьём предприятий обрабатывающей промышленности.
В целом законопроект вводит такие ключевые понятия, как "промышленная политика", "промышленно-инновационная система", "обрабатывающая промышленность", "внутристрановая ценность", "промышленная продукция", "субъекты деятельности в сфере промышленности". Законопроект также определяет компетенции правительства и уполномоченных органов.
Предлагается стимулировать предприятия обрабатывающей промышленности с тем, чтобы они насыщали внутренний рынок качественной продукцией и выходили на экспорт.
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин провел встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны обсудили вопросы повышения транзитного потенциала Казахстана и его дальнейшей интеграции в глобальные транспортные коридоры, реализацию международных стандартов по упрощению процедур торговли, обеспечение безопасности международной цепи поставок и улучшение собираемости таможенных платежей и налогов", - сообщает primeminister.kz.
Особое внимание в ходе переговоров уделено расширению сотрудничества РК с ВТамО в устранении транзитных барьеров, развитии электронной торговли, стандартизации процессов обмена таможенной информацией с зарубежными странами и дальнейшей цифровизации экспортно-импортных операций.
Мамин подчеркнул, что в целях повышения транспортного потенциала РК в соответствии со стандартами ВТамО построен новый пункт пропуска "Нур жолы" на казахстанско-китайской границе, модернизированы пункты пропуска "Б. Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном, "Кордай" - на казахстанско-кыргызской границе. Дополнительно до 2024 года планируется модернизация 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска.
Модернизация позволит увеличить пропускную способность в 8 раз и сократить время прохождения границы.
Микурия дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам в таможенной и налоговой сферах, мерам по модернизации пограничных пунктов пропуска, формированию национальной товаропроводящей системы и развитию трансграничной торговой инфраструктуры РК.
За последние три года ВТамО направила в Казахстан 12 технических миссий в рамках работы по имплементации основных международных конвенций в сфере экспортно-импортных операций.
На 2022 год запланированы 5 миссий по повышению транзитного потенциала РК и упрощению процедур торговли. В рамках нынешнего визита в Казахстан Микурия посетил аэропорт Туркестана и модернизированный пункт пропуска "Б. Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. Об этом рассказали в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в компании KEGOC, в настоящее время в единой энергетической системе Казахстана сохраняется напряженная обстановка с балансом электроэнергии и мощности, связанная с высокими темпами роста потребления электроэнергии. Так, за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, рост потребления составил 11,8% по Южной зоне, 5,8 % по Северной зоне и 6,6% по Западной зоне. В часы пик потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1000-1500 мегаватт, что сопоставимо с потреблением целой области, например, Алматинской.
Ситуация значительно усугубляется дефицитом генерирующих мощностей из-за большого количества аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях ЕЭС РК. Например, продолжительность аварийных отключений генерации с начала 2021 года, в сравнении с аналогичным показателем 2020 года увеличилась на 25%. При этом по отдельным типам оборудования увеличение данного показателя значительно выше: продолжительность аварийных остановов турбоагрегатов возросла более чем в 2 раза (+134%, 12 177 часов в 2020 году, 28 550 часов в 2021 году), продолжительность аварийных остановов газовых турбин возросла на 43%, энергоблочного оборудования на 18%", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что недостаток генерации приводит к невозможности удовлетворения потребностей потребителей в электроэнергии и мощности. "Это, в свою очередь, приводит к значительным отклонениям фактического потребления потребителями ЕЭС Казахстана от плановых величин. Отклонения мощности по энергосистеме составляют порядка 1000 мегаватт из них только по Южной зоне ЕЭС Казахстана отклонения превышают 700 мегаватт. Недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. На вечерний максимум переток по транзиту Север - Юг ЕЭС Казахстана превышает допустимые значения. Ввиду полного исчерпания всех имевшихся резервов генерации, отмечаем о необходимости осуществления плановых поставок из сопредельных энергосистем для целей замещения аварийно выбывшей генерации и планового импорта для потребителей", - уточнили в пресс-службе.
Согласно законодательству Республики Казахстан, АО "KEGOC" как системный оператор обязан обеспечивать надежность работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан. При наличии сверхпланового потребления, АО "KEGOC" будет вынужден принимать меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления согласно плановым значениям, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5 октября 2021 года в рамках исполнения возложенных на системного оператора обязательств были проведены следующие мероприятия по ограничению потребления согласно графикам, согласованным с местными исполнительными органами: Ограничения в сетях АО "АЖК" - 75 мегаватт (перебор 160 мегаватт, сверх диапазона 90 мегаватт). Ограничения в сетях АО "Кызылординская РЭК" - 31 мегаватт (перебор 39 мегаватт, сверх диапазона 33 мегаватт). Ограничения АО "Enegix" - 68 мегаватт (перебор 100 мегаватт, сверх диапазона 90 мегаватт)", - добавили в компании.
Отметим, в Казахстане регулярно происходят перебои в подаче электроэнергии. Так, недавно жители Шымкента пожаловались
на постоянное отключение света. Городская подстанция не в состоянии обеспечить весь город электроэнергией. Ежедневно городу необходимо 200 мегаватт-часов электроэнергии, но получает он только 120. На Шардаринской ГЭС сейчас перерабатывают всего 10 мегаватт. Именно поэтому постоянные отключения света происходят не только в Шымкенте, но и в 10 населённых пунктах Туркестанской области.