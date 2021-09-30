Вице-министр энергетики рассказал о ситуации с дизельным топливом в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге рассказал о ситуации с дизельным топливом в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он напомнил, что 1 октября 2021 года Павлодарский нефтехимический завод остановится на плановый ремонт.
В течение августа - сентября три завода у нас стабильно работали. Мы поставили рекорды по производству - в августе произвели 508 тысяч тонн дизтоплива, в сентябре тоже примерно на такой объем идем. Но вместе с тем по потреблению мы поставили аналогичные высокие рекорды - в августе оно достигло 519 тысяч тонн, в сентябре мы ожидаем от 500 до 518 тысяч тонн потребления. То есть потребление у нас росло более быстрыми темпами чем мы наращивали производство", - сказал Магауов.
Он отметил, что в предыдущие годы потребление было значительно ниже.
Мы предполагали, что благодаря такой увеличенной производительности заводов мы сможем накопить достаточный уровень запасов и войти в капремонт Павлодарского завода со стабильными остатками. К сожалению, из-за того, что потребление выросло, остатки сейчас находятся на уровне 210 тысяч тонн - это примерно 11-12 дней потребления. Соответственно, остановка Павлодарского завода влияет на баланс дизтоплива по республике. Мы видим, что порядка 100 тысяч тонн дизтоплива необходимо импортировать из России. Уже провели переговоры с коллегами из Минэнерго России. На прошлой неделе прошла встреча в Москве. Достигнута договоренность по поставке дизельного топлива в Казахстан, они уже свои рекомендации заводам дали", - отметил вице-министр.
Как сообщил председатель ОЮЛ "Казахстанская топливная ассоциация" Болат Ауетаев, с начала года ситуация по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами сильно ухудшается.
В настоящее время остро стоит вопрос по обеспечению внутреннего рынка дизельным топливом. Основной причиной данной ситуации, как всем известно, является аварийная остановка Атырауского нефтеперерабатывающего завода, который 4 месяца простоял. Кроме того, еще одной из причин дефицита являются высокие цены в соседних странах. В Узбекистане это примерно 350 тенге за литр, в Кыргызстане - 260 тенге за литр, в России - 300 тенге за литр, вследствие чего в приграничных регионах происходят перетоки, так называемый серый экспорт", - сказал он.
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