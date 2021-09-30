Возобновлены поставки дизтоплива из России в Казахстан

НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Из-за дефицита дизельного топлива в Казахстан возобновлены поставки из России - в западные регионы РК уже начало поступать топливо с Орского НПЗ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Запрет на импорт дизеля в РК из РФ ввели осенью минувшего года. Ограничение действовало до 1 апреля 2021 года. После запрет был снят, но российское топливо на казахстанских заправках так и не появилось из-за высокой цены. Отечественные антимонопольщики пытались сдерживать цены на АЗС, контролируя предприятия, продающие дизель дороже 210 тенге за литр. В итоге связываться с топливом из РФ никто из предпринимателей попросту не хотел. Теперь же Казахстан столкнулся с острым дефицитом дизеля, и вопрос поставки его от северных соседей снова актуален", - пишет портал kolesa.kz .

По словам эксперта нефтегазовой отрасли Ерлана Жаукина, запасы дизтоплива в регионах продолжают снижаться. Заводы отгружают по 15-16 тысяч тонн в сутки, в то время как с учётом уборки урожая стране нужно ежедневно не менее 17-18 тысяч тонн. Производство просто не успевает за "вымыванием" дизеля. Кроме того, ситуация осложняется невозможностью переноса ремонта Павлодарского НХЗ на весну следующего года. Приостановить работу завод должен с 1 по 25 октября.

По моему мнению, болезненные решения необходимо было принимать ещё в начале лета. Сейчас рынок пока более-менее держится. Импорт нужен, порядка 100 тыс. тонн", - сказалт Жаукин.

Завозить недостающее топливо придётся из России. Для решения проблемы в западные области республики - ЗКО и Актюбинскую - уже возобновлены поставки дизеля с Орского НПЗ.

По данным портала, пока российское горючее отгружают небольшими партиями по контрактам, заключённым в начале сентября, и, соответственно, по сентябрьским ценам.

В данное время обсуждается вопрос снятия с 1 октября ограничений по прайсам "на пистолете", чтобы российское топливо стало выгодно продавать. При этом не исключена вероятность, что на фоне нашего дефицита российские производители цены поднимут. Одновременно рассматривается вопрос продления ещё на полгода запрета вывоза дизельного топлива за территорию РК. Тем временем на некоторых алматинских заправках дизель (там, где он есть) продают уже по 245 тенге за литр", - пишет издание.





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