В Уральске водители жалуются на нехватку топлива

УРАЛЬСК. 28 СЕТЯБРЯ - Топливный кризис начался в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Топливный кризис начался в Уральске. Цены на дизель резко взлетели, на АЗС заправляют по талонам. И такая ситуация длится уже несколько дней. Чиновники кивают на уборочные работы, а люди возмущаются, сообщает телеканал " Астана ".

С раннего утра водители в поисках топлива объезжают весь Уральск, но безуспешно. Если и удается найти заправки, то солярку отпускают только по талонам. Дальнобойщик Алексей Тинько переживает за продукты, которые везет из Москвы в Актобе. Говорит, что из-за ограниченного количества топлива рискует не доставить скоропортящийся груз.

В Казахстан заезжаешь, стоят 3 заправки на границе в Сырыме, ни на одной из них нет топлива. Все ищут, все ждут. Я вот только что заправлялся, дали только 100 литров, а мне ехать еще в Актюбинск. Где есть топливо, оно очень дорогое, на всех заправках лимит, но в основном его нет. В Актюбинске говорят вообще нет топлива", - говорит дальнобойщик Алексей Тинько.

Местные поставщики говорят, что и у них топливо уже на исходе. И с 1 октября его будут отпускать только по талонам.

Очередь до сих пор стоит, реализация топлива у нас сейчас резко увеличилась, потому что в городе нет его. По продажам сегодня, до того размера, по которому у меня есть по обязательствам перед своими клиентами, я завтра закрою, но планирую 1 октября", - сказала директор ТОО "КОНДЕНСАТ-АЗС" Ирина Полынянкина.

Ситуация связана с сельхозработами, поясняют чиновники. Отгрузка топлива на Атырауском НПЗ ограничена. В первую очередь обеспечивают сельхозпредприятия, потом промышленные и горнорудные - и уже в последнюю очередь автозаправки. Сейчас в запасе чуть больше полутора тысяч тонн дизельного топлива, но этого хватит только на 5 дней.

Сейчас в Министерстве энергетики прорабатывают варианты поставки топлива с Российской федерации, сами владельцы АЗС готовы к контрактам, посмотрят, какая цена будет сегодня или завтра, с Российской стороны должны озвучить", - говорит заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Кайрат Мухамбеткалиев.

На фоне дефицита топлива в городе цены на солярку уже начали расти. Горожане задаются вопросом: почему из года в год возникает одна и та же проблема. А чиновники сделать ничего не могут, только успокаивают. В конечном итоге страдают простые люди.





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