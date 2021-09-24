В Казахстане резко выросло потребление дизтоплива

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане наблюдается существенный рост потребления дизельного топлива вследствие роста транзитных перевозок, передает Kazakhstan Today.

Основной причиной роста потребления является сезонное увеличение транзитных грузовых перевозок. Рост потребления пришелся на август - объем составил 519 тыс. тонн. Это больше на 84 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом и на 37 тыс. больше, чем в 2019 году, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

На сегодняшний день в Казахстане дизтопливо стоит дешевле, чем в соседних странах (по сравнению с Россией на 90 тенге, по сравнению с Узбекистаном на 77 тенге и дешевле, чем в Кыргызстане, на 60 тенге). Из-за высокой разницы весь транзитный грузовой транспорт заправляется у нас. По информации крупных АЗС, городская АЗС продает порядка 70% бензина и 30% дизтоплива, в то время как на АЗС, расположенных на трассах, наблюдается обратное соотношение", - сообщил сегодня на брифинге директор департамента транспортировки и переработки нефти Минэнерго Бауыржан Салимгереев.

По его словам, во избежание перебоев с поставками крупным потребителям дизтоплива, таким как горнометаллургический комплекс, недропользователи, а также сетям АЗС, необходимо рассмотреть импорт недостающих объемов.

Согласно индикативному балансу с РФ на 2021 год, объем возможного импорта в РК составляет 530 тыс. тонн, по факту за 8 месяцев импортировано 145 тыс. Соответственно, имеется возможность импортировать 385 тыс. тонн до конца года, никаких ограничений по импорту на сегодняшний день нет. Министерство, со своей стороны, прорабатывает вопрос импорта необходимых объемов с коллегами из РФ", - рассказал Салимгереев.

Он также проинформировал, что для проведения осенних полевых работ и для заготовки кормов сельхозпроизводителям в этом году выделено 440 тыс. тонн дизельного топлива.

Отпускная цена ресурсодержателей на ТОО "ПНХЗ" и ТОО "ПКОП" составляет 189 тыс. тенге за тонну, или 159 тенге за литр, и на ТОО "АНПЗ" - 187 тыс. тенге за тонну, или 159 тенге за литр, включая НДС. С учетом доставки и хранения цена дизельного топлива в зависимости от региона составит порядка 175-180 тенге, что дешевле цен на АЗС", - сказал Салимгереев.

На 20 сентября фактически отгружено 282 тыс. тонн дизельного топлива. Планируемая поставка в октябре составляет 28,5 тыс. тонн.

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