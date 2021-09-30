Павлодарский нефтехимический завод остановится на плановый ремонт

Фото: ПНХЗ

ПАВЛОДАР. 29 СЕНТЯБРЯ - 1 октября 2021 года Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) остановится на плановый ремонт.

Как сообщили на предприятии, запланированы ремонтные работы на всех технологических установках завода. Выход ПНХЗ на стабильный режим работы планируется до конца октября.

В период останова ПНХЗ другие казахстанские НПЗ (Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ) будут работать на максимальных загрузках", - отметили в ПНХЗ.

Напомним, что казахстанские НПЗ останавливаются на плановые текущие ремонты ежегодно. Остановка на капитальный ремонт проводится 1 раз в 3 года. Капитальный ремонт на ПНХЗ не проводился с 2018 года.

В этом году остановочный ремонт ПНХЗ переносился дважды. Сначала старт планово-предупредительного ремонта был перенесен с июля на сентябрь, затем ремонт был перенесен с сентября на октябрь. Основная причина переноса - необходимость поддержания баланса на внутреннем рынке дизельного топлива, в том числе с учетом спроса со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей.





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