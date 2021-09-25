В Шымкенте обсудили проблему дефицита бензина и топлива на мелких АЗС

ШЫМКЕНТ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Региональной палате предпринимателей собрались владельцы автозаправочных станций, чтобы обсудить проблему дефицита бензина и топлива, сообщили в НПП РК "Атамекен", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению председателя ассоциации ГСМ "Ынтымак" Бакытжана Колдасова, обострившаяся обстановка с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке достигла критической отметки. Сегодня ощущается острая нехватка бензина и дизтоплива на средних и мелких автозаправках города. Причина кроется, по словам предпринимателей, в недобросовестной конкуренции на рынке ГСМ.

Свободно получая большие объемы топлива от местного ресурсодержателя, трейдеры ограничили до минимума поставки мелким и средним АЗС. Создается искусственный дефицит горючего в регионе, а потом диктуются цены на топливо. Таким образом нас пытаются вытеснить с рынка", - отметил Бакытжан Колдасов.

По его словам, эта проблема тянется с 2018 года, когда правительство отпустило цены на ГСМ в свободное плавание, отказавшись от госрегулирования.

Предприниматели считают, что завершение модернизации трех НПЗ в 2018 году, которое обещало полное насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами и устранение дефицита его в стране, не оправдало себя. Нехватка бензина и дизтоплива ощущается по сей день. В создавшейся ситуации предприниматели рассчитывают лишь на то, что вмешается правительство, которое отрегулирует этот вопрос на законодательном уровне.

Владельцы АЗС высказали свои варианты решения проблемы. Они предложили уполномоченным органам снять всяческое квотирование на закуп сырой нефти у недропользователей и 30% объема продажи сырой нефти вывести на товарную биржу. Предприниматели уверены, что закуп нефти на товарной бирже с последующей переработкой и реализацией нефтепродуктов субъектами МСБ приведет к искоренению дискриминационного распределения нефтепродуктов и установлению прозрачных цен.

Кроме того, предприниматели просят снять ограничения в 20 000 тонн (годовой оборот) для участия на биржевых торгах для всех участников предпринимательства. Правила продажи нефтепродуктов на товарной бирже не позволят одной и той же фирме приобретать слишком крупные объемы топлива.

Заместитель генерального директора ТОО "Petrosun" Нуржан Сартбаев, подключившийся в онлайн-режиме, разъяснил, откуда возник дефицит горючего.

Январский сбой поставок электроэнергии на Атырауском НПЗ привел к полуторамесячной аварийной остановке завода. Именно по этой причине пока не удается "нагнать" недостающие для автозаправок 200 тысяч тонн топлива. В октябре, в разгар уборочной кампании, дефицит еще сохранится, но уже в ноябре ситуация стабилизируется", - сказал он.

Представитель Министерства энергетики РК отметил, что проблема будет обсуждена с Агентством по защите и развитию конкуренции РК. В свою очередь, представитель агентства заявил, что вопрос будет вынесен на республиканский Совет по барьерам и обсужден с отраслевыми ассоциациями.

Заместитель акима города Шымкента Айбек Саттыбаев, со своей стороны, отметил, что данный вопрос будет рассмотрен на центральном уровне.

Палата всегда готова организовать диалоговую площадку для обсуждения острых проблем бизнеса, а также мы намерены точечно продвигать вопрос по бирже вместе с республиканской ассоциацией "KAZENERGY", - подытожил встречу директор Палаты предпринимателей Нурлан Кабиштаев.

На встречу были приглашены заместитель акима города Айбек Саттыбаев, руководство департамента защиты конкуренции по Шымкенту. Посредством онлайн-связи подключились ответственные лица ТОО "Petrosun", представители Министерства энергетики РК, Агентства защиты и развития конкуренции РК, НПП РК "Атамекен", ассоциации "KAZENERGY".





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