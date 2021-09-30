Казахстан импортирует из России порядка 100 тыс. тонн дизтоплива

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Казахстан планирует импортировать из России порядка 100 тыс. тонн дизтоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Асет Магауов, в 2021 году объем производства дизельного топлива составит 4,9 млн тонн, что является максимальным показателем с 2015 года. Объем потребления за 5 месяцев 2021 года с мая по сентябрь выше аналогичного периода 2020 года на 480 тыс. тонн и на 246 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Розничные цены в стране значительно ниже соседних стран, что способствует росту потребления дизельного топлива транзитным транспортом и к перетокам.

В настоящий момент разница оптовых цен составляет 80-90 тыс. тенге за тонну, что не позволяет АЗС импортировать дизельное топливо. В России оптовые цены на ГСМ выросли, вместе с ростом мировой цены на нефть, в то время как в Казахстане изменялись незначительно", - рассказал Асет Магауов.

Обращаем внимание на то, что дизельное топливо из Российской Федерации поставляется без российских налогов, при импорте в Казахстан оплачиваются казахстанский НДС и акциз в 540 тенге за тонну, добавил представитель Минэнерго.

Вице-министр отметил, что 23 сентября министерством были проведены переговоры с Министерством энергетики Российской Федерации, касательно выделения необходимого объема импорта дизельного топлива в объеме порядка 100 тыс. тонн.

В настоящее время крупные сети АЗС находятся в переговорных процессах с поставщиками из Российской Федерации.

По состоянию на 28 сентября отгрузка дизельного топлива с заводов Российской Федерации составляет - 19 517 тонн, при этом отмечаем активизацию импорта, с 1 по 20 сентября было отгружено 5055 тонн, а с 21 по 28 сентября уже отгружено порядка 14 462 тонны дизельного топлива", - заключил Асет Магауов.





В настоящее время больший объем дизтоплива уходит на деятельность сельхозтоваропроизводителей.





Вице-министр энергетики Казахстана отметил, что для сельхозпредприятий цена на дизтопливо останется прежней.





Для сельхозпредприятий цена на дизтопливо останется прежней. Сентябрьские объемы мы закроем по прежней цене", - сказал Магауов.





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