Казахстан импортирует из России порядка 100 тыс. тонн дизтоплива

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Казахстан планирует импортировать из России порядка 100 тыс. тонн дизтоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Асет Магауов, в 2021 году объем производства дизельного топлива составит 4,9 млн тонн, что является максимальным показателем с 2015 года. Объем потребления за 5 месяцев 2021 года с мая по сентябрь выше аналогичного периода 2020 года на 480 тыс. тонн и на 246 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Розничные цены в стране значительно ниже соседних стран, что способствует росту потребления дизельного топлива транзитным транспортом и к перетокам.
В настоящий момент разница оптовых цен составляет 80-90 тыс. тенге за тонну, что не позволяет АЗС импортировать дизельное топливо. В России оптовые цены на ГСМ выросли, вместе с ростом мировой цены на нефть, в то время как в Казахстане изменялись незначительно", - рассказал Асет Магауов.
Обращаем внимание на то, что дизельное топливо из Российской Федерации поставляется без российских налогов, при импорте в Казахстан оплачиваются казахстанский НДС и акциз в 540 тенге за тонну, добавил представитель Минэнерго.
Вице-министр отметил, что 23 сентября министерством были проведены переговоры с Министерством энергетики Российской Федерации, касательно выделения необходимого объема импорта дизельного топлива в объеме порядка 100 тыс. тонн.
В настоящее время крупные сети АЗС находятся в переговорных процессах с поставщиками из Российской Федерации.
По состоянию на 28 сентября отгрузка дизельного топлива с заводов Российской Федерации составляет - 19 517 тонн, при этом отмечаем активизацию импорта, с 1 по 20 сентября было отгружено 5055 тонн, а с 21 по 28 сентября уже отгружено порядка 14 462 тонны дизельного топлива", - заключил Асет Магауов.
В настоящее время больший объем дизтоплива уходит на деятельность сельхозтоваропроизводителей.
Вице-министр энергетики Казахстана отметил, что для сельхозпредприятий цена на дизтопливо останется прежней.
Для сельхозпредприятий цена на дизтопливо останется прежней. Сентябрьские объемы мы закроем по прежней цене", - сказал Магауов.
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Россия готова оказать Казахстану поддержку в возведении АЭС
30.09.2021, 15:41 3997
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать поддержку Казахстану в возведении и эксплуатации атомных электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идёт о создании целых отраслей, которые включают в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики", - сказал Владимир Путин сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Он подчеркнул, что влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки.
У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зелёного роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран", - заключил Путин.
Токаев призвал РФ скорее договориться об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений
30.09.2021, 14:51 11125
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал главу РФ Владимира Путина в срочном порядке способствовать решению об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений. Об этом он заявил сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для увеличения ресурсной базы важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов "Хвалынское" и "Имашевское". Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с "Газпромом", что ускорит реализацию названных проектов", - сказал Токаев.
Он также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в Казахстане принимается ряд системных мер.
Определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ - это делает вложение в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать "Казтрансгаз" по аналогии с "Газпромом". Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией", - сообщил президент.
Также, по его словам, на национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу принят новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счёт освобождения от экономических платежей, что позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий.
Также Токаев сообщил о том, что РК и РФ приступают к освоению крупного месторождения Каламкас-Море и Хазар.
Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 млрд", - добавил президент Республики Казахстан.
Токаев на форуме с Путиным поднял проблему досмотра большегрузов
30.09.2021, 14:32 17551
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил усиливать пограничные пункты между Казахстаном и Россией инспекционно-досмотровыми комплексами, чтобы исключить требование о досмотровых проходах в большегрузах. Об этом глава государства сказал сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отдельно хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действуют 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской областью, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств.
Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в "Газелях" вместо положенных 8-10 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что Казахстан относится к мерам безопасности с полным пониманием, особенно в свете событий в Афганистане. Вместе с тем, по мнению президента РК, дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил сегодня в рамках форума принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок.