Товарооборот Казахстана и Китая вырос на 11% до 48,7 млрд долларов

Посол КНР рассказал о значении следующих пяти лет для развития казахстанско-китайских отношений

Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь сообщил о росте объемов двустороннего товарооборота на 11% и рассказал о значении следующих пяти лет для развития казахстанско-китайских отношений, сообщает издание "Казинформ"





Глава китайской дипмиссии подвел итоги сотрудничества с Казахстаном за 2025 год на пресс-брифинге "Дух "двух сессий" Китая 2026 года". Он отметил укрепление политического взаимодоверия между странами и рост двустороннего товарооборота до 48,7 млрд долларов (+11% за год).





По его словам, активно развиваются традиционные направления сотрудничества - энергетика, добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт, логистика и инфраструктура. Параллельно расширяется взаимодействие в новых отраслях, включая автомобилестроение, современное сельское хозяйство, зеленую энергетику и производство стройматериалов.





В 2025 году стороны также подписали ряд соглашений в сферах образования, науки и техники, спорта и туризма. Отдельно дипломат отметил проведение в Казахстане года китайского туризма: растет популярность спонтанных поездок, а введение взаимного безвизового режима значительно увеличило поток людей. В частности, среднесуточный пассажиропоток через МЦПС "Хоргос" достиг почти 30 тысяч человек.





Кроме того, дипломат поздравил Казахстан с принятием новой Конституции и отметил ее значение для дальнейшего укрепления политических реформ.





2026 год имеет огромное значение и для Китая, и для Казахстана. Для Китая текущий год знаменует начало реализации 15-й пятилетки, а для Казахстана начало введения новой Конституции и продолжение укрепления политических реформ. Период реализации 15-й пятилетки становится ключевым периодом для упрочнения базы и приложения сил по всем направлениям, чтобы осуществлять социалистическую модернизацию. Нам непременно предстоит новый раунд бурного развития. В то же время под руководством стратегии Справедливого Казахстана Казахстан уверенно продвигается к осуществлению поставленных целей развития государства. Как отметил председатель Си Цзиньпин, Китай и Казахстан переживают ключевой период собственного развития и возрождения", - сообщил Хань Чуньлинь.



