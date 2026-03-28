Товарооборот Казахстана и Китая вырос на 11% до 48,7 млрд долларов
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь сообщил о росте объемов двустороннего товарооборота на 11% и рассказал о значении следующих пяти лет для развития казахстанско-китайских отношений, сообщает издание "Казинформ".
Глава китайской дипмиссии подвел итоги сотрудничества с Казахстаном за 2025 год на пресс-брифинге "Дух "двух сессий" Китая 2026 года". Он отметил укрепление политического взаимодоверия между странами и рост двустороннего товарооборота до 48,7 млрд долларов (+11% за год).
По его словам, активно развиваются традиционные направления сотрудничества - энергетика, добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт, логистика и инфраструктура. Параллельно расширяется взаимодействие в новых отраслях, включая автомобилестроение, современное сельское хозяйство, зеленую энергетику и производство стройматериалов.
В 2025 году стороны также подписали ряд соглашений в сферах образования, науки и техники, спорта и туризма. Отдельно дипломат отметил проведение в Казахстане года китайского туризма: растет популярность спонтанных поездок, а введение взаимного безвизового режима значительно увеличило поток людей. В частности, среднесуточный пассажиропоток через МЦПС "Хоргос" достиг почти 30 тысяч человек.
Кроме того, дипломат поздравил Казахстан с принятием новой Конституции и отметил ее значение для дальнейшего укрепления политических реформ.
2026 год имеет огромное значение и для Китая, и для Казахстана. Для Китая текущий год знаменует начало реализации 15-й пятилетки, а для Казахстана начало введения новой Конституции и продолжение укрепления политических реформ. Период реализации 15-й пятилетки становится ключевым периодом для упрочнения базы и приложения сил по всем направлениям, чтобы осуществлять социалистическую модернизацию. Нам непременно предстоит новый раунд бурного развития. В то же время под руководством стратегии Справедливого Казахстана Казахстан уверенно продвигается к осуществлению поставленных целей развития государства. Как отметил председатель Си Цзиньпин, Китай и Казахстан переживают ключевой период собственного развития и возрождения", - сообщил Хань Чуньлинь.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай расширяютсотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.
Участникам ЕМПС показали проекты в сфере ИИ и инфраструктуры
Главы правительств стран-участниц и государств-наблюдателей ЕАЭС посетили выставку цифровых проектов форума Digital Qazaqstan 2026
Шымкент. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте главы правительств стран-участниц и государств-наблюдателей ЕАЭС посетили выставку цифровых проектов форума Digital Qazaqstan 2026, приуроченную к заседанию Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Главы делегаций ознакомились с разработками в сфере искусственного интеллекта для государственного управления, промышленности и городской инфраструктуры.
Вице-министр ИИ Дмитрий Мун презентовал платформу AlemGPT (35 госуслуг) и проект Национальной платформы ИИ. Глава "Казахтелекома" Багдат Мусин показал концепцию "Долины ЦОДов" с запуском AI-центров мощностью по 50 МВт и развитием энергетики.
Также была представлена интеллектуальная транспортная система ITS, цифровая система безопасности школ AIQYN и единая инфраструктура дронов для оперативного реагирования в сфере общественной безопасности, экологии и городского управления.
Тимур Турлов представил AI-инициативы Freedom Holding, включая доступ педагогов к ChatGPT Edu и голосовых ассистентов для бизнеса.
Председатель совета директоров ГК "Alageum Electric" Еркебулан Ильясов продемонстрировал комплекс решений Smart Grid, направленных на формирование интеллектуальных электрических сетей нового поколения. Представленная архитектура объединяет в единую цифровую среду объекты генерации, линии передачи и распределения, системы накопления энергии, интеллектуальные устройства и конечных потребителей. Также представлены система мониторинга трансформаторов и решения на базе искусственного интеллекта для прогнозирования солнечной генерации. Внедрение цифровой подстанции и сопутствующих решений позволяет снизить технические потери до 30%, коммерческие - на 5-10%, уменьшить пиковую нагрузку на 10-15%, а точность прогнозирования ИИ-моделей довести до 95%.
Внимание уделено интеграционным процессам. Член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян представил запуск трансграничного электронного документооборота с сервисом проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) в формате B2B, что позволяет в реальном времени подтверждать подлинность документов и сокращать административные издержки при межгосударственном взаимодействии.
На стартап-аллее также были представлены AI Startify Incubator, Auezov AI First, Ushqyn AI Operator, AIJan и CortexAI, AI Coventry University Kazakhstan, что отражает курс страны на формирование собственной экосистемы ИИ-решений - от университетских разработок до прикладных сервисов для государства, бизнеса, образования и здравоохранения.
В ЕАЭС предложили создать ИИ-платформу координации грузопотоков
Шымкент. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном формате предложил создать интегрированную платформу координации грузопотоков ЕАЭС на базе ИИ.
Географическое положение государств - членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики. Однако для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками. Предлагается создать интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта, что позволит сократить сроки доставки, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских транспортных коридоров", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, премьер предложил совместно проработать вопрос перевода подтверждения ветеринарного и фитосанитарного контроля в цифровой формат.
Важно перевести процесс подтверждения прохождения ветеринарного и фитосанитарного контроля полностью в электронный формат", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В связи с этим ЕЭК совместно с государствами-членами предложено всесторонне проработать данный вопрос, включая отказ от обязательного проставления штампов на бумажных документах и разработку механизмов информационного взаимодействия с третьими странами.
По словам Бектенова, одним из ключевых факторов устойчивого развития экономик государств - членов ЕАЭС остаются промышленность и агропромышленный комплекс. Механизмы поддержки кооперационных проектов должны быть ориентированы на инновационные инициативы и создание производств с высокой добавленной стоимостью. В этой связи важно стимулировать использование цифровых решений и искусственного интеллекта через демонстрационные центры, стартапы и отраслевые центры компетенций.
Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом работы ЕАЭС. Необходимо последовательно устранять существующие ограничения, которые снижают доверие и интеграционный эффект, а также не допускать появления новых. Комиссия должна играть активную роль в мониторинге соблюдения обязательств и оперативно реагировать на возникающие проблемы в целях защиты интересов бизнеса и граждан государств-членов. В целом хочу подчеркнуть важность формирования конкурентной среды в торговле как связующего звена любого интеграционного объединения", - отметил Олжас Бектенов.
Внешнеторговая политика в рамках ЕАЭС позволяет создать дополнительные возможности для экспорта товаров государств-членов. Перспективными направлениями названы страны Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также взаимодействие с авторитетными региональными объединениями.
Такое сотрудничество формирует благоприятные условия для выхода товаров и услуг ЕАЭС на внешние рынки, способствует укреплению экономики и развитию международных производственных цепочек", - сказал премьер-министр.
В своем выступлении Олжас Бектенов напомнил, что в рамках председательства в органах Евразийского экономического союза Казахстан сосредоточит внимание на применении искусственного интеллекта в сферах деятельности союза.
Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз, несмотря на специфически сложную нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, неизменно следует своим целям и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста стран ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании единого рынка, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате проходит в Шымкенте
Шымкент. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте началось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, сообщила пресс-служба правительства РК.
На заседании планируют утвердить положение о формировании евразийских технологических платформ, программу совместных действий в сфере защиты прав потребителей, а также рассмотреть доклады о макроэкономической ситуации и перспективах развития интегрированной информационной системы.
В заседании под председательством премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова принимают участие премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, а также председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
От государств-наблюдателей - премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра - министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага, а также посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар.
Напомним, в текущем году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. Вчера прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате.
На Шымкентском НПЗ начался ремонт
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 27 марта 2026 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы (ППР). Об этом сообщили в пресс-службе НК "КМГ".
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов отгрузка нефтепродуктов в период ППР будет осуществляться за счет заранее сформированных резервов. На начало работ в резервуарном парке завода накоплены запасы: автобензин - 29 450 тонн, дизельное топливо - 22 900 тонн, авиакеросин - 10 530 тонн. Во время проведения ППР на ПКОП два других нефтеперерабатывающих завода "КазМунайГаза" - Павлодарский НХЗ и Атырауский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме", - проинформировали в КМГ.
Отмечается, что на текущий момент ситуация на рынке нефтепродуктов Республики Казахстан стабильная: запасы бензина марки АИ-92 в размере 38-дневного потребления, а запасы дизельного топлива - 49-дневного потребления.
Ремонтные работы на НПЗ проводятся для обеспечения надежности оборудования, стабильности технологических процессов и повышения общей производственной эффективности. В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением более 573 единиц, а также для технологических трубопроводов - более 170 единиц.
Особое внимание в ходе ППР будет уделяться охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Всего в ремонтных работах будут задействованы более 2035 человек и 222 единицы спецтехники.
Среди наиболее крупных работ в период ППР - замена труб радиантной камеры печи П-101/1-1,2 установки ЭЛОУ-АТ, капитальный ремонт футеровки свода печи П-101/1-1,2 установки ЭЛОУ-АТ, капитальный ремонт печи П-301/1,2 с заменой камеры конвекции, труб и отводов радиантной камеры печи установки гидроочистки дизельного топлива, капитальный ремонт агрегата воздуходувки СК-1001 установки каталитического крекинга, замена холодильника катализатора Т-1002, Т-1003 установки каталитического крекинга", - проинформировали в КМГ.
По данным компании, с 20 апреля текущего года запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок.
Напомним, предыдущие планово-предупредительные работы на ПКОП проводились весной 2024 года.
Текущий ППР станет важным этапом для предприятия. После его завершения завод переходит на увеличенный межремонтный период. То есть следующие масштабные работы на предприятии пройдут только в 2030 году. В 2028 году предусмотрен краткосрочный текущий ремонт отдельных установок. В целом это позволит Шымкентскому НПЗ работать без длительных остановок, обеспечивая внутренний рынок стабильным выпуском нефтепродуктов", - отметили в КМГ.
Ранее глава Минэнерго прокомментировал сроки запуска строительства ГПЗ и четвертого НПЗ в Казахстане.
Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией приблизились к отметке в $30 млрд
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина казахско-российские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. Объемы взаимной торговли в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд", - подчеркнул Олжас Бектенов в ходе встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
По информации правительства, Россия входит в число лидеров по объему инвестиций в экономику Казахстана. За 9 месяцев прошлого года привлечено $2,1 млрд российских инвестиций. Всего за 20 лет объем прямых российских инвестиций достиг $28,5 млрд. Казахстан инвестировал в экономику РФ $9 млрд.
Хочу сердечно поздравить вас и всех казахстанцев с историческим событием, с принятием новой Конституции. Результаты референдума подтвердили поддержку народом Казахстана курса президента Казахстана, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, на построение современного и процветающего государства, на повышение благосостояния граждан Республики", - отметил Михаил Мишустин.
Также в ходе переговоров внимание также уделено совместным действиям по сохранению экосистемы Каспийского моря и реализации природоохранных инициатив. Казахстан выступает за системное и согласованное взаимодействие всех прикаспийских государств, направленное на предотвращение дальнейшего снижения уровня Каспийского моря и стабилизацию экологической ситуации.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.
Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Инвестиции, транспорт и энергетика: о чем говорили Скляр и Чжао Лэцзи
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи обсудили взаимодействие в сфере инвестиций, транспорта и энергетики в ходе встречи в рамках участия в 25-й ежегодной сессии Боаоского азиатского форума, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, Роман Скляр отметил плодотворное сотрудничество двух стран в сфере межпарламентских связей, а также динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере инвестиций, транспорта и энергетики.
В свою очередь Чжао Лэцзи подчеркнул, что китайская сторона придает важное значение высокодоверительным отношениям вечного всестороннего стратегического партнерства с Казахстаном. Кроме того, председатель ПК ВСНП поддержал проводимые в Казахстане реформы, инициированные президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, направленные на дальнейшее процветание Казахстана.
Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах, таких как ООН, ШОС, СВМДА и "Центральная Азия - Китай".
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.
Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений поставок нефти
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На международной конференции CERAWeek в Хьюстоне министр энергетики РК Ерлан Аккенженов обсудил с министром энергетики США Кристофером Райтом вопросы обеспечения глобальной энергетической безопасности, развитие альтернативных экспортных коридоров и укрепление инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.
В ходе диалога было отмечено, что общий объем американских инвестиций в энергетическую отрасль Казахстана превысил $60 млрд. Американские корпорации ExxonMobil и Chevron выступают ключевыми партнерами в реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. На долю этих месторождений сегодня приходится порядка 70% от общего объема добычи казахстанской нефти, а сами проекты обеспечивают значительную часть глобальной добычи американских мейджоров.
Ерлан Аккенженов обозначил приверженность государства формированию стабильных условий для долгосрочного развития данных активов и наращивания их производственных мощностей в соответствии с намеченными планами.
Особое внимание министры уделили вопросам логистики и гарантиям бесперебойной поставки энергоносителей на мировые рынки. Глава ведомства подчеркнул роль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута, транспортирующего около 2% от мирового предложения нефти. Казахстанская сторона подтвердила настрой на прагматичный диалог со всеми участниками процесса для надежного транзита сырья. Участники встречи позитивно оценили совместную работу по сохранению внесанкционного статуса трубопровода, что является фундаментальным условием для поддержания баланса на глобальном энергорынке", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, наряду с использованием базовых маршрутов Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений. В частности, на встрече обсуждалось развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием системы Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД). Ожидается, что объемы транспортировки по данному направлению в ближайшей перспективе увеличатся до 2,1 миллиона тонн в год. Министр энергетики РК выразил готовность совместно с американскими инвесторами максимально эффективно использовать транспортный потенциал Каспийского моря для доставки сырья на международные рынки.
В завершение переговоров Ерлан Аккенженов отметил, что Казахстан обладает колоссальными природными ресурсами и открыт к углублению технологического партнерства. Координация действий и обмен передовым опытом позволят укрепить экономический рост обеих стран в духе взаимного доверия и прагматизма.
В рамках конференции Ерлан Аккенженов также принял участие в сессии "Глобальный прогноз нефтяного рынка: фундаментальные факторы и геополитическая турбулентность". Он представил текущее состояние нефтяной отрасли Казахстана. Было подчеркнуто, что страна сохраняет позиции надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок.
Министр обозначил ключевые вызовы, стоящие перед отраслью. В их числе - вопросы энергетической безопасности, включая стабильность функционирования Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который экспортируется основная часть казахстанской нефти. Отмечена важность обеспечения бесперебойной работы данного маршрута как критически значимого для национальной экономики.
Вместе с тем Казахстан последовательно реализует политику диверсификации экспортных направлений, включая развитие маршрутов в сторону Китайской Народной Республики. При этом КТК остается наиболее экономически эффективным и приоритетным каналом транспортировки нефти.
Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросам улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли. Министр отметил действие улучшенного модельного контракта, предусматривающего налоговые преференции и направленного на привлечение новых инвестиций в геологоразведку и добычу углеводородов.
Также обозначены стратегические планы по развитию нефтегазохимии. Казахстан намерен удвоить мощности переработки нефти, что позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и укрепить позиции страны как поставщика нефтепродуктов в регионе Центральной Азии.
Напомним, в конце 2025 года экспорт казахстанской нефти через систему КТК столкнулся с ограничениями после атак беспилотников на инфраструктуру морского терминала. В результате повреждения выносного причального устройства ВПУ-2 погрузочные операции были временно прекращены, а танкеры выведены из акватории. На фоне ограничений была проведена работа по перенаправлению части объемов по альтернативным маршрутам. В декабре порядка 300 тыс. тонн нефти были направлены на экспорт в различные направления, включая поставки в Германию, Китай и по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан, а также через российские порты Новороссийск и Усть-Луга.
Одновременно Казахстан активизировал использование дополнительных направлений поставок. По итогам 2025 года экспорт нефти в Германию на НПЗ Шведт достиг 2,1 млн тонн, а в 2026 году ожидается рост до 2,5 млн тонн. Поставки через порт Актау по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан составили 1,3 млн тонн с прогнозом увеличения до 1,6 млн тонн. Также сохраняется стабильный экспорт в Китай, который в 2025 году составил около 1,1 млн тонн нефти.
КТК является одним из ключевых экспортных маршрутов для казахстанской нефти и обеспечивает транспортировку сырья с крупнейших месторождений страны - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2024 году через систему консорциума было перевалено около 63 млн тонн нефти.
Как сообщалось ранее, эскалация конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году привела к резким колебаниям на мировом нефтяном рынке. На фоне военных действий и угроз для энергетической инфраструктуры в регионе цены на нефть значительно выросли.
Особую обеспокоенность у участников рынка вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива - ключевой артерии мировой торговли энергоресурсами, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Любые ограничения судоходства в этом районе способны вызвать масштабные перебои в поставках и усилить ценовую волатильность на глобальном рынке.
Казахстан отказался от строительства ГПЗ с участием Eni и Shell
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оператор Карачаганакского проекта в лице компаний Eni и Shell не смог принять окончательное инвестиционное решение о строительстве газоперерабатывающего завода, сообщает полномочный орган PSA.
В этой связи полномочный орган официально потребовал от подрядчика завершить все работы по ГПЗ в мае 2025 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Казахстан более не рассматривает строительство ГПЗ по следующим причинам:
- многократное превышение оператором сметы расходов на строительство ГПЗ по сравнению с первоначальным планом;
- низкая экономическая привлекательность проекта ГПЗ и значительные оттоки денежных средств из доли республики;
- постоянное увязывание оператором вопросов санкционирования проекта с иными вопросами, не имеющими отношения к ГПЗ.
Таким образом, вариант строительства ГПЗ оператором Карачаганакского проекта не является целесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Казахстан начал работу по проектированию ГПЗ для переработки карачаганакского газа в целях обеспечения национальной энергетической безопасности.
