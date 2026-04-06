Крупные запасы углеводородов в Казахстане будут искать с помощью новых технологий и ИИ

На научно-исследовательские проекты предусмотрено более 17 млрд тенге

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Нацкомпания "КазМунайГаз" внедряет искусственный интеллект и новые технологии для поиска крупных запасов углеводородов. Об этом в ходе заседания - Нацкомпания "КазМунайГаз" внедряет искусственный интеллект и новые технологии для поиска крупных запасов углеводородов. Об этом в ходе заседания правительства заявил председатель правления компании Асхат Хасенов.





По его словам, компания реализует комплекс научно-исследовательских проектов, включающий 80 технологических задач с общим объемом финансирования 17,3 млрд тенге. Работа направлена на повышение эффективности поиска и оценки запасов углеводородов.





КазМунайГаз" включает 22 геологоразведочных проекта с геологической ресурсной базой порядка 4,7 млрд тонн условного топлива. В рамках программы на 2026-2029 годы компания планирует бурение 25 поисковых скважин.





Для повышения точности прогнозирования компания провела бассейновое моделирование пяти основных нефтегазоносных бассейнов, что позволяет определять условия образования углеводородов и пути их миграции.





Активно внедряются инновационные технологии в области сейсморазведки, ранее не применявшиеся в Казахстане. В частности, используются беспроводные приемники для ускорения полевых сейсморазведочных работ до 20% и электромагнитные импульсные источники для работы в труднодоступных зонах и малоизученных участках. Новые технологии в бурение впервые позволили пробурить скважины глубиной свыше 5 500 метров", - отметил Асхат Хасенов.





Параллельно ведется внедрение элементов искусственного интеллекта, включая технологии цифрового керна для ускорения исследований, искусственного интеллекта для ускорения срока обработки и интерпретации данных, создания LLM моделей.





Председатель правления КМГ отметил, что цифровизация и инновации повысят эффективность добычи и переработки нефти. По его словам, внедрение инновационных решений позволит к 2050 году дополнительно добыть 75 млн тонн нефти и обеспечить ежегодный прирост добычи на 3%.





На сегодняшний день остаточные извлекаемые запасы нефти на операционных активах составляют порядка 445 млн тонн, при этом более половины относятся к трудноизвлекаемым. В этой связи компания активно внедряет технологии их вовлечения в разработку.





Одним из ключевых направлений является масштабирование технологии полимерного заводнения, а также применение методов чередующейся закачки пара и воды для разработки залежей высоковязкой нефти.





Развиваются современные технологии бурения. В частности, внедрение горизонтальных скважин позволило дополнительно вовлечь в разработку более 2,2 млн тонн запасов. Использование технологии Slim Hole способствует снижению затрат на бурение до 30%.





Параллельно реализуется программа технологических вызовов, в рамках которой в 2025 году дополнительно добыто 434 тыс. тонн нефти.





Кроме того, он отметил, что на 12 ключевых месторождениях внедряются цифровые двойники, что позволит повысить эффективность геолого-технических мероприятий и обеспечить рост добычи.





В сфере транспортировки и переработки также внедряются современные решения. В 2025 году АО "КазТрансОйл" завершило внедрение системы Oil Transportation Management, которая позволяет выявлять аномалии, прогнозировать коррозию и оптимизировать ремонтные работы.





На нефтеперерабатывающих заводах проводится модернизация технологических процессов. В частности, к 2029 году планируется увеличить выход светлых нефтепродуктов до 83% за счет применения современных катализаторов, автоматизации и внедрения цифровых решений", - сказал Асхат Хасенов.





Как сообщалось ранее, в Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли.



