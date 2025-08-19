Глава АО "НК "КазМунайГаз" отчитался перед президентом

Объем добычи нефти и конденсата превысил показатель аналогичного периода 2024 года на 9%

Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова. Главе государства был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за семь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Акорды.





Асхат Хасенов сообщил, что "КазМунайГаз" ведет активную геологоразведочную работу. В этом году в рамках доразведки действующих месторождений планируется бурение 7 скважин, из них фактически пробурены 3.





Впервые в геологоразведку Казахстана инвестирует китайская компания CNOOC, а также с крупными инвестициями в Казахстан заходит компания Sinopec. Транснациональные Shell, Chevron, British Petroleum активно изучают участки в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях.





Также глава КМГ доложил, что за отчетный период объем добычи нефти и конденсата составил 15,3 млн тонн, превысив показатель аналогичного периода 2024 года на 9%. Объем добычи природного и попутного газа достиг 6,7 млрд кубометров, что на 19% выше показателей за прошлый год.





Реализуются проекты по увеличению переработки газа на месторождениях Западная Прорва (Атырауская область), Урихтау (Актюбинская область), Рожковское (ЗКО).





Объем транспортировки нефти составил 49 млн тонн. Ведется работа по развитию дополнительных маршрутов: в направлении Азербайджана за 7 месяцев поставлено 0,9 млн тонн нефти, в Германию - 1,1 млн тонн, в Венгрию доставлена первая партия казахстанской нефти объемом 85 тыс. тонн.





На отечественных НПЗ за 7 месяцев 2025 года переработано 10,4 млн тонн нефти. Производство светлых нефтепродуктов составило 7,8 млн тонн, достигнув рекордного увеличения в 936 тыс. тонн.





Президент поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ и реализации крупных инвестиционных проектов.