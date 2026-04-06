05.04.2026, 19:31 44936
Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы
Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды проинспектировал, как ведется пробивка улиц Саина и Рыскулова.
Аким поручил подрядчикам еженедельно отчитываться о проделанной работе. По его словам, один из самых частых вопросов, которые задают алматинцы: когда будет открыта улица Саина.
Подрядчики сообщили, что планируют открыть проезд до 20 мая.
Также главу города проинформировали о работах на проспекте Рыскулова, на участке от улицы Онгарсыновой до границы города, протяженность которого 2,3 км. По словам подрядчиков, сейчас ведется изъятие земельных участков под строительство. Из 220 изъяты 198, еще 22 в работе.
Сатыбалды поручил открыть движение на данном участке до 1 сентября.
06.04.2026, 15:55 2921
Научные гранты, животноводство и ОСМС: где выявили миллиардные растраты и хищения, доложил Токаеву глава АФМ
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава государства заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период, информирует Акорда.
Жанат Элиманов сообщил президенту, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.Также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.
Глава АФМ отчитался, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам.
Вместе стем Элиманов представил сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц.
По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования. Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.
В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Как сообщалось ранее, за последние годы объем государственных вложений значительно увеличился и составляет сотни миллиардов тенге ежегодно. Однако, по оценке президента, "практической отдачи от финансирования науки пока нет" - реальные результаты остаются минимальными. нарушения фиксируются на всех этапах - от отбора грантополучателей до реализации проектов. Отсутствуют действенные механизмы фильтрации, которые могли бы предотвращать присвоение средств. При этом значительная часть проектов не доходит до стадии внедрения: из тысяч профинансированных инициатив лишь единицы дают коммерческий результат. Отдельной проблемой называется смещение акцента с результата на "освоение бюджета". Такая модель, по сути, стимулирует формальную отчетность вместо реальной научной отдачи.
06.04.2026, 14:00 7941
Реестр недобросовестных застройщиков создадут в Казахстане
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков", передает корреспондент агентства.
Проектом приказа предусматривается утверждение типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков. Реестр ведется МИО в электронной форме посредством единой информационной системы долевого участия по месту нахождения строящихся объектов", - сообщает в документе.
В частности, устанавливается риск-ориентированная структура реестра, где выделяются четыре категории:
- первая - уведомительная;
- вторая - повышенный риск;
- третья - по основаниям, предусмотренным законом;
- четвертая - проблемные объекты.
Также документом закрепляются последствия включения, порядок предоставления открытой информации и обжалование решений МИО.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Напомним, в ходе совещания по развитию Астаны президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ответственность строительных компаний.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
06.04.2026, 12:35 10386
В Алматинской области 13 застройщикам приостановили лицензии
К ответственности привлечены 25 должностных и 7 юридических лиц
Конаев. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 13 застройщикам приостановили действия лицензий, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По актам надзора к ответственности привлечены 25 должностных и 7 юридических лиц, приостановили действия лицензии I категории 13 застройщиков, у 2 отозваны разрешительные документы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 3 многоквартирных жилых комплексах предотвращено незаконное привлечение средств дольщиков.
Приговором суда к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет осуждены 5 лиц за совершение мошенничества", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы ряд подрядчиков лишили лицензий за нарушения при строительстве сетей.
06.04.2026, 11:29 14956
Прорыв плотины в Акмолинской области: угрозу подтопления села Сабынды удалось предотвратить
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коргалжынском районе Акмолинской области произошел прорыв плотины "Шоптыколь", вызванный притоком талых вод. В настоящее время полностью исключена угроза подтопления ближайшего населенного пункта - села Сабынды, все объекты работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
Силами местных исполнительных органов, МЧС и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана - Коргалжын для перенаправления талых вод в степную зону. В ликвидации последствий задействованы 56 единицы техники и более 230 человек местного населения и личного состава МЧС. Заготовлено 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано 800 метров земляного вала. Ситуация находится на контроле соответствующих служб", - проинформировали в акимате.
На месте находятся аким области Марат Ахметжанов и председатель Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС Серик Джунисбеков. Создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Мурата Балпана.
По данным ведомства, плотина "Шоптыколь" имеет вместимость 4,71 млн кубических метров воды, площадь водоема составляет 157 гектаров при средней глубине около трех метров. Сооружение защищает от подтопления участок республиканской автодороги Астана - Коргалжын, а также обеспечивает водоснабжение прудов Шевченко и Балкаш.
Напомним, сегодня ночью МЧС сообщило о прорыве плотины в Коргалжынском районе Акмолинской области.
05.04.2026, 19:54 44311
МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба
Жезказган. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров посетил Улытаускую область, где принял участие в заседании регионального инвестиционного штаба, сообщает пресс-служба МИД.
Встреча была посвящена обсуждению инвестиционного климата и реализации проектов в регионе.
Куантыров отметил высокий промышленный потенциал региона и необходимость перехода от сырьевой модели к развитию перерабатывающих и высокотехнологичных производств.
Улытауская область располагает крупными месторождениями меди, железной руды, марганца, угля и редкоземельных металлов, что формирует мощный потенциал для промышленного передела", - подчеркнул он.
Участники обсудили меры государственной поддержки, включая налоговые льготы, гарантии инвестиций, сопровождение проектов по принципу "одного окна" и защиту прав инвесторов через институт инвестиционного омбудсмена.
Стороны акцентировали внимание на необходимость дальнейшего развития проектов глубокой переработки минерального сырья, горнометаллургических производств, энергетической инфраструктуры и сопутствующей промышленной логистики.
Делегация также посетила ряд промышленных объектов в Жезказгане. В их числе: швейная фабрика "Ютария", внедряющая технологии ИИ, а также строящиеся логистические и продовольственные проекты.
По итогам прошлого года объем привлеченных инвестиций в основной капитал превысил 260 млрд тенге. В числе приоритетов: развитие химической и перерабатывающей промышленности, агропромышленного кластера и индустриальных зон. Отдельное внимание уделяется инструментам поддержки и защите инвесторов. До 2030 года сформирован пул из 25 проектов на сумму около 500 млрд тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест", - подчеркнули в МИД.
04.04.2026, 18:29 99961
МИД: Казахстанские дипломаты обсудили сотрудничество в сфере культуры и образования в Баку и Анкаре
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Азербайджане и Турции прошли мероприятия с участием представителей Казахстана, посвященные развитию культурных и образовательных связей, а также укреплению сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, 3 апреля заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев посетил штаб-квартиру Фонда тюркской культуры и наследия в Баку, где провел переговоры с президентом фонда Актоты Раимкуловой. Стороны обсудили текущую деятельность организации, реализацию перспективных проектов, а также вопросы сохранения, изучения и продвижения тюркской культуры и наследия.
В Анкаре при организации посольства Казахстана и полномочного совета Международного казахско-турецкого университета имени Яссави состоялась первая встреча выпускников, окончивших высшие учебные заведения Казахстана. Участники обсудили роль выпускников казахстанских вузов в развитии отношений между Казахстаном и Турцией, продвижение образовательного потенциала страны за рубежом и расширение взаимодействия сообщества выпускников.
Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев отметил, что выпускники, обучавшиеся в Казахстане, являются "золотым мостом" между двумя странами, способствуя развитию двустороннего сотрудничества и укреплению взаимопонимания.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с послами стран Залива и Иордании.
04.04.2026, 10:47 112926
ДТП с участием ZEEKR в Алматы: президент дал поручения МВД
Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства, данным в ходе заседания Совета безопасности, МВД принимаются меры по всестороннему и объективному расследованию обстоятельств резонансного ДТП в Алматы, обеспечению неотвратимости наказания всех виновных. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
Он напомнил, что по факту аварии возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водитель автомобиля ZEEKR по решению суда взят под стражу. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Параллельно возбуждены уголовные дела по фактам возможного бездействия бывшего сотрудника полиции и незаконной выдачи государственных номерных знаков. Расследование проводит департамент собственной безопасности МВД. Все доводы, распространяемые в публичном пространстве, проверяются", - подчеркнул министр.
По его информации, для объективной оценки ситуации в Алматы направлена комиссия МВД - департамент собственной безопасности, Комитет административной полиции и департамент по работе с личным составом.
За допущенные упущения в оперативно-служебной деятельности освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника департамента полиции города Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.
В настоящее время принимаются дополнительные меры по укреплению служебной дисциплины и обеспечению законности в собственных рядах.
Дополнительно в город направлены усиленные наряды полиции из других регионов. Проводятся масштабные отработки и рейдовые мероприятия. Уже за первые дни мероприятий пресечено свыше 4,8 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе факты управления в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу, использования подложных номерных знаков и управления без права. На штрафстоянки водворено более 2 тыс. транспортных средств. Такие же усиленные отработки проводятся по всей стране", - отметил Ержан Саденов.
Он подчеркнул, что ход расследования находится на его личном контроле. Все виновные будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом.
Никто, вне зависимости от статуса, положения и связей, не уйдет от ответственности. Все равны перед законом", - заверил глава МВД.
Как сообщалось ранее, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
04.04.2026, 09:14 113046
Лазерные технологии для повышения безопасности внедряют на дорогах Казахстана
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Министерством транспорта внедряет новые технологии для повышения дорожной безопасности, сообщает Polisia.kz.
На автодороге Астана - Караганда (с обходом) - Алматы реализуется экспериментальный проект по установке низкоинтенсивного лазерного освещения. Система впервые применяется в РК и размещена на участке Караганда - Балхаш: установлено 11 лазеров на семи арках", - проинформировали в МВД.
Проект реализуется с целью повышения видимости и ориентирования водителей при буране, тумане и плохой видимости, снижения риска засыпания за рулем и предотвращения ДТП.
Стоит отметить, что в Казахстане за последние годы значительно выросло количество ДТП. В 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП. За последние три года в ДТП погибли тысячи человек, более 100 тысяч получили различные травмы.
Во втором полугодии прошлого года в регионах Казахстана произошел ряд страшных смертельных ДТП. В частности, в декабре на трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием семи машин.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек. Еще семь человек погибли в ДТП на этой же трассе в декабре.
Пять человек погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер в ноябре.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель".
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
