Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы

Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава государства заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период, информирует Акорда.





Жанат Элиманов сообщил президенту, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.Также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.





Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.





Глава АФМ отчитался, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам.





Вместе стем Элиманов представил сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц.





По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования. Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.





В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.



