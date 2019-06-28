На списание кредитов казахстанцам потребуется около 105 млрд тенге

Что касается суммы, необходимой со стороны государства для погашения беззалоговых потребительских кредитов, процентов по ним и штрафов для тех категорий лиц, о которых мы говорили, потребуется около 105 млрд тенге. Из них 88,5 млрд тенге мы из республиканского бюджета привлечем. Будут соответствующие суммы в рамках уточнения бюджета заложены в ближайшую неделю, и порядка 17 млрд тенге мы привлечем путем выпуска специальных облигаций нашего Фонда проблемных кредитов", - цитирует Смаилова Kazpravda.kz.
глава Минфина отметил, что 70% по пеням и штрафам по беззалоговым кредитам будут погашены за счет самих финансовых учреждений.
В указе содержится поручение правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры - в качестве прямой адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий гражданин государство погасит основной долг и начисленные по ним вознаграждения в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и иных микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года", - информировал министр.
Данное списание штрафов и пеней будет осуществлено за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций, вводится также запрет на начисление комиссии, неустойки и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов по всем беззалоговым кредитам физлиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней", - сказал министр.
Напомним, накануне президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан". Как отмечается в комментарии к указу, размещенному на сайте Акорды, президенту поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов. Позднее глава государства пояснил, что в результате реализации указа правительство и Нацбанк помогут около 500 тыс. казахстанцам рассчитаться с кредитами. Также для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.
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