На списание кредитов казахстанцам потребуется около 105 млрд тенге

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - На списание кредитов казахстанцам в целях реализации указа главы государства потребуется около 105 млрд тенге. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

Что касается суммы, необходимой со стороны государства для погашения беззалоговых потребительских кредитов, процентов по ним и штрафов для тех категорий лиц, о которых мы говорили, потребуется около 105 млрд тенге. Из них 88,5 млрд тенге мы из республиканского бюджета привлечем. Будут соответствующие суммы в рамках уточнения бюджета заложены в ближайшую неделю, и порядка 17 млрд тенге мы привлечем путем выпуска специальных облигаций нашего Фонда проблемных кредитов", - цитирует Смаилова Kazpravda.kz .

глава Минфина отметил, что 70% по пеням и штрафам по беззалоговым кредитам будут погашены за счет самих финансовых учреждений.

В указе содержится поручение правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры - в качестве прямой адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий гражданин государство погасит основной долг и начисленные по ним вознаграждения в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и иных микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года", - информировал министр.

Данное списание штрафов и пеней будет осуществлено за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций, вводится также запрет на начисление комиссии, неустойки и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов по всем беззалоговым кредитам физлиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней", - сказал министр.

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