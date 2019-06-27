Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Правительство и Нацбанк помогут около 500 тыс. казахстанцам рассчитаться с кредитами, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" . Как отмечается в комментарии к указу, размещенному на сайте Акорды, президенту поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов.

Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие единственного кормильца, получатели адресной социальной помощи, дети-сироты) в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. Эта проблема затрагивает жизненные интересы около 500 тыс. человек", - указывается в сообщении.

Отмечается, что размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности - около 300 тыс. тенге.

Глава Казахстана считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы. Поэтому президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку", - говорится в сообщении.

Документ принят с целью помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей. С этой целью правительству и Национальному банку поручено в порядке одноразовой акции принять следующие меры.

В качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий граждан, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года, уточняется в документе.

Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тыс. человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение.

Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платежеспособности и снижении долговой нагрузки.

При этом отмечается, что для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Вводится также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

Позиция президента - сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк по поручению главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков. Будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния", - говорится в комментарии.

Также сообщается, что Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Среди них - общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.

Глава государства выражает уверенность, что вышеуказанные неотложные меры окажут серьезное содействие решению социальных вопросов и достижению целей, намеченных в Стратегии Елбасы", - заключается в сообщении.

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