Правительство и Нацбанк помогут около 500 тыс. казахстанцам рассчитаться с кредитами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан". Как отмечается в комментарии к указу, размещенному на сайте Акорды, президенту поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов.
Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие единственного кормильца, получатели адресной социальной помощи, дети-сироты) в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. Эта проблема затрагивает жизненные интересы около 500 тыс. человек", - указывается в сообщении.
Отмечается, что размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности - около 300 тыс. тенге.
Глава Казахстана считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы. Поэтому президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку", - говорится в сообщении.
Документ принят с целью помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей. С этой целью правительству и Национальному банку поручено в порядке одноразовой акции принять следующие меры.
В качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий граждан, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года, уточняется в документе.
Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тыс. человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение.
Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платежеспособности и снижении долговой нагрузки.
При этом отмечается, что для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.
Вводится также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.
Позиция президента - сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк по поручению главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков. Будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния", - говорится в комментарии.
Также сообщается, что Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Среди них - общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.
Глава государства выражает уверенность, что вышеуказанные неотложные меры окажут серьезное содействие решению социальных вопросов и достижению целей, намеченных в Стратегии Елбасы", - заключается в сообщении.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Плана действий по реализации его предвыборной платформы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс". Одним из направлений работы обозначено установление единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, а также защита их финансовых интересов.
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