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Президент утвердил План действий по реализации своей предвыборной платформы

20.06.2019, 21:23 7615
Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Плана действий по реализации его предвыборной платформы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции "Бірге", передает Kazakhstan Today.
 
 
В План действий включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчетности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений со стороны монополистов, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий.
 
По вопросам, носящим комплексный и долгосрочный характер, предполагающим межведомственное взаимодействие, госорганами будут утверждены отдельные Дорожные карты, к разработке которых будет привлекаться экспертное сообщество. Данные документы будут регламентировать конкретную последовательность действий, показатели конечного результата и сроки выполнения поставленных главой государства задач.
 
Контроль исполнения плана возлагается на администрацию президента.
 

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