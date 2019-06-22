Президент утвердил План действий по реализации своей предвыборной платформы

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Плана действий по реализации его предвыборной платформы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции "Бірге", передает Kazakhstan Today.

По вопросам, носящим комплексный и долгосрочный характер, предполагающим межведомственное взаимодействие, госорганами будут утверждены отдельные Дорожные карты, к разработке которых будет привлекаться экспертное сообщество. Данные документы будут регламентировать конкретную последовательность действий, показатели конечного результата и сроки выполнения поставленных главой государства задач.

Контроль исполнения плана возлагается на администрацию президента.

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