Борьба с коррупцией, социальная политика, ставка на молодежь - Токаев обозначил важнейшие задачи

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, сегодня после инаугурации, обозначил 10 важных задач на посту главы государства, передает корреспондент агентства.

Нам необходимо сосредоточиться на следующих важных задачах. Первое направление - повышение доходов населения . Эта задача может быть решена только через устойчивый и быстрый экономический рост в стране, чтобы граждане могли спокойно жить, работать, воспитывать детей и гордиться достижениями нашей страны. В ближайшее время на расширенном заседании правительства мы определим конкретные задачи социально-экономического развития страны", - сказал президент Казахстана.

Вторым направлением работы Касым-Жомарт Токаев обозначил борьбу с коррупцией.

До 1 сентября необходимо подготовить пакет реформ, направленных на снижение уровня коррупции . Коррупция - это болезнь, которая препятствует развитию государства. Это явление, которое угрожает взаимному доверию в обществе и безопасности нации в целом", - подчеркнул он.

Третье направление - реформа судебной и правоохранительной систем. Как отметил глава государства, суд является гарантом верховенства закона, поэтому судьи должны соответствовать высоким профессиональным и моральным требованиям. Токаев призвал ужесточить систему оценки и отбора судей.

Четвертое направление - создание новых рабочих мест и обеспечение достойных зарплат. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что справедливое распределение национальных доходов является стратегически важным вопросом. Средства государственного бюджета необходимо направлять прежде всего на перспективные направления и создание новых рабочих мест.

Пятое направление - решение жилищных вопросов. Особое внимание будет уделено обеспечению доступности жилья для разных категорий населения. Перед нами стоит задача по разработке единой жилищной политики. Правительство примет конкретные меры в этом направлении", - сообщил глава государства.

Шестое обозначенное им направление - справедливая социальная политика. В этом направлении необходимо обеспечить поддержку массового образования и качественную медицинскую помощь для всех граждан.

Мы примем новые законы для повышения статуса учителей и врачей, защищающие их права, создаем условия для улучшения их жизни", - сказал Токаев.

Седьмое направление - развитие регионов по принципу: сильные регионы - сильный Казахстан. По словам главы государства, конкретные задачи, волнующие население, должны решаться на местном уровне. Поэтому в планах укрепить систему местного самоуправления.

Восьмое направление: ценности программы "Рухани жангыру" остаются главным духовным ориентиром. "Уважение к истории, преданность Родине, стремление к науке и образованию - все это ценные качества нашего народа. Эти качества укрепляют единство, созидательную силу. Молодежь - будущее Казахстана, поэтому эта программа должна быть направлена на воспитание молодого поколения", - отметил президент.

Девятым пунктом он отметил внешнюю политику.

Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивая, открытая страна, надежный и ответственный партнер в международных делах. Мы продолжим конструктивный, сбалансированный, многовекторный внешнеполитический курс. Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину", - сказал глава государства.

Говоря о десятом ориентире, Токаев обратился к молодому поколению.

Вам предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса. Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Начал работать специальный проект "Жастар - ел тірегі". Мы реализуем программу развития бизнес-инициатив молодежи "Жас касіпкер", будем поддерживать молодежные стартапы. Внедрим программы трудоустройства молодежи. Моя задача - создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали свою личную "историю успеха". Для продвижения молодых талантливых управленцев на все уровни государственной службы будет сформирован "Президентский кадровый резерв" . Наша молодежь целеустремленная, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстана в надежных руках", - заключил президент Казахстана.

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