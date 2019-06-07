В Казахстане законодательно закрепят обязанность руководителей подавать в отставку, если их подчиненные уличены в коррупции

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов рассказал о законопроекте, которым предусматривается обязанность руководителей госучреждений подать прошение об отставке, в случае, если их подчиненные уличены в коррупции, передает Kazakhstan Today.

Вы знаете, что 20 мая президент страны провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией и дал ряд установок по усилению антикоррупционной работы. Одно из ключевых решений главы государства - обязанность руководителей подавать в отставку в случае уличения в коррупции их подчиненных . Это один из основных принципов добропорядочности. Его реализация однозначно будет иметь очень сильный превентивный эффект", - сказал Бектенов в ходе брифинга в АДГСПК.

Он отметил, что ведомство ведет работу над тем, чтобы ввести эту норму на законодательном уровне - соответствующий законопроект уже находится в парламенте.

По словам Бектенова, решать, принять или не принять отставку, будет глава государства. Ожидается, что к концу года необходимые поправки в законодательство будут приняты.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства