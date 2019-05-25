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Двое руководителей Национального центра тестирования МОН подозреваются в получении взяток

24.05.2019, 13:22 10450
Двое руководителей Национального центра тестирования МОН подозреваются в получении взяток
Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Двое руководителей Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК подозреваются в получении взяток, передает Kazakhstan Today.
 

В настоящее время бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки "Тойота-Камри" стоимостью свыше 9 млн тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования. Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

 
С учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке.
 
Кроме этого, за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в 2017-2018 годах на системной основе получал взятки в особо крупных размерах. 
 

С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.

 
Досудебное расследование продолжается. Степень виновности указанных лиц будет установлена судом.
 
По информации АДГСПК, за последние три года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба составила 1,5 млрд тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами. 

 

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