Руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных - Токаев

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями государственных органов по вопросам противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку - это прерогатива главы государства, но заявление об отставке - обязательная мера. Таково мое видение антикоррупционного курса власти на среднесрочный период", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщила пресс-служба Акорды, президент обозначил ключевые направления антикоррупционной политики. Первой задачей он назвал защиту прав граждан.

"Никто не может быть выше закона. Первые руководители как в центре, так и на местах будут отвечать за своих подчиненных, уличенных в коррупции. При этом нужно принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующей мерой должно стать укрепление конструктивного партнерства государства с институтами гражданского общества. В связи с этим президент дал конкретные поручения, направленные на формирование в обществе нулевой терпимости к любым коррупционным деяниям.

"Министерству юстиции поручаю усилить работу по правовому всеобучу, в особенности по антикоррупционным нормам законодательства. Министерство образования и науки должно с раннего возраста прививать гражданам основы антикоррупционной культуры", - заявил глава государства.

Третья задача - усиление общественного контроля. Касым-Жомарт Токаев потребовал обеспечить прозрачность принятия государственных решений и привлекать неправительственные организации к антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов на всех уровнях управления.

"Предоставление земельных участков, жилья, мест в детских садах - всё должно осуществляться прозрачно, под контролем общества. Правовые механизмы для такой работы есть", - убежден президент.

В качестве четвертой задачи глава государства обозначил повышение транспарентности бюджетной политики. "Необходимо ужесточить ответственность и подотчетность госслужащих за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств. Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Пятым направлением работы президент назвал усиление роли регионов в антикоррупционной политике. В данном контексте, по его мнению, важное значение будет иметь эффективная реализация инициированного Елбасы проекта "Регионы, свободные от коррупции".

Обращаюсь к акимам: искоренение коррупции станет одним из ключевых показателей вашей работы. Вы несете персональную ответственность", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Шестая задача - форсированная цифровизация сферы государственных услуг , что является одним из важнейших условий искоренения бытовой коррупции.

"На сегодня интегрировано всего 33% баз данных. Министерству цифрового развития, обороны и аэрокосмической промышленности следует качественно и в срок завершить эту работу. Наши приоритеты - масштабное развитие мобильного формата оказания госуслуг, массовое обучение граждан навыкам работы с Электронным правительством", - поручил глава государства.

Заключительная, седьмая задача - совершенствование системы госзакупок и снижение административного давления на бизнес.

"Сейчас государственные закупки проводят 25 тыс. организаций. Затруднен их антикоррупционный контроль. Необходима централизация госзакупок с освобождением руководителей бюджетных учреждений, особенно социальной сферы, от их проведения. Ставлю задачу разработать ясные механизмы, которые исключат вмешательство политических служащих в проведение госзакупок в центральных органах", - указал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что ежегодно в стране регистрируется более 2000 коррупционных преступлений. Привлекается к ответственности в среднем свыше 1000 лиц. "Мы вместе должны решительно противостоять этой социальной болезни. Моя принципиальная позиция: государство должно бороться с коррупцией до полного ее искоренения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

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