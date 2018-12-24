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Цифровизация услуг в сфере недвижимости позволит сократить сроки регистрации с трех дней до одного24.12.2018
Государство  13:35

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Более семисот тысяч прав на недвижимость зарегистрировали казахстанцы за четыре месяца, сообщил председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов в ходе правительственного часа в мажилисе парламента, передает Kazakhstan Today.

По словам Оспанова с момента передачи функций по государственной регистрации прав на недвижимое имущество из ведения Министерства юстиции в госкорпорацию по республике было зарегистрировано более 487 тысяч прав (обременений прав) на недвижимость и выдано более 11 тысяч дубликатов правоустанавливающих документов через фронт-офисы госкорпорации.


"Помимо фронт-офисов казахстанцы регистрируют права на недвижимость через портал электронного правительства egov.kz. На его долю приходится 28% от общего количества оказанных услуг, то есть почти 200 тысяч услуг. Также выдано более 11 тысяч информационных услуг, в виде выдачи сведений из правового кадастра и копий правоустанавливающих документов", - добавил он.

Отметим, что в рамках проводимой работы по улучшению позиции Казахстана в рейтинге "Doing Business" идентификационные и технические сведения объектов недвижимости на вновь созданное недвижимое имущество вносятся в государственную базу данных "Регистр недвижимости" на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, исключая этап технического обследования. Это позволило сократить сроки оказания госуслуги с семи рабочих дней до одного, а также расходы услугополучателей, отменило необходимость выезда техника на объект и обеспечило прозрачность оказания госуслуги.

Также Оспанов рассказал, что на сегодняшний день специалисты госкорпорации работают над тем, чтобы перевести техпаспорта на объекты недвижимости с бумажного на электронный формат. Также в планах объединение услуги по внесению сведений в правовой кадастр на вновь созданные объекты недвижимости и госрегистрации прав на недвижимое имущество в одну композитную, что позволит минимизировать обращение казахстанцев в бэк-офисы и при этом получить две услуги одновременно. Также планируется автоматизировать процесс регистрации залога недвижимого имущества с применением технологии Blockchain.

Таким образом, цифровизация услуг в сфере недвижимости позволит сократить сроки регистрации с трех дней до одного, снизить издержки, а также исключить физический контакт с госкорпорацией.
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