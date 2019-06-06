Нацбюро по противодействию коррупции проводит расследование в отношении вице-министра образования и науки РК

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) РК проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АДГСПК, Национальным бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки. Более подробную информацию в ведомстве обещают предоставить позже.

В настоящее время бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки "Тойота-Камри" стоимостью свыше 9 млн тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования. Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства