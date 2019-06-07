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Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

06.06.2019, 10:57 8614
Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева
Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, передает Kazakhstan Today.
 

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева арестована на два месяца", - пишет "Хабар 24" со ссылкой пресс-службу городского суда.

 
 

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