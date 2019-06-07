Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева арестована на два месяца", - пишет "Хабар 24" со ссылкой пресс-службу городского суда.
Напомним, 5 июня стало известно, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции РК проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки. Кроме этого, двое руководителей Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК подозреваются в получении взяток.
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