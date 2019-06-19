Токаев поручил правительству срочно подготовить пакет мер по обновлению социальной политики

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства был проинформирован о принятых правительством мерах по решению актуальных социальных вопросов и исполнении ранее данных поручений.
Токаев поручил премьер-министру в срочном порядке подготовить пакет мер по обновлению социальной политики правительства.
Эта политика должна быть эффективной с точки зрения повышения уровня жизни населения, поэтому должна носить выверенный адресный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетных задач, в числе которых - повышение доходов населения, создание новых рабочих мест и обеспечение достойных зарплат, решение жилищных вопросов, справедливая социальная политика. Также на встрече с акимами регионов президент РК назвал одним из приоритетов работы создание новых рабочих мест, обеспечение продуктивной занятости населения. По словам главы государства, оценка работы акимов будет основываться на решении проблемы занятости.
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