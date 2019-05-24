Общая сумма пенсионных накоплений на 1 мая составила 9,8 трлн тенге

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Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Общая сумма пенсионных накоплений на 1 мая 2019 года составила 9,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 382,4 млрд тенге, или 4%, передает Kazakhstan Today.

"При этом по сравнению с прошлогодним показателем на 1 мая прирост составил 1,6 трлн тенге, или 20%. Основную долю (9,5 трлн тенге) составляют накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ)", - сообщили в пресс-службе фонда.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по всем видам взносов с начала года составило 10,4 млн единиц. Из них 94,8% ИПС приходится на ОПВ, 4,7% - на обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) и только 0,5% - на добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Если рассматривать суммы накоплений на каждом ИПС, то ситуация на начало мая текущего года выглядит следующим образом:

- средние накопления на ИПС по ОПВ составляют чуть более 1 млн тенге;

- средние накопления на ИПС по ОППВ составляют 451,4 тыс. тенге;

- средние накопления по ДПВ составляют 50,8 тыс. тенге.

При регулярных пенсионных взносах, производимых в полном объеме, накопления на ИПС вкладчиков и получателей могут быть гораздо выше.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на ИПС вкладчиков и получателей с начала года, составил 154,9 млрд тенге. Доходность пенсионных активов за 4 месяца составляет 1,62% (практически на уровне инфляции, которая составляет 1,8%). При этом показатели доходности следует рассматривать в более долгосрочном периоде. За последние 12 месяцев доходность пенсионных активов составляет 10,7%, что на 5,8% превышает инфляцию, которая зафиксирована на уровне 4,9% за аналогичный период.

Пенсионные выплаты с учетом подоходного налога за 4 месяца 2019 года составили 74,2 млрд тенге, в том числе выплаты по возрасту составили 35,3 млрд тенге (48% всех выплат), переводы в страховые организации - 15,7 млрд тенге (21%), выплаты в связи с выездом за пределы Республики Казахстан - 13,0 млрд тенге (18%), выплаты по наследству и на погребение - 9,3 млрд тенге (12%).

Всего за 4 месяца 2019 года в базе данных ЕНПФ произведено 6,1 млн операций (оказано услуг), из них в офисах оказано 1,2 млн услуг, в ходе выездного обслуживания 60,1 тыс. услуг, в удаленном электронном формате 4,9 млн услуг (80% всех оказанных услуг). Самой востребованной услугой по-прежнему является получение выписки о состоянии ИПС. За ней вкладчики и получатели за 4 месяца обратились порядка 5,2 млн раз. Из них 4,8 млн выписок (93,4%) выдано в электронном формате. Также пользуются спросом такие услуги, как выдача дубликатов договоров о пенсионном обеспечении, изменение реквизитов вкладчиков и получателей, изменение способов информирования. При этом эти виды услуг в основном по-прежнему оказываются в офисах фонда.

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