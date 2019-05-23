Депутаты предложили досрочно выдавать пенсионные накопления онкобольным

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса парламента депутат Ерсултан Бектурганов обратился с запросом на имя заместителя премьер-министра РК Гульшары Абдыкаликовой, в котором предлагается предоставить больным раком казахстанцам возможность досрочно получать пенсионные накопления, передает Kazakhstan Today.

"Просим пересмотреть вопрос единовременных выплат пенсионных накоплений для людей, болеющих онкозаболеваниями, вне зависимости от группы инвалидности", - сказал депутат.

По его словам, в Казахстане за последние три года от онкозаболеваний умерло более 45 тысяч человек.

В соответствии с утвержденным постановлением правительства, лица с бессрочной инвалидностью первой и второй группы имеют право получить свои пенсионные накопления из ЕНПФ в виде единовременных выплат. Однако в данном случае существуют некие условия для получения таких выплат. Например, получить единовременную выплату пенсионных накоплений могут только те лица, пенсионные накопления которых не превышают 12-кратный размер минимальной пенсии. То есть в 2019 году она составляет 433 296 тенге. Следовательно, если сумма накоплений выше хотя бы на 1 тенге, человек не может получить единовременную выплату", - сказал депутат, отметив, что получить пенсионные накопления смогут только родные онкобольного после его смерти.

Как сообщалось ранее, в марте на правительственном часе в мажилисе парламента РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов привел статистику по онкологическим заболеваниям

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