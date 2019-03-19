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В Казахстане насчитывается свыше 180 тысяч онкобольных

18.03.2019, 17:10 7183
Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на правительственном часе в мажилисе парламента РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов привел статистику по онкологическим заболеваниям, передает Kazakhstan Today.
 

На 1 января 2019 года на диспансерном наблюдении состоит 181 344 пациентов с диагнозом злокачественного новообразования. В 2018 году впервые взяты на учет 35 753 человека, из них 44,3% составляют мужчины и 55,7% женщины. Среди умерших от рака превалируют мужчины 53,8%. Около 60% впервые заболевших - это лица трудоспособного возраста с 18 до 63 лет", - сообщил Биртанов.

 
В структуре заболеваемости лидируют: рак молочной железы (12,6%), рак легкого (9,9%), рак желудка (7,4%), далее идут рак шейки матки и рак толстой кишки (4,7%). Основными причинами смерти являются рак легкого (16,5%), рак желудка (11,5%), рак молочной железы (8,4%). 
 
Министр также сообщил, что в Казахстане развернуто 1034 коек для паллиативной помощи (помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается (излечению. - Прим. агентства) и сестринского ухода, в том числе 435 в составе отделений паллиативной помощи в онкологических диспансерах, функционируют 23 противоболевых кабинета. На настоящий момент по данным управлений здравоохранения насчитывается около 70 тыс. больных, нуждающихся в паллиативной помощи, в том числе около 6 тысяч онкобольных, то есть обеспеченность койками на данную категорию больных составляет 15 на 1000 человек.
 

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