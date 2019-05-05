Казахстанцы стали больше доверять пенсионной системе - ЕНПФ

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - ЕНПФ констатирует повышение уровня доверия казахстанцев к пенсионной системе, передает Kazakhstan Today.

Подведены итоги ежегодного независимого социологического исследования, определившего уровень финансовой грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения, а также уровень доверия к накопительной пенсионной системе и ЕНПФ. По итогам исследования уровень доверия к Единому накопительному пенсионному фонду за год повысился с 5,7 (в декабре 2017 года) до 6,4 из 10 баллов; уровень доверия к накопительной пенсионной системе за год повысился с 5,9 (в декабре 2017 года) до 6,3 из 10 баллов; доля населения, имеющая базовый уровень знаний о накопительной пенсионной системе, составила 60,2% (в декабре 2017 года этот показатель составлял 58,2%), сообщили в пресс-центре ЕНПФ.

Исследования проводились методом массового анкетного опроса населения 14 областей Казахстана и трех городов республиканского значения. В рамках определения уровня доверия населения к пенсионной системе Казахстана, респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале уровень доверия, где 10 означает, полное доверие, а 1 - абсолютное недоверие к пенсионной системе Казахстана.

Как показало исследование, средний показатель уровня доверия населения к пенсионной системе Республики Казахстан был сформирован на уровне 6,3 пункта.

Показатели уровня доверия к ЕНПФ в целом коррелируют с показателями уровня доверия к пенсионной системе Казахстана. Фактически ЕНПФ является неотъемлемой частью данной пенсионной системы, и многие респонденты рассматривают ЕНПФ как инструмент ее реализации. Несмотря на это, опрос, направленный на определение уровня доверия респондентов к ЕНПФ показал, что уровень доверия к ЕНПФ незначительно, но выше совокупного показателя уровня доверия к пенсионной системе Казахстана. Средний показатель уровня доверия к ЕНПФ оказался на уровне 6,4 балла", - отмечают в ЕНПФ.

В разрезе областей и городов республиканского значения наибольшее доверие пенсионной системе оказали респонденты Алматинской (7,19 балла) и Жамбылской (7,13) областей и города Алматы (7,10). Меньше всего доверяют пенсионной системе Республики Казахстан респонденты Восточно-Казахстанской (5,16 балла), Актюбинской (5,01) и Карагандинской (4,71) областей.

Если сравнивать уровень доверия к накопительной пенсионной системе городского и сельского населения, то в 10 из 14 областей Казахстана этот показатель со стороны сельских жителей выше аналогичного показателя жителей городов. Средний рейтинг доверия сельчан составляет 6,4 балла, городских жителей - 6,09 балла.

Большинство населения 78,3% (против 61% по итогам 2017 года) разделяют мнение, что основой их финансового благосостояния после окончания трудовой деятельности будет пенсия. При этом большая часть населения (44,9% от общего числа опрошенных) придерживается мнения, что основным источником их финансового благосостояния будут именно пенсионные накопления из ЕНПФ. 33,4% надеются на пенсию от государства. Третьим наиболее популярным источником будущего финансового благосостояния, согласно мнению респондентов, является свой бизнес, на который полагаются 9,1% от общего числа всех опрошенных. Такой ответ дали в основном самозанятые или руководители собственного бизнеса.

В ходе исследования также были выявлены темы, которые требуют дополнительного разъяснения населению. Это, к примеру, такие вопросы, как размер и условия уплаты добровольных пенсионных взносов, уплата обязательных пенсионных взносов в рамках единого совокупного платежа, а также вопросы инвестиционного управления и принципы начисления и формирования инвестиционного дохода на пенсионные активы. Кроме того, были даны рекомендации по использованию каналов информирования в виде республиканских и местных телеканалов, а также персонального подхода к доведению информации до населения через мобильное приложение и индивидуальное консультирование. Выводы исследования будут учтены в ходе реализации стратегических задач по дальнейшему укреплению доверия к ЕНПФ и повышению осведомленности населения Казахстана о накопительной пенсионной системе", - заверили в пресс-центре.

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