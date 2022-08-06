В Казахстане с 2023 года увеличатся ставки акцизов на табачные изделия

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают поэтапное повышение акцизных ставок на табачные изделия. Ставки утверждены на 2023, 2024 и 2025 годы. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сигареты с фильтром:

в 2023 году - 14 100 тенге/1000 штук;

в 2024 году - 15 900 тенге/1000 штук;

в 2025 году - 15 900 тенге/1000 штук.

Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет.

На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

в 2023 году - 9870 тенге/1000 штук;

в 2024 году - 11 130 тенге/1000 штук;

в 2025 году - 11 130 тенге/1000 штук.

Кроме этого, внесены изменения в статью 43 закона Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая составит:

в 2023 году - 53 тенге/миллилитр жидкости;

в 2024 году - 55 тенге/миллилитр жидкости;

в 2025 году - 55 тенге/миллилитр жидкости.



