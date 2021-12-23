Казахстан импортировал из России 281 тысячу тонн дизтоплива

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По словам главы Минэнерго, в текущем году для недопущения дефицита на рынке ГСМ Казахстан импортировал из Росси 281 тысячу тонн дизтоплива.
Кроме того, для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом были приняты следующие меры:
- введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом;
- плановый ремонт на АНПЗ перенесен на 2022 год;
В свою очередь премьер-министр РК Аскар Мамин заявил, что для обеспечения стабильности энергетической системы Казахстана необходимы ускоренная модернизация и строительство новых мощностей топливно-энергетического комплекса.
Он поручил принять до конца текущего года актуализированную Концепцию развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года, а до 1 апреля 2022 года обеспечить выработку комплексного решения по вопросам газификации северных и восточных регионов страны.
Также глава кабмина дал поручение разработать механизмы финансирования модернизации и строительства новых электростанций, обеспечить реализацию проектов в сфере нефтегазохимии и активизировать работу по развитию "зеленой энергетики".
Напомним, в августе - сентябре в Казахстане зафиксирован аномальный рост потребления дизтоплива. Причиной стала его низкая стоимость, которая спровоцировала отток продукта транзитными большегрузами, сообщили в АО НК "КазМунайГаз". Аналитики заявили, что Казахстан вынужден покупать ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо.