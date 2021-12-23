Казахстан импортировал из России 281 тысячу тонн дизтоплива

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НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал о мерах, принятых для обеспечения рынка дизтопливом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы Минэнерго, в текущем году для недопущения дефицита на рынке ГСМ Казахстан импортировал из Росси 281 тысячу тонн дизтоплива.

Кроме того, для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом были приняты следующие меры:

- плановый ремонт на АНПЗ перенесен на 2022 год;

В свою очередь премьер-министр РК Аскар Мамин заявил, что для обеспечения стабильности энергетической системы Казахстана необходимы ускоренная модернизация и строительство новых мощностей топливно-энергетического комплекса.

Он поручил принять до конца текущего года актуализированную Концепцию развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года, а до 1 апреля 2022 года обеспечить выработку комплексного решения по вопросам газификации северных и восточных регионов страны.

Также глава кабмина дал поручение разработать механизмы финансирования модернизации и строительства новых электростанций, обеспечить реализацию проектов в сфере нефтегазохимии и активизировать работу по развитию "зеленой энергетики".



