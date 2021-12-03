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Аналитики: Казахстан вынужден покупать ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо

02.12.2021, 10:13 92611
Аналитики: Казахстан вынужден покупать ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - На рынке Казахстана возникает искусственный дефицит, что ведет к необходимости закупки ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо, но уже по значительно более высокой стоимости, и в итоге к росту цен. Об этом говорится в обзоре портала Ranking.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За десять месяцев в Казахстане произвели 3,89 млн тонн бензина (плюс 6,1% за год) и 4,2 млн тонн дизельного топлива (плюс 7% за год).
 

К 2018 году была проведена масштабная модернизация трех казахстанских НПЗ. На заводах работают высокотехнологичные комплексы с применением технологий мировых лицензиаров Axens, UOP, Haldor Topsoe. После модернизации НПЗ производят автомобильный бензин марок АИ-92-К4/К5, АИ-95-К4/К5, АИ-98-К4, реактивное авиатопливо, экологически чистое дизтопливо, гранулированную техническую серу, параксилол, бензол, вакуумный газойль, сжиженный углеводородный газ, топочный мазут, нефтяной кокс, нефтяной дорожный битум и другие виды нефтепродуктов. АНПЗ также выпускает зимнее дизельное топливо Altay-45", - говорится в материале Ranking.kz.

 
Если же сравнивать производство бензина в текущем 2021 году с аналогичным периодом (январь-октябрь) домодернизационного 2017 года, прирост составляет 52,7%. По дизтопливу показатель текущего года превышает домодернизационные данные на 13,5%.
 
В то же время, отмечают аналитики, на рынке ГСМ РК складывается "парадоксальная ситуация".
 

С одной стороны, при модернизации НПЗ были учтены и заложены в планы внутренние потребности в топливе, и на текущий момент эти потребности НПЗ перекрывают. С другой - год за годом, особенно в "плодоовощной период", дешевое топливо из страны фактически "вымывается" транзитным потоком транспорта. В итоге на рынке возникает искусственный дефицит, что ведет к необходимости закупки ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо, но уже по значительно более высокой стоимости, и в итоге к росту цен. То есть ГСМ в РК дорожают… потому что дешевые", - заявили эксперты.

 
По их информации, по ценам на бензин Казахстан входит в ТОП-10 самых "дешевых" стран мира. По ценам на дизельное топливо находится на 21-м месте из 167. 
 

Во всех приграничных странах и, главное, в тех, что входят в состав СНГ - России, Узбекистане, Кыргызстане, - топливо не просто дороже, а намного дороже. Так, по данным GlobalPetrolPrices на 22 ноября текущего года, в России бензин стоит в среднем на 47,9% больше, чем в РК, в Кыргызстане - на 63,9%, в Узбекистане - более чем вдвое. И это не считая Китая, где бензин и вовсе дороже почти втрое. Что касается дизтоплива, в Кыргызстане оно стоит в среднем на 15,7% дороже, чем в РК, в России - на 20,8%, в Узбекистане - более чем в полтора раза. И вдвое дороже, чем в РК, дизельное топливо стоит в Китае", - говорится в материале.

 
В то же время, продолжают эксперты, летом и осенью из Узбекистана в РФ и обратно идет колоссальный трафик, везущий плодоовощную продукцию. 
 

Да и помимо транзитного транспорта топливо из РК "вымывается" особенно заметно во всех приграничных регионах - заехать в Казахстан заправиться давно стало нормой, и не только в рамках ЕАЭС.

 
Напомним, в августе - сентябре в Казахстане зафиксирован аномальный рост потребления дизтоплива. Причиной стала его низкая стоимость, которая спровоцировала отток продукта транзитными большегрузами, сообщили в АО НК "КазМунайГаз".
 
В ноябре в РК введен очередной шестимесячный запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом (ранее подобный уже вводился в апреле). 
 

Формулировка приказа говорит сама за себя: "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров". Как показывает практика, даже "бензобака, предусмотренного заводом-изготовителем", вполне хватает, если речь идет о серьезном трафике", - считают аналитики.

 
По подсчетам Минэнерго РК, только с мая по сентябрь текущего года спрос лишь на дизельное топливо превысил показатели аналогичного периода 2020 года на 480 тыс. тонн - это месячный объем производства трех НПЗ. Фактически спрос увеличился на 50-60 тыс. тонн в месяц, а наиболее заметный скачок потребления в РК ожидаемо фиксируется именно в приграничных областях.
 
Отмечается, что топливо из РК вывозится даже по воздуху. Так, Минэнерго заявляет о нехватке авиатоплива, при том, что объем производства отечественных НПЗ полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. 
 

Дело в том, что на рынке авиаперевозок наблюдается скачок в секторе транзитных услуг, обеспечение которых потребует импорта авиатоплива, так как казахстанское, как более дешевое, в буквальном смысле улетает из РК. При таком раскладе дефицит в секторе и сопутствующий ему рост цен закономерны. Прошлый год, год локдаунов и закрытых границ, отлично показал "стерильную" ситуацию, при которой в отсутствии стороннего "вымывания" внутреннее потребление ГСМ в РК было перекрыто с лихвой и цены на топливо падали", - пояснили авторы обзора. 

 
Так, по их информации, в октябре 2020 года летнее дизтопливо подешевело на 1,5% к октябрю 2019 года, но уже в октябре 2021 стало дефицитным, и рост цен составил сразу 24,4%.
 

Еще один малоизвестный момент. В РК НПЗ не участвуют в ценообразовании ГСМ для конечного потребителя. Казахстанские заводы работают по давальческой схеме. Что это значит? Поставщик нефти (давалец) - ресурсодержатель - передает сырье НПЗ для изготовления из него нефтепродуктов, будь то бензин, дизтопливо или иная продукция. При этом вся продукция является собственностью давальца, не завода. Все продукты, полученные в результате переработки, реализуются давальцами самостоятельно, и цены на них определяются, соответственно, тоже ресурсодержателями", - пишет портал.

 
Фактически единственный механизм госрегулирования цен на ГСМ, применяемый в РК - тот момент, что государство обязывает нефтедобывающие компании поставлять определенное количество нефти (доля отличается для каждого конкретного месторождения) на внутренний рынок. При этом на внутренний рынок ресурсодержатель поставляет нефть по значительно более низкой цене, чем мог бы ее экспортировать. То есть ресурсодержателю это просто невыгодно. 
 

Поэтому, в частности, НПЗ загружаются сырьем нередко по остаточному принципу. И сырье это не лучшего качества, что, опять же, ведет к износу дорогостоящего оборудования", - говорится в обзоре.

 
Специалисты подчеркнули, что модернизацию на НПЗ в РК проводили не за счет государства. 
 

НПЗ брали на нее займы в валюте. И возвращать их предприятия также должны в валюте. Инициирована модернизация была в 2011 году. В октябре 2011 года литр бензина популярной марки АИ 95/96 обходился в среднем по РК в 139,4 тенге, летнего дизтоплива - в 92 тенге, а доллар США стоил 148 тенге. С точки зрения инвестиций в модернизацию рост цен на топливо должен был быть соразмерным росту курса доллара. Однако и этого не произошло. В октябре текущего года литр бензина той же марки стоил в среднем 199,5 тенге, литр дизельного топлива - 240,9 тенге. А вот доллар подскочил в цене до 425,6 тенге. То есть за этот (десятилетний) период цены на бензин выросли на 43%, дизтопливо подорожало в 2,6 раза, а доллар - сразу втрое", - отмечают авторы.

 
По их словам, чтобы удержать цены на топливо, нефтедобывающие компании в РК обязывают поставлять дешевое сырьё на внутренний рынок. НПЗ при этом работают на самоокупаемости, без закладывания прибыли, регулярно оптимизируют расходы, сокращают численность работников и иными методами как-то снижают себестоимость производства. А в итоге дешевое топливо "вымывается" из РК в приграничные государства.
 

Решается такая ситуация единственным возможным методом - ростом цен. Во-первых, это вернет интерес ресурсодержателей к внутреннему рынку, позволит полностью загрузить мощности НПЗ (которых вполне хватает на полное закрытие спроса на ГСМ и которые недозагружены), а самим НПЗ позволит планировать дальнейшие инвестиции в расширение. Во-вторых, снимет вопрос "вымывания" топлива в соседние страны", - заключили аналитики.

 

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В Карагандинской области три птицефабрики заподозрили в необоснованном повышении цен

03.12.2021, 19:39 1783
КАРАГАНДА. 3 ДЕКАБРЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Карагандинской области по итогам анализа на рынке оптовой реализации куриных яиц в регионе выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства в части одновременного повышения цен на куриные яйца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нарушения выявили в ТОО "Ushtobe Qus", ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Караганды кус".
 

На основании выявленных фактов в отношении ТОО "Караганды кус" внесено уведомление о снижении до обоснованной цены на яйцо, а также впредь не допускать нарушений в сфере защиты конкуренции. В отношении ТОО "Агрофирма Курма" и ТОО "Ushtobe Qus" начато расследование, так как данные предприятия совершили аналогичные нарушения в течение одного календарного года", - сообщили в ведомстве.

 
26 ноября стало известно, что в отношении двух птицефабрик в Павлодарской области ведется антимонопольное расследование на предмет ценового сговора. Также в ноябре на предмет ценового сговора проверяли семь казахстанских птицефабрик.
 

Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26

03.12.2021, 17:26 19900
Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26
Фото: aigak.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, а также обсуждены организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации экономики, практической реализации обновленного Казахстаном определяемого на национальном уровне вклада по снижению выбросов (ОНУВ), оптимизации энергетического баланса и дальнейшего наращивания объемов инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и в целом "зеленой" экономики, сообщает портал primeminister.kz.
 
Как отметил глава правительства, на Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго Шотландии Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, повысить потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение РК углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
 

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн. По итогам 2021 года будет введено 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением $445 млн инвестиций. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд", - сообщает источник.

 
Мамин также отметил, что дальнейшему росту инвестиций в модернизацию энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии РК будет способствовать подписание 1 декабря этого года в Дубай соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционных документов по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.
 

В целом, к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26", - заключил Мамин.

 
В ходе заседания с докладами о перспективах развития "зеленой экономики" и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, исполнительный директор Международного экономического агентства Фатих Бироль, руководитель отдела Евразии Международного валютного фонда Николас Бланше, директор Центра налоговой политики ОЭСР Паскаль Сент-Аман, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, послы Италии в РК Марко Альберти, Нидерландов- Андре Карстенс, а также представители компаний EY, Eni и др. С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики - Магзум Мирзагалиев, национальной экономики - Асет Иргалиев.
 
Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия). 
 

В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%

03.12.2021, 16:51 21250
В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7% к уровню прошлого года, сообщает Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минэнерго РК оценило состояние работы ЕЭС Казахстана на 3 декабря 2021 года, согласно итогам, выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7%, потребление составило 103,5 млрд кВтч или 106,8% к уровню прошлого года.
 
Суточный максимум генерации - 14 650 МВт, суточный максимум потребления - 14 699 МВт, проинформировали в министерстве.
 
Загрузка электрического транзита "Север - Юг" - 1 тыс. 932 МВт.
 

На складах энергоисточников накоплено 3,1 млн тонн угля и 98 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормам", - отметили в ведомстве.

 
Работа электростанций национального значения:
 
- Экибастузская ГРЭС-1 - 2 450 МВт;
 
- Экибастузская ГРЭС-2 - 910 МВт;
 
- Аксуская ГРЭС АО "ЕЭК" - 1 720 МВт;
 
- Жамбылская ГРЭС - 464 МВт.
 
По данным Минэнерго, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Крупные технологические нарушения на станциях и электрических сетях не зафиксированы.
 

В министерстве энергетики РК создан Штаб по мониторингу прохождения отопительного сезона 2021 - 2022 годов совместно с представителями центральных государственных органов и местных исполнительных органов, национальных компаний, а также энергопроизводящих и энергопередающих организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.
 
Также напомним, что в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. 
 

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