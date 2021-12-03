Аналитики: Казахстан вынужден покупать ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - На рынке Казахстана возникает искусственный дефицит, что ведет к необходимости закупки ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо, но уже по значительно более высокой стоимости, и в итоге к росту цен. Об этом говорится в обзоре портала Ranking.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За десять месяцев в Казахстане произвели 3,89 млн тонн бензина (плюс 6,1% за год) и 4,2 млн тонн дизельного топлива (плюс 7% за год).

К 2018 году была проведена масштабная модернизация трех казахстанских НПЗ. На заводах работают высокотехнологичные комплексы с применением технологий мировых лицензиаров Axens, UOP, Haldor Topsoe. После модернизации НПЗ производят автомобильный бензин марок АИ-92-К4/К5, АИ-95-К4/К5, АИ-98-К4, реактивное авиатопливо, экологически чистое дизтопливо, гранулированную техническую серу, параксилол, бензол, вакуумный газойль, сжиженный углеводородный газ, топочный мазут, нефтяной кокс, нефтяной дорожный битум и другие виды нефтепродуктов. АНПЗ также выпускает зимнее дизельное топливо Altay-45", - говорится в материале Ranking.kz .

Если же сравнивать производство бензина в текущем 2021 году с аналогичным периодом (январь-октябрь) домодернизационного 2017 года, прирост составляет 52,7%. По дизтопливу показатель текущего года превышает домодернизационные данные на 13,5%.

В то же время, отмечают аналитики, на рынке ГСМ РК складывается "парадоксальная ситуация".

С одной стороны, при модернизации НПЗ были учтены и заложены в планы внутренние потребности в топливе, и на текущий момент эти потребности НПЗ перекрывают. С другой - год за годом, особенно в "плодоовощной период", дешевое топливо из страны фактически "вымывается" транзитным потоком транспорта. В итоге на рынке возникает искусственный дефицит, что ведет к необходимости закупки ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо, но уже по значительно более высокой стоимости, и в итоге к росту цен. То есть ГСМ в РК дорожают… потому что дешевые", - заявили эксперты.

По их информации, по ценам на бензин Казахстан входит в ТОП-10 самых "дешевых" стран мира. По ценам на дизельное топливо находится на 21-м месте из 167.

Во всех приграничных странах и, главное, в тех, что входят в состав СНГ - России, Узбекистане, Кыргызстане, - топливо не просто дороже, а намного дороже. Так, по данным GlobalPetrolPrices на 22 ноября текущего года, в России бензин стоит в среднем на 47,9% больше, чем в РК, в Кыргызстане - на 63,9%, в Узбекистане - более чем вдвое. И это не считая Китая, где бензин и вовсе дороже почти втрое. Что касается дизтоплива, в Кыргызстане оно стоит в среднем на 15,7% дороже, чем в РК, в России - на 20,8%, в Узбекистане - более чем в полтора раза. И вдвое дороже, чем в РК, дизельное топливо стоит в Китае", - говорится в материале.

В то же время, продолжают эксперты, летом и осенью из Узбекистана в РФ и обратно идет колоссальный трафик, везущий плодоовощную продукцию.

Да и помимо транзитного транспорта топливо из РК "вымывается" особенно заметно во всех приграничных регионах - заехать в Казахстан заправиться давно стало нормой, и не только в рамках ЕАЭС.

Напомним, в августе - сентябре в Казахстане зафиксирован аномальный рост потребления дизтоплива. Причиной стала его низкая стоимость, которая спровоцировала отток продукта транзитными большегрузами, сообщили в АО НК "КазМунайГаз".

Формулировка приказа говорит сама за себя: "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров". Как показывает практика, даже "бензобака, предусмотренного заводом-изготовителем", вполне хватает, если речь идет о серьезном трафике", - считают аналитики.

По подсчетам Минэнерго РК, только с мая по сентябрь текущего года спрос лишь на дизельное топливо превысил показатели аналогичного периода 2020 года на 480 тыс. тонн - это месячный объем производства трех НПЗ. Фактически спрос увеличился на 50-60 тыс. тонн в месяц, а наиболее заметный скачок потребления в РК ожидаемо фиксируется именно в приграничных областях.

Отмечается, что топливо из РК вывозится даже по воздуху. Так, Минэнерго заявляет о нехватке авиатоплива , при том, что объем производства отечественных НПЗ полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки.

Дело в том, что на рынке авиаперевозок наблюдается скачок в секторе транзитных услуг, обеспечение которых потребует импорта авиатоплива, так как казахстанское, как более дешевое, в буквальном смысле улетает из РК. При таком раскладе дефицит в секторе и сопутствующий ему рост цен закономерны. Прошлый год, год локдаунов и закрытых границ, отлично показал "стерильную" ситуацию, при которой в отсутствии стороннего "вымывания" внутреннее потребление ГСМ в РК было перекрыто с лихвой и цены на топливо падали", - пояснили авторы обзора.

Так, по их информации, в октябре 2020 года летнее дизтопливо подешевело на 1,5% к октябрю 2019 года, но уже в октябре 2021 стало дефицитным, и рост цен составил сразу 24,4%.

Еще один малоизвестный момент. В РК НПЗ не участвуют в ценообразовании ГСМ для конечного потребителя. Казахстанские заводы работают по давальческой схеме. Что это значит? Поставщик нефти (давалец) - ресурсодержатель - передает сырье НПЗ для изготовления из него нефтепродуктов, будь то бензин, дизтопливо или иная продукция. При этом вся продукция является собственностью давальца, не завода. Все продукты, полученные в результате переработки, реализуются давальцами самостоятельно, и цены на них определяются, соответственно, тоже ресурсодержателями", - пишет портал.

Фактически единственный механизм госрегулирования цен на ГСМ, применяемый в РК - тот момент, что государство обязывает нефтедобывающие компании поставлять определенное количество нефти (доля отличается для каждого конкретного месторождения) на внутренний рынок. При этом на внутренний рынок ресурсодержатель поставляет нефть по значительно более низкой цене, чем мог бы ее экспортировать. То есть ресурсодержателю это просто невыгодно.

Поэтому, в частности, НПЗ загружаются сырьем нередко по остаточному принципу. И сырье это не лучшего качества, что, опять же, ведет к износу дорогостоящего оборудования", - говорится в обзоре.

Специалисты подчеркнули, что модернизацию на НПЗ в РК проводили не за счет государства.

НПЗ брали на нее займы в валюте. И возвращать их предприятия также должны в валюте. Инициирована модернизация была в 2011 году. В октябре 2011 года литр бензина популярной марки АИ 95/96 обходился в среднем по РК в 139,4 тенге, летнего дизтоплива - в 92 тенге, а доллар США стоил 148 тенге. С точки зрения инвестиций в модернизацию рост цен на топливо должен был быть соразмерным росту курса доллара. Однако и этого не произошло. В октябре текущего года литр бензина той же марки стоил в среднем 199,5 тенге, литр дизельного топлива - 240,9 тенге. А вот доллар подскочил в цене до 425,6 тенге. То есть за этот (десятилетний) период цены на бензин выросли на 43%, дизтопливо подорожало в 2,6 раза, а доллар - сразу втрое", - отмечают авторы.

По их словам, чтобы удержать цены на топливо, нефтедобывающие компании в РК обязывают поставлять дешевое сырьё на внутренний рынок. НПЗ при этом работают на самоокупаемости, без закладывания прибыли, регулярно оптимизируют расходы, сокращают численность работников и иными методами как-то снижают себестоимость производства. А в итоге дешевое топливо "вымывается" из РК в приграничные государства.

Решается такая ситуация единственным возможным методом - ростом цен. Во-первых, это вернет интерес ресурсодержателей к внутреннему рынку, позволит полностью загрузить мощности НПЗ (которых вполне хватает на полное закрытие спроса на ГСМ и которые недозагружены), а самим НПЗ позволит планировать дальнейшие инвестиции в расширение. Во-вторых, снимет вопрос "вымывания" топлива в соседние страны", - заключили аналитики.