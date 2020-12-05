Даленов: Доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигнет 35%

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на парламентских слушаниях заявил о намерении за пять лет довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 35%, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году доля МСБ в ВВП составила 31,7%. В 2015 году данный показатель составлял 24,9%. Рост МСБ является показателем положительных изменений в экономике страны. Наша задача довести долю МСБ в ВВП к 2025 году - до 35%, а к 2050 году - до 50%. Это соответствует уровню развитых стран", - сказал Даленов.





По его словам, численность занятых в бизнесе ежегодно увеличивается. На сегодня она составляет 3,5 млн человек.

Нур-Султан и Алматы занимают лидирующие позиции в структуре казахстанского малого и среднего бизнеса. На них приходится одна треть от общего объема ВВП, а также одна треть от общего количества занятых в МСБ. Надо отметить, что региональная диспропорция распределения бизнеса в Казахстане постепенно выравнивается", - сказал Даленов.

Он напомнил, что в текущем году был принят ряд мер по поддержке МСБ: налоговое стимулирование; предоставление удешевленных кредитов и отсрочек; снижение административной нагрузки; улучшение бизнес-климата (8-й пакет); оперативное решение вопросов бизнеса.

По данным МНЭ РК, с 1 января 2020 года на три года освобождены от налогов на доходы субъекты микро- и малого бизнеса.

Для поддержки МСБ предоставлены налоговые стимулы. На полгода бизнес был освобожден от налогов и платежей с фонда оплаты труда по пострадавшим отраслям экономики. Кроме того, до конца года продлено освобождение по социальным выплатам, в том числе пенсионным взносам и ОСМС. Также были временно снижены ставки НДС с 12% до 8% для социально значимых продовольственных товаров. До конца года обнулены ставки налога на имущество для наиболее уязвимых секторов МСБ и земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения.

Даленов добавил, что налоговые послабления охватили более 700 тыс. субъектов предпринимательства.

Для обеспечения доступности финансирования был внесен ряд изменений в программы поддержки бизнеса: унифицирована процентная ставка на уровне 6%; сняты отраслевые ограничения по программе "ДКБ"; введено микрокредитование; увеличено финансирование по программе "Экономика простых вещей"; разработана программа пополнения оборотных средств предпринимателей по ставке 8%.

Также начато субсидирование процентных ставок по действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Кроме того, предоставлены отсрочки по платежам для 80% предпринимателей с действующими кредитами в пострадавших секторах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства