Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились до 3,8%

Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - По итогам одиннадцати месяцев текущего года рост ВВП РК составил 3,8%. Об этом сообщили на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, где были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-ноябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства отметил, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенный темп роста. По итогам одиннадцати месяцев рост ВВП составил 3,8%.

Как сообщил министр нацэкономики РК Асет Иргалиев, продолжается стабильный рост реального сектора. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,2%. В машиностроении - на 18,5%, в том числе автомобилестроении - на 21,3%, производстве локомотивов и вагонов - на 56,7%, стройматериалов - на 9,2%, в фармацевтике - на 27,9%, производстве пластмассовых изделий - на 41,4%.

Наблюдается восстановление в горнодобывающей промышленности (+0,8%) за счет роста добычи угля (на 0,7%) и металлических руд (на 3,9%).

Стабильный рост с ускорением до 3,9% отмечается в секторе услуг за счет высокой динамики в услугах связи (+12,9%), торговле (+9,7%) и транспорте (+3,4%).

Строительная отрасль выросла на 6,2%. За 11 месяцев в стране введено в эксплуатацию 13,4 млн кв. м жилья, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжилось постепенное восстановление роста инвестиций, составив 2,6%, а без учета горнодобычи - 11,7%.

По итогам января - ноября Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области, города Нур-Султан и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем семи основным макропоказателям; Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и Алматы - по шести показателям; Западно-Казахстанская область - по пяти показателям.

Глава правительства поручил обеспечить достижение до конца года запланированных показателей социально-экономического развития регионов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.



