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Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились до 3,8%

09.12.2021, 09:23 51490
Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились до 3,8%
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - По итогам одиннадцати месяцев текущего года рост ВВП РК составил 3,8%. Об этом сообщили на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, где были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-ноябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства отметил, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенный темп роста. По итогам одиннадцати месяцев рост ВВП составил 3,8%. 
 
Как сообщил министр нацэкономики РК Асет Иргалиев, продолжается стабильный рост реального сектора. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,2%. В машиностроении - на 18,5%, в том числе автомобилестроении - на 21,3%, производстве локомотивов и вагонов - на 56,7%, стройматериалов - на 9,2%, в фармацевтике - на 27,9%, производстве пластмассовых изделий - на 41,4%.
 
Наблюдается восстановление в горнодобывающей промышленности (+0,8%) за счет роста добычи угля (на 0,7%) и металлических руд (на 3,9%). 
 
Стабильный рост с ускорением до 3,9% отмечается в секторе услуг за счет высокой динамики в услугах связи (+12,9%), торговле (+9,7%) и транспорте (+3,4%). 
 
Строительная отрасль выросла на 6,2%. За 11 месяцев в стране введено в эксплуатацию 13,4 млн кв. м жилья, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Продолжилось постепенное восстановление роста инвестиций, составив 2,6%, а без учета горнодобычи - 11,7%.
 
По итогам января - ноября Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области, города Нур-Султан и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем семи основным макропоказателям; Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и Алматы - по шести показателям; Западно-Казахстанская область - по пяти показателям.
 
Глава правительства поручил обеспечить достижение до конца года запланированных показателей социально-экономического развития регионов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 

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Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге

09.12.2021, 15:04 191593
Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ -Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По поручению главы государства Национальный банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев.

 
По его словам, Национальный банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге. 
 
Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. 
 
 

Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

09.12.2021, 11:24 330994
Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства назвал министерства и регионы, лидирующие по неосвоению бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд - экономия. Не освоено 66 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - проинформировал он.

 
Жамаубаев перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.
 

Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено - 327 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе экономия - 21 млрд тенге", - сообщил спикер.

 
Он добавил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.
 

Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин

09.12.2021, 10:43 339715
Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал об итогах камерального контроля в сфере госзакупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ерулана Жамаубаева, за 11 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено порядка 897 тысяч процедур госзакупок на 11,3 трлн тенге. 
 

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2 996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 157 миллиардов тенге", - сообщил глава Минфина.

 
К настоящему времени устранены нарушения на 127 миллиардов тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, добавил он.

 

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