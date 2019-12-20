БРК дополнительно направил в БВУ 5,5 млрд тенге на льготное автокредитование

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - АО "Банк развития Казахстана" (БРК) в целях финансирования программы льготного автокредитования направил банкам второго уровня (БВУ) дополнительно 5,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе БРК, коммерческие банки получили финансовые средства в следующих объемах: АО "Народный банк Казахстана" - 2 млрд тенге, ДБ АО "Сбербанк" - 1,5 млрд тенге, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - 2 млрд тенге.

В октябре текущего года БРК сообщал о направлении на финансирование программы льготного автокредитования 14,5 млрд тенге. Тогда транш был распределен между АО "Народный банк Казахстана" (4 млрд тенге), ДБ АО "Сбербанк" (7,5 млрд тенге) и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан, 3 млрд тенге). На эти цели Банк развития Казахстана путем выпуска облигаций осуществил заимствование на 20 млрд тенге у АО "Казахстанский фонд устойчивости", в соответствии с постановлением правления Национального банка от 31 мая 2019 года №79. Таким образом, с 2015 года БРК на финансирование программы льготного автокредитования направил пять траншей финансовых средств на общую сумму 62 млрд тенге. В частности, два транша из Национального фонда в общей сумме 26 млрд тенге в 2015-2016 годах, два транша из республиканского бюджета в общей сумме 16 млрд тенге в 2018-2019 годах, один транш с участием средств Национального банка в лице КФУ - 20 млрд тенге", - уточнила пресс-служба банка.

В банке пояснили, что кредитование по программе имеет револьверный характер, то есть платежи от погашения действующих кредитов направляются на выдачу новых займов.

В рамках программы казахстанцами получены кредиты на общую сумму 81,8 млрд тенге. Благодаря такому повторному освоению средств казахстанцы приобрели на льготных условиях 17 644 автомобилей отечественной сборки", - отмечает БРК.

В пресс-службе подчеркнули, что БРК продолжит мониторинг целевого использования средств банками-участниками, однако с целью сокращения сроков рассмотрения заявок БРК теперь не будет проводить процедуру согласования кредитных заявок на соответствие условиям программы, реализуемой с участием средств республиканского бюджета и Национального банка РК. Недавно БРК подписаны соответствующие соглашения с автопроизводителями "Азия-Авто" и "СарыаркаАвтоПром" в рамках реализации программы. В соответствии с достигнутой договоренностью, отечественные автопроизводители обязуются обеспечить наличие автотранспорта в автосалонах в течение 20 рабочих дней после одобрения БВУ уровня кредитной заявки.

В связи с этим БВУ должны предварительно получить подтверждение от автопроизводителя (дилера) о наличии автомобиля на складе или возможности поставки в течение 20 рабочих дней, при этом период рассмотрения заявки в БВУ не должен превышать 15 рабочих дней", - пояснили в банке.

Изменения не затронули условия предоставления льготных автозаймов конечным заемщикам. Критерии остаются прежними: номинальная ставка вознаграждения - не более 4% годовых; срок кредитования - не более 7 лет; валюта займа - тенге; стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 15 млн тенге.

АО "Банк развития Казахстана", созданный в 2001 году, является национальным институтом развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР). БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства