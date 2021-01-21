Долги по комуслугам на 80 млн тенге списали нуждающимся в Алматы

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В Алматы для поддержки отдельных категорий нуждающихся горожан списаны долги за коммунальные услуги почти на 80 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Данная мера коснулась горожан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

Коммунальными предприятиями города "АЛТС" и "Алматы Су" списана дебиторская задолженность за отопление, горячую и холодную воду, которая была компенсирована за счет местного бюджета.

Данной мерой охвачены 5055 человек на 79,9 млн тенге из категорий:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны - 11 человек на 78 061 тенге;

- участники трудового фронта - 840 человек на 4 659 507 тенге;

- лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, - 115 человек на 1 520 764 тенге;

- ветераны боевых действий в других государствах - 49 человек на 1 881 004 тенге;

- многодетные семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей, - 462 человека на 15 898 519 тенге;

- инвалиды первой, второй и третьей групп - 2709 человек на 37 619 113 тенге;

- получатели адресной социальной помощи - 224 человека на 6 735 501 тенге;

- пенсионеры с минимальной пенсией и менее - 211 человек на 7 770 687 тенге;

- семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, - 346 человек на 2 438 187 тенге;

- семьи, получающие пособие по потере кормильца, - 88 человек на 1 271 369 тенге.

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